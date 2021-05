Conseils d’investissement: 7 principaux secteurs à prendre en compte dans le scénario actuel

En 2021, lorsque la deuxième vague de pandémie nous a tous durement frappés, les investisseurs explorent des options d’investissement sûres.

Par Palka Chopra, vice-présidente principale, Master Capital Services

La bourse a clôturé une année 2020 imprévisible et volatile avec une reprise spectaculaire. Des secteurs tels que l’informatique et les soins de santé / pharma ont surpassé les autres en 2020 à la suite de la pandémie, tandis que de nombreux autres ont sous-performé. Encore une fois, en 2021, lorsque la deuxième vague de pandémie nous a tous durement frappés, les investisseurs explorent des options d’investissement sûres. Peut-être que les plus performants de 2020 pourraient encore conserver le relais pour 2021. L’épidémie pourrait avoir un impact durable sur des secteurs tels que l’hôtellerie, l’immobilier commercial, la banque, l’automobile et l’énergie.

Les secteurs de l’économie indienne qui semblent les plus à risque sont le secteur de l’hôtellerie (hôtels, restaurants, etc.) et les transports. Au fur et à mesure que la deuxième vague s’intensifie, il y aura un intérêt d’achat pour les secteurs plus sûrs tels que les produits de grande consommation, la santé et l’informatique. Par conséquent, il est conseillé aux investisseurs de choisir des secteurs présentant un bon potentiel de croissance, une bonne part de marché et une rentabilité constante.

Explorons le comportement probable de certains des secteurs d’investissement les plus populaires:

1. Secteur de la santé

Le secteur pharmaceutique a été l’un des plus performants du marché boursier en 2020, agissant comme un sauveur pour les investisseurs avec des rendements substantiels. Il y a de grands espoirs que le secteur continuera à rester ciblé en 2021, car il y a une demande toujours croissante de médicaments vitaux, de suppléments renforçant l’immunité et les gens se concentrent plus que jamais sur l’achat de produits de santé. En outre, avec la campagne de vaccination qui bat son plein, il existe une opportunité considérable pour les sociétés pharmaceutiques cotées, car l’Inde se réjouit d’accueillir de nombreuses autres variantes de vaccin. En un mot, le secteur de la santé dans son ensemble continuera de croître au moins jusqu’à ce que nous ne voyions pas une diminution drastique du nombre de cas de Covid-19 et, par conséquent, les investisseurs peuvent soutenir le secteur sans aucun doute.

2. Secteur des télécommunications

Les télécommunications ont été l’un des services et secteurs les plus importants pendant la pandémie mondiale. Il a été un catalyseur clé pour aider le gouvernement et les autorités sanitaires à communiquer en temps opportun, à suivre les développements et également à mettre en œuvre le travail à domicile et à maintenir l’économie en marche. Étant donné que la demande de bande passante devrait augmenter de la part des clients existants, les télécommunications resteront probablement parmi les secteurs les plus performants.

3. Secteur FMCG

Le verrouillage national et les défis de la chaîne d’approvisionnement ont semé la panique parmi les consommateurs en 2020, en particulier concernant les produits de base essentiels. Comme la deuxième vague ne semble pas s’apaiser de sitôt, les consommateurs pourraient commencer à surapprovisionner en produits essentiels et en produits de consommation de base. L’incertitude existante autour de l’avenir de la deuxième vague pourrait entraîner une augmentation des dépenses des consommateurs en produits de première nécessité, ce qui stimulera les ventes des entreprises de grande consommation.

Marchés prêts pour une reprise plus lente: quelle devrait être votre stratégie d’investissement?

4. Secteur agricole

L’impact global sur le secteur agricole devrait être très faible. Les États ayant reconnu que les semences entrent dans la catégorie des produits essentiels, l’impact sera probablement faible. En outre, en raison des stocks existants d’engrais, il y aura probablement moins d’impact sur la catégorie, à l’exception de la logistique et des dédouanements portuaires en Inde. En parlant d’agrochimie, les entreprises qui dépendent des importations de matières premières ainsi que des exportations de produits finis seront probablement affectées.

5. Secteur de l’aviation

L’aviation a été l’un des secteurs les plus touchés lors de la première vague de Covid-19 et la situation au cours de la deuxième vague devient lentement sombre alors que les restrictions continuent d’augmenter. Par conséquent, les jours à venir ne semblent pas être bons pour l’aviation. Il en va de même pour le secteur de l’hôtellerie.

6. Secteur bancaire

Les valeurs bancaires seront sous pression en raison de la réduction de la souscription de prêts dans des conditions de marché de récession et les perspectives prudentes des clients auront un impact sur la rentabilité des banques. En outre, il y aura une baisse du produit bancaire en raison de la baisse des échanges transfrontaliers.

7. Secteur automobile

Les automobiles sont l’un des articles discrétionnaires et les ventes de véhicules dépendront en grande partie des sentiments des consommateurs. Au cours de la première vague, le secteur a connu une forte baisse des ventes, sauf pour les tracteurs qui ont continué à connaître une croissance solide. Aujourd’hui, dans une situation incertaine, les sentiments des consommateurs restent faibles et la demande d’articles non essentiels devrait encore baisser. La reprise du secteur dépend de la rapidité avec laquelle l’Inde peut maîtriser la deuxième vague.

Conclusion

Dans des moments comme ceux-ci, les investisseurs doivent rester investis dans de bonnes entreprises – celles qui ont de bons bilans et celles dirigées par des leaders du marché, car elles sont les moins susceptibles de ne pas pouvoir survivre à la tempête. En outre, investir dans des actions sans faire d’allocation d’actifs ou / et ne pas conserver un portefeuille de dette séparé revient à conduire à grande vitesse sans freins.

