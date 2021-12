Conseils de Ross Mathews pour définir et tenir vos résolutions du Nouvel An

Nous avons interviewé Ross Matthews parce que nous pensons que vous aimerez ses choix. Ross est un partenaire de WW. ET! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc recevoir une commission si vous achetez quelque chose via nos liens. Les articles sont vendus par le détaillant, pas par E !. Les prix sont exacts au moment de la publication.

2022 n’est plus qu’à quelques jours, ce qui signifie qu’il est temps de définir ces intentions pour l’année à venir !

Bien que le concept de construction de résolutions pour la nouvelle année puisse être motivant, il peut également servir de rappel de toutes les choses que nous voulions accomplir au cours de l’année passée, mais nous n’avons pas pu pour une raison ou une autre – et Ross Mathews peut trop bien se rapporter.

« Je pense que les résolutions de mon passé ont toujours été un échec – j’en ai dit tellement », a expliqué le juge de RuPaul’s Drag Race à E !. « Les téléspectateurs me voient depuis 20 ans à la télévision, et je dis toujours que je pourrais être un détective du poids parce que chaque fois que je l’ai perdu, j’ai pu le retrouver. Mais cette dernière année et demie a tout changé pour moi. Je suis tellement fier du chemin parcouru. «

Grâce à WW, anciennement Weight Watchers, le comédien a perdu 60 livres et a pu changer son rapport à la nourriture ; une résolution qui figure probablement sur tant de nos listes pour la nouvelle année. Mais ce n’est que lorsque la pandémie a frappé en 2020 que Ross a pris la décision de changer sa vie.

« J’ai eu de nombreuses résolutions ratées au fil des ans, mais en juin 2020, après avoir récemment perdu ma mère fin mai, j’ai réalisé à quel point tout cela est précieux », a révélé l’animateur de podcast. « Cela semble si ringard, mais c’était cette tempête parfaite de la pandémie nous donnant à tous une perspective et puis j’ai subi une perte vraiment tragique. J’ai réalisé que je voulais rester aussi longtemps qu’humainement possible – je vais tout faire dans mon partie pour m’assurer que je peux être ici et la seule chose que je pouvais contrôler était ma santé. »