Conseils de sécurité électrique pour éviter les accidents indésirables à la maison

Par Saurabh Goel,

La dépendance à l’électricité est indissociable de la vie quotidienne, en raison de l’augmentation du niveau de vie des ménages indiens. Aujourd’hui, un ménage type possède plus d’appareils électriques que jamais et le pays a connu une augmentation de près de 25 % de la consommation d’électricité dans le secteur résidentiel. Alors que nous avançons dans le monde de la technologie, de nouveaux appareils, gadgets et gadgets augmentent la charge sur l’infrastructure électrique. Par conséquent, il est impératif d’être conscient des implications des surtensions. Certaines des raisons qui orientent les surtensions sont des circuits négligés, des coupures de courant, des fils découverts et endommagés. Les statistiques soulignent que 40 % des incendies dans un bâtiment sont dus à des problèmes électriques, dont la plupart sont déclenchés par un câblage et des connexions desserrés ou par un mauvais entretien. Une surtension est une onde inattendue qui peut endommager les appareils électroniques de la maison en raison de fréquentes fluctuations de courant et de tension. Pour éviter une telle situation, il est important d’assurer l’installation ou la maintenance des appareils électriques pour la sécurité contre les chocs électriques et les incendies.

Voici quatre conseils de sécurité qui peuvent aider à éviter une situation de surtension et à assurer la sécurité de vos proches à la maison.

Examiner le câblage ancien ou endommagé

Les fils et les câbles sont les nerfs de toute l’infrastructure électrique de la maison qui traverse des murs opaques. Souvent peu ou pas d’attention après l’installation, ceux-ci ne sont revisités qu’au moment du remplacement ou de la réparation. La compatibilité du câblage avec la charge électrique des maisons est essentielle, si un fil interne se casse ou perd juste un morceau de sa gaine isolante, il peut alimenter le boîtier métallique qui à son tour peut entraîner un courant de fuite provoquant un choc désagréable ou une grande catastrophe comme Feu. Par conséquent, le choix de la qualité du fil installé est essentiel pour atténuer les problèmes à long terme. Il est suggéré d’opter pour des fils ROHS, ignifuges, protégés contre les rongeurs et les termites et à haute résistance d’isolation pour protéger les maisons. Il est conseillé d’inclure des câbles Zéro halogène pour les établissements à haute densité, garantissant une perte minimale d’incendie en cas d’incendie.

Investissez dans des dispositifs de protection contre les surtensions à domicile

Les dispositifs de protection contre les surtensions (SPD) inhibent les tensions transitoires et détournent les surtensions vers le sous-sol, protégeant ainsi les appareils électroniques et les appareils coûteux. Les dispositifs de protection contre les surtensions sont parfaitement adaptés aux zones avec des orages, des cyclones et des équipements électroniques porteurs de circuits. On peut consulter l’électricien pour une installation facile, car des surtensions fréquentes peuvent endommager tous les équipements électriques et électroniques d’une maison en une fraction de seconde si la protection contre les surtensions ne fait pas partie des circuits.

Adoptez des disjoncteurs de qualité pour la maison

Les disjoncteurs sont un important mécanisme de sécurité et assurent la protection des gros appareils tels que les climatiseurs, les téléviseurs et les réfrigérateurs. Les appareillages de commutation sont des dispositifs de sécurité électrique essentiels qui peuvent nous protéger des fuites de courant, des courts-circuits et des surcharges. Dans chaque foyer, il est impératif d’adopter des disjoncteurs qui peuvent isoler les circuits et protéger les équipements électriques (et les vies humaines précieuses). Ces disjoncteurs sont disponibles en différentes valeurs nominales pour différents types de charges et doivent donc être utilisés conformément aux spécifications de charge avec une assurance de qualité. Ces appareils sont installés dans un boîtier appelé tableau de distribution. Il est essentiel de sélectionner le bon produit en fonction de l’emplacement de l’application (indice de protection IP) et des circuits conçus, garantissant un espace de câblage suffisant, une facilité d’entretien et une utilisation à long terme. Dans les maisons modernes, les tableaux de distribution sont placés près de l’entrée, le quotient esthétique joue donc un rôle essentiel.

Branchez intelligemment vos appareils

Aujourd’hui, de nombreux progrès technologiques ont été réalisés dans le domaine des dispositifs de protection des circuits du bâtiment, en gardant à l’esprit les besoins de sécurité électrique qui se multiplient de façon exponentielle. La dernière innovation est dans le domaine des dispositifs de protection en aval dans les réglages de l’adaptateur, offrant une protection contre les courts-circuits, les surcharges et les courants de fuite. Ces dispositifs résolvent un plus grand problème de déclenchement intempestif et étendent la protection indispensable contre les défauts. PRCD (Adaptateur portable), SRCD (Socket level) peuvent facilement être utilisés dans les paramètres existants. Ces appareils sont indispensables là où nous avons des appareils traitant de l’interaction des circuits d’eau et électriques comme Geyser, appareils de cuisine, refroidisseurs d’eau et distributeurs. Il est conseillé de prendre des mesures préventives et de protéger sa famille avec un équipement électrique de la meilleure qualité.

