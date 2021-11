Conseils de santé et de bien-être pour la prochaine saison des célébrations

Il y a un certain niveau de stress qui s’installe, à propos de l’impact de tous ces festins et de ces boissons sur nos objectifs de santé.

Par le Dr Vandana Juneja,

Les festivités continuent avec la saison des mariages ici. Il est temps pour plus de célébrations, de fêtes et de visites de nos proches. Même si nous attendons avec impatience toutes les bonnes choses qui se passeront pendant cette période, il y a un certain niveau de stress qui s’installe, à propos de l’impact de tous ces festins et de ces boissons sur nos objectifs de santé.

Alors, voici quelques conseils sains qui sont faciles à suivre et qui vous aideront certainement à maintenir/améliorer votre santé, votre immunité pendant cette période et, surtout, vous aideront à profiter des célébrations sans crainte.

La modération est la clé

Avec autant de friandises et de plats traditionnels, qui voudrait s’en tenir à un régime alimentaire strict ? Donc, la clé ici est de tout manger et de tout essayer mais en quantité limitée et de ne pas TROP MANGER. Apprenez à dire – je l’aurai plus tard ou je suis rassasié ou tout simplement je ne veux pas le manger ! Personne ne vous juge pour ce que vous mettez dans votre corps, après tout, vous savez ce qui est le mieux pour vous et vous arrêtez une fois que vous êtes à moitié plein.

Choisissez judicieusement à table

Essayez de choisir les options les plus saines de ce qui est disponible sur la table des aliments – vous pouvez vous remplir de salades et de collations rôties et à l’heure du plat principal, vous n’aurez peut-être pas si faim et réduira certainement la taille des portions de tout ce que vous envie de goûter. Essayez de choisir une petite assiette au lieu d’une assiette pleine, afin que vous puissiez tromper votre cerveau et vous sentir rassasié plus rapidement.

Manger sans culpabilité

Les mariages sont un moment de joie, alors profitez de ce que vous faites, même si cela consiste à manger des bonbons et des plats riches en calories. Ne stressez pas et ne mangez pas avec culpabilité, car tout ce que vous pensez se manifestera à coup sûr dans la réalité. Lorsque nous stressons, notre corps libère l’hormone du stress – le cortisol et diminue la libération des bonnes hormones qui sont responsables du maintien d’un métabolisme élevé. Ainsi, vous aurez un impact négatif sur votre santé, si vous vous sentez coupable de tout ce que vous mangez pendant cette période.

Gérer avec COMPENSATION

La meilleure façon de gérer un repas copieux est d’aller plus léger au prochain ou, si possible, de sauter le repas suivant et de ne prendre qu’un fruit ou un verre de jus de légumes. Cela aidera à réduire votre consommation tout au long de la journée et donnera également à votre corps le temps de digérer et de se détoxifier.

Soyez PHYSIQUEMENT ACTIF

Que la saison des festivals ne soit pas une excuse pour arrêter toutes vos activités physiques. Vous ne pourrez peut-être pas aller au gymnase tous les jours ou sortir pour vos longues courses, mais essayez d’être actif autant que possible. Le meilleur moyen est de vous lever et d’enfiler votre équipement d’entraînement et de faire ce que vous voulez – Yoga / HIIT / Poids / Danse / Exercices de poids corporel, etc. Si tout cela n’est pas possible, soyez actif toute la journée et marchez autant dans la mesure du possible, suivez vos pas pour essayer d’en faire plus le lendemain.

AJOUTEZ DES BOISSONS DETOX à votre routine

Avec toutes les crises de boulimie, vous pouvez aider votre corps à se détoxifier en ajoutant des boissons détoxifiantes à votre routine quotidienne. Buvez du citron tiède, de l’eau de gingembre / du vinaigre de cidre de pomme dans de l’eau tiède / de l’eau de Jeera (trempée pendant la nuit), vous pouvez également ajouter du miel, une pincée de cannelle et du poivre noir à la boisson, pour de meilleurs résultats. Ces boissons détox rendent votre système alcalin et aident à la détoxification du foie. Il est préférable de demander conseil à un diététicien/nutritionniste qualifié si vous avez des problèmes de santé associés.

Reposez-vous et dormez bien

Donnez à votre corps un repos suffisant et un sommeil de bonne qualité, voire un bon nombre d’heures de sommeil (en raison des soirées nocturnes). Ceci est très important pour une désintoxication et un rajeunissement appropriés. Vous pouvez pratiquer une routine de respiration profonde, du pranayama ou de la méditation, pour vous endormir profondément et vous assurer que votre corps obtient un sommeil de bonne qualité pendant ces quelques heures.

Alors, essayez d’intégrer les conseils de santé et de bien-être ci-dessus dans votre routine et vous pourrez également profiter et maintenir une bonne santé.

(L’auteur est Lifestyle Expert Coach, GOQii. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

