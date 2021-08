Conseils d’investissement pour contrer la volatilité des marchés boursiers

Les hauts et les bas à court terme mettent à l’épreuve la patience et la confiance des investisseurs dans les fondamentaux, ce qui est important pour les investisseurs qui réussissent.

Depuis les plus bas de mars 2020, le marché boursier s’est beaucoup redressé et flirte actuellement près des niveaux les plus élevés de tous les temps. Les investisseurs en fonds communs de placement d’actions sont assis sur de jolis gains selon le moment où ils ont commencé à investir. Ces derniers temps, il y a eu des bouleversements dans les prix des actions dans certains segments du marché, en particulier dans les moyennes et petites capitalisations. La récente volatilité observée n’est qu’un rappel aux investisseurs que le marché boursier n’est pas à sens unique et qu’il y aura des hauts et des bas à long terme. Néanmoins, les actions ont montré une dérive à la hausse sur le long terme, indépendamment des corrections de cap à court et moyen terme.

De nombreux nouveaux investisseurs ont récemment rejoint le mouvement du marché et ne sont peut-être pas aussi familiers avec la volatilité à laquelle les marchés boursiers sont sujets. Un krach boursier ou une bulle boursière, il y a toujours une raison pour que l’investisseur nouveau et existant continue d’apprendre de nouvelles choses. «Des événements comme l’épisode de mars 2020 se produisent rarement, mais lorsqu’ils se produisent, ils finissent par nous enseigner de nombreuses leçons. Ces leçons sont des expériences pratiques de la théorie que l’on nous enseigne depuis des années en matière d’investissement. La principale leçon est que les marchés sont volatils à court terme et augmentent à long terme dans les économies en croissance comme l’Inde », déclare Harsh Jain, cofondateur et directeur de l’exploitation de Groww.

Alors que les cours des actions et les valeurs liquidatives de la plupart des fonds ont augmenté par rapport à leurs niveaux inférieurs, une frayeur a récemment frappé les marchés. La chute a été principalement dans les actions à moyenne et petite capitalisation, mais la baisse a été stoppée dans une certaine mesure. Seul le temps nous le dira si le large rallye du marché se poursuit. Rester investi et profiter des opportunités est ce qu’un investisseur devrait essayer de faire.

«Parmi les investisseurs qui ont commencé il y a quelques années, ceux qui sont restés investis et ne se sont pas retirés sont assis sur de bons gains. Voyant ces gains, plusieurs nouveaux investisseurs sont entrés dans le jeu. Aujourd’hui, les nouveaux investisseurs bénéficient d’un renforcement positif en raison de la performance du marché. Les hauts et les bas à court terme mettent à l’épreuve la patience et la confiance des investisseurs dans les fondamentaux, ce qui est important pour les investisseurs qui réussissent. L’investisseur à long terme gagne tandis que les investisseurs qui entrent et sortent des marchés ont tendance à perdre de l’argent », explique Harsh.

Si vous investissez dans des fonds communs de placement d’actions, ayez un plan à long terme en place. Liez vos investissements dans des fonds communs de placement à vos objectifs dans au moins 7 à 10 ans. Au fur et à mesure des corrections du marché ou des baisses des cours des actions ou de certains segments des fonds d’actions, profitez-en pour acheter davantage. Par exemple, s’il y a une forte correction dans la catégorie des grandes capitalisations, ajoutez-en davantage dans le portefeuille de fonds à grande capitalisation dans lequel vous avez déjà investi. Cela aide à réduire le coût moyen de détention beaucoup plus bas.

Vos SIP existants n’ont pas besoin d’être interrompus avant environ trois heures du but. S’il y a une correction, il est temps d’en rajouter plutôt dans le même folio. Pour démarrer un nouveau SIP, il ne sert à rien d’attendre que le marché s’effondre. Le cas échéant, il y a une grosse correction, vous pouvez toujours en ajouter plus. Si vous pensez que ce marché est trop cher, optez pour STP. Cependant, ce faisant, assurez-vous de déployer les fonds entre 3 et 6 mois plutôt que d’essayer d’attraper le bas du marché.

Attraper le bas du marché boursier est le rêve de la plupart des investisseurs. Plus facile à dire qu’à faire, c’est plus un exercice futile lorsque votre objectif est dans plusieurs années. Plutôt que d’essayer de synchroniser le marché, votre objectif devrait être de laisser votre argent être exposé aux actions pendant une période plus longue.

Une meilleure façon de garder vos risques sous contrôle est d’être diversifié entre la capitalisation boursière, les secrets et les fonds communs de placement. Cependant, ne continuez pas à acheter des programmes juste pour des raisons de diversification. Votre portefeuille de base peut comprendre des fonds à grande capitalisation, tandis qu’une certaine exposition aux moyennes et petites capitalisations en fonction de votre appétit pour le risque peut être envisagée. Ne vous contentez pas de regarder les performances à court terme ou à 1 an pour acheter un nouveau fonds. Et assurez-vous d’avoir investi dans des fonds indiciels en plus des quelques fonds actifs constamment performants.

Enfin, si vos objectifs sont proches, il est temps de sortir des fonds d’actions volatils pour des fonds de dette moins volatils. Commencez votre processus de réduction des risques à au moins trois ans de votre objectif. Après tout, avec des marchés à un niveau historiquement élevé, il ne pouvait pas y avoir de meilleur moment pour récolter les fruits de notre épargne en actions à long terme !

