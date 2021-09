Bakari est rejoint par le rappeur Rick Ross pour parler de sa longue et fructueuse carrière de rappeur (1:00), de quelques conseils de son nouveau livre The Perfect Day to Boss Up (11:49), et quelques conseils pour cette nouvelle génération de rappeurs (18:50).

Hôte : Bakari Sellers

Invité : Rick Ross

Producteur exécutif : Jarrod Loadholt

Production supplémentaire : Kaya McMullen et Jonathan Kermah

