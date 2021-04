Conseils du claviériste de Dream Theater aux musiciens en herbe: ne vous fiez pas à la musique comme principale source de revenus

Dans une nouvelle interview avec la chaîne finlandaise Kaaos TV, THÉÂTRE DU RÊVE claviériste Jordan Rudess on lui a demandé s’il pensait que des plates-formes comme Patreon, qui permet aux fans de devenir des soutiens directs du contenu qu’ils aiment, sera la voie de l’avenir pour de nombreux musiciens, même une fois que la pandémie de coronavirus aura disparu. “Je pense vraiment que cela va de plus en plus dans cette direction”, a-t-il déclaré (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET). “Je pense que cela a tellement de sens. Je l’aime. En général, je me sens bien. Les parties qui sont un peu gênantes sont quand on pense à un jeune artiste qui n’a pas forcément de suite. Comment vous développez-vous? votre carrière? Vous n’avez pas la maison de disques qui investit de l’argent pour bâtir votre carrière. Vous devez trouver des moyens d’utiliser Internet pour diffuser votre musique. C’est très difficile, car nous sommes débordés de musique et de musiciens . Il y a de nombreuses façons de diffuser votre musique, mais allez-vous la faire entendre? Est-ce que ça va faire une différence? Est-ce que ça va faire de l’argent? C’est le problème. C’est difficile. Donc, certaines de ces sociétés doivent comprendre des moyens d’aider les musiciens. Et évidemment, les gens y travaillent, mais pour les aider à se faire remarquer et à rationaliser ces mécanismes afin que les gens aient la possibilité de faire carrière dans la musique. “

Il a poursuivi: “Je dirais à quelqu’un, même s’ils sont extrêmement talentueux, je dirais, réalisez simplement que les chances de gagner de l’argent avec cela sont très, très petites – minute – peu importe à quel point vous êtes bon. Alors pensez sur la façon dont vous pouvez gagner de l’argent sans avoir à compter sur la musique que vous faites pour gagner cet argent. C’est un moyen beaucoup plus sûr de le faire. Si quelqu’un a un bon cerveau pour plus que la musique, comment pouvez-vous trouver quelque chose qui vous gagnez de l’argent avec cela, vous pouvez aussi avoir du temps pour être un musicien heureux et acheter les instruments que vous voulez. Et ne pas avoir à compter sur, ‘je dois avoir un concert dans un bar quelque part, parce que je Je n’ai pas d’argent, et je racle des sous sur le sol. Ce n’est pas un mauvais conseil, et je suis triste d’avoir à le dire, car j’aimerais avoir des gens, jeunes [and] vieux, qui font de la musique penser que, “D’accord, je vais juste faire ça, et ça va être ma vie.” Et ça devient vraiment très difficile. “

Le mois dernier, Rudess a sorti un nouvel album solo, “Un chapitre dans le temps”.

Jordan a été le claviériste à plein temps avec THÉÂTRE DU RÊVE depuis l’enregistrement de 1999 “Metropolis Pt. 2: Scènes d’un souvenir”. Au-delà THÉÂTRE DU RÊVE, il a publié un certain nombre d’œuvres solo acclamées et a également ouvert la voie en aidant à faire évoluer l’art et la science des contrôleurs de clavier. Il a créé la société de développement d’applications à succès Musique de Wizdom, qui a développé des applications primées, notamment MorphWiz, qui a remporté le tout premier Panneau d’affichage prix de la “Meilleure application de création musicale”. Musique de Wizdom a également créé des applications pour Intel, Microsoft et JANTE.



