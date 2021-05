Conseils des RH: Enseigner aux nouveaux diplômés comment décrocher leur premier emploi

Note de l’éditeur: Cet article fait partie d’une série sur la finance et les conseils en investissement pour les récents diplômés universitaires. L’article d’aujourd’hui sur les CV, les interviews et les lettres d’offre recueille les conseils de nos collègues de Beacon Street Services, Amy Geoghegan, Eve Poist, Anne Bell et Michael Howanski. Cliquez ici pour en savoir plus sur «Money Moves for Recent Grads» et consultez Top Grad Stocks 2021 pour nos meilleures actions à acheter pour les nouveaux diplômés.

Source: Shutterstock

Lorsqu’il s’agit de décrocher votre premier emploi, tout le monde a des conseils d’experts, qu’il s’agisse de membres de la famille bien intentionnés mais autoritaires ou du centre de carrière du campus.

Mais pour ce qui est des conseils d’entretien, les meilleures personnes à qui s’adresser sont les professionnels; c’est-à-dire les responsables du recrutement et les recruteurs qui passent leurs journées de travail à filtrer les CV et à interviewer les candidats.

Nous avons contacté nos collègues des ressources humaines pour obtenir certains de leurs conseils afin que les nouveaux diplômés obtiennent leur premier emploi. Après tout, ce sont les premières personnes dont vous aurez besoin pour impressionner.

Voici leurs meilleurs conseils d’entretien pour les nouveaux diplômés pour épater les responsables du recrutement et obtenir leur premier emploi.

Source: InvestorPlace (Dreama Stafford / Vivian Medithi)

Perfectionner votre CV

Il y a tellement d’informations sur la façon de créer un CV approprié. Certains diront peut-être que c’est largement subjectif, mais il y a des choses simples que vous pouvez faire pour aider à différencier votre CV. Étant donné que les recruteurs et les responsables du recrutement examinent un grand nombre de CV, le simple fait de vous assurer que votre CV est exempt d’erreurs d’orthographe ou de grammaire est une excellente première étape.

Le formatage peut également jouer un rôle important dans l’évaluation d’un CV. Bien qu’il soit important que votre CV se démarque, essayez d’éviter une mise en forme distrayante qui enlève le contenu réel de votre CV. Vous voulez qu’il soit facile à lire et à suivre lors d’une analyse rapide. C’est votre première occasion de présenter votre formation, votre stage ou toute autre expérience connexe que vous auriez pu avoir jusqu’à présent.

L’une des choses qui peuvent faire ressortir un CV par rapport à un autre est l’effort qu’un candidat déploie pour adapter son CV à un poste spécifique. Cela pourrait être n’importe quoi de la section résumé / objectif du curriculum vitae, des lettres d’accompagnement ou des descriptions de rôles passés.

Les 3 principales questions d’entrevue auxquelles les nouveaux diplômés doivent répondre

«Pourquoi voulez-vous que cet emploi / travaille pour cette entreprise?» Votre réponse peut montrer les efforts que vous avez consacrés à la recherche sur l’entreprise et votre interprétation du rôle. Bien que de nombreux diplômés récents puissent encore décider d’un cheminement de carrière, il est important d’être prêt à expliquer pourquoi ce poste vous intéresse.

“Parlez-moi d’une fois où vous avez fait face à l’adversité et comment vous y avez fait face?” La plupart des recruteurs conviennent que les performances passées peuvent être un indicateur des performances futures. Cette question peut vous donner beaucoup d’informations sur la façon dont vous pouvez gérer les situations futures. Vous devez vous préparer non seulement avec un exemple, mais avec une résolution claire qui a abouti à un résultat positif.

“Quelles questions me posez-vous sur l’entreprise ou l’opportunité?” Préparez-vous toujours avec des questions pour l’équipe d’entretien, cela montre votre engagement dans le processus et vous aidera à avoir une meilleure idée de ce que cela pourrait être de travailler dans l’entreprise.

Discuter de la rémunération

Il peut être inconfortable de discuter de vos objectifs de rémunération au cours d’un processus d’entrevue. C’est un sujet important mais ne devrait pas être la première et unique question d’un candidat. En tant que candidat, vous devez vous attendre à être invité à fournir l’échelle salariale que vous recherchez lors de votre premier appel avec une entreprise. Il est parfaitement approprié de ne pas avoir de chiffre exact en tête, mais l’équipe de recrutement a besoin d’un point de départ pour s’assurer qu’elle est sur la bonne voie avec votre candidature à un poste.

Évaluation de votre lettre d’offre

Il est important de revoir les lettres d’offre avant de signer. Vous voulez vous assurer que les éléments correspondent à ce qui a été discuté dans l’offre verbale. Il est également important de comprendre les éventualités qui pourraient accompagner l’offre, telles qu’une vérification des antécédents ou des références. N’ayez pas peur de poser des questions si vous n’êtes pas sûr de quelque chose sur une lettre d’offre. Cela montre une orientation vers les détails et il vaut tellement mieux être informé.

Si vous ne vous souvenez que d’une chose de cet article…

Notre plus gros conseil d’entrevue concernerait la préparation. Quand il s’agit d’interviewer, vous ne pouvez jamais être trop préparé. Soyez prêt à répondre aux questions sur votre expérience et vos objectifs de carrière. Préparez-vous également avec des questions à chaque étape du processus d’entrevue. Pendant que les entreprises vous évaluent pour le poste, vous évaluez également si l’entreprise vous convient.

Faites vos recherches et soyez en mesure de partager comment les valeurs de l’entreprise et le rôle s’alignent avec votre expérience et votre désir d’y travailler. Montrer que vous vous êtes préparé pour une entrevue peut avoir un impact énorme sur la décision d’embauche. Et enfin, suivez toujours votre instinct.