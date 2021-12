Conseils d’infirmières pour lutter contre les nerfs des enfants pendant la vaccination contre le Covid-19

26/12/2021 à 20h30 CET

Une semaine après le début de la vaccination des enfants contre le Covid-19.

Et selon le Conseil général des soins infirmiers, l’Association espagnole des soins infirmiers pédiatriques (AEEP) et l’Association nationale des soins infirmiers et des vaccins (ANENVAC), le processus est développer sur de très bonnes bases.

Cela peut vous intéresser : Que disent les allergologues du vaccin Covid-19 chez les enfants allergiques ?

Le but est le vaccination de 3,3 millions de garçons et de filles âgés de 5 à 11 ans dans tout le pays.

« Sans aucun doute, la population espagnole a une nouvelle fois réagi de manière exemplaire en cette période de crise. Nous avons montré que nous faisions confiance aux vaccins, qu’ils sont efficaces et sûrs, et les parents et tuteurs des mineurs l’ont compris. C’est une fierté de voir la réaction que nous avons dans cette lutte contre la pandémie & rdquor;, affirme Florentino Pérez Raya, président du Conseil général des soins infirmiers.

Et maintenant, c’est aux petits qui ont eu un comportement exemplaire durant ces mois déjà très longs de pandémie.

« Les enfants ont été un exemple tout au long de la pandémie, j’oserais même dire qu’ils se sont mieux comportés que beaucoup d’adultes. Maintenant, avec l’avènement de la vaccination, ils ont également reçu la nouvelle avec enthousiasme et beaucoup, en fait, ont demandé à leurs parents le vaccin», souligne le président des plus de 325 000 infirmières en Espagne.

Autorisé par l’EMA

Inmaculada Cuesta, secrétaire de l’ANENVAC, assure que « le vaccin conçu pour les enfants entre 5 et 11 ans est sûr et efficace, il est autorisé par l’Agence européenne des médicaments et par l’Agence espagnole des médicaments et produits de santé d’Espagne ».

« Le vaccin contre le COVID-19 est le moyen sûr de contrôler et combattre la pandémie, ainsi que toutes les mesures préventives que nous connaissons déjà », souligne Cuesta.

La clé dans cette partie de la campagne sont les mères, les pères ou les tuteurs légaux du mineur, qui en fin de compte sont ceux qui décideront d’administrer le vaccin ou non.

Conseils pour calmer l’anxiété

Les infirmières expertes sont plus que habituées à travailler avec les plus petits, puisqu’elles sont chargées d’administrer les vaccins contenus dans le calendrier normal.

Et en tant qu’experts en la matière, ils offrent quelques conseils aux parents pour faire face à la vaccination contre le covid.

Avant le vaccin

Il est essentiel d’expliquer à l’enfant, à travers des histoires, des dessins ou des jeux, le pouvoir des vaccins, ainsi que de décrire en quoi cela consiste sans être brusque. S’ils ont des frères et sœurs plus âgés, ils peuvent nous aider à expliquer la situation. Ne jamais utiliser le le vaccin comme une menace Dites-leur qu’ils aident à être en bonne santé Préparez quelque chose qu’ils aiment porter ce jour-là. Habillez-les de vêtements confortables pour pouvoir bien dévoiler leur bras.

Pendant la vaccination

Le plus sûr, c’est que c’est le moment le plus délicat et le plus nerveux, c’est pourquoi le Conseil général des soins infirmiers nous recommande :

Racontez-leur une histoire ou une histoire pendant qu’ils sont crevés. Vous devez tenir l’enfant correctement, mais avec affection et sécurité de transmission. S’il pleure, soutenez-le, réconfortez-le et n’insistez pas pour qu’il soit courageux. Aidez-le à respirer. Ce serait être bon d’aller avec le jouet préféré de l’enfant. Ou vous pouvez également effectuer d’autres techniques de distraction comme gonfler des ballons, souffler des bulles de savon ou le laisser regarder une vidéo sur son mobile.

Après la crevaison

Quelques soins peuvent atténuer l’énervement Distrayez-le avec n’importe quoi Offrez des autocollants pour jouer avec N’oubliez pas que vous devez attendre 15 minutes avant de quitter le centre de vaccination.

Conséquences possibles de la crevaison

Enfin, Rosa Sancho explique que « La rougeur, la douleur et/ou l’enflure sont une réaction normale. Vous pouvez utiliser un chiffon frais et humide pour vous soulager.

En outre, il souligne que pendant les premières 24-48 heures, certains réactions bénignes telles que fatigue, nausées, maux de tête ou fièvre.

L’infirmière souligne également que lorsqu’on va vacciner le mineur « il est important que les adultes soient calmes et détendus pour que les enfants le soient aussi à ce moment-là. Nous sommes là pour aider, calmer, prendre soin et résoudre tous les doutes, ainsi toute question qui peut se poser peut être posée à tout moment ».