Conseils essentiels pour cuisiner en toute sécurité avec une friteuse à air | Vie

Si vous avez récemment acheté une friteuse à air pour manger plus sainement et sans gras, ne perdez pas de vue ces conseils pour cuisiner en toute sécurité dans une friteuse à air.

La friteuse à air est devenue l’objet de désir pour les personnes qui prennent soin de leur alimentation et mènent une vie saine. L’électroménager à la mode permet de déguster des aliments croustillants et dorés avec peu ou pas de matière grasse, ce qui a fait se multiplier ses ventes et que l’on peut retrouver dans de nombreux foyers.

Bien qu’il s’agisse d’un appareil très simple d’utilisation, il n’est pas sans risques. La friteuse sans huile atteint des températures très élevées, il faut donc faire preuve d’une extrême prudence pour éviter d’éventuels accidents.

Il est important que vous choisissiez un endroit approprié pour le placer dans la cuisine. Gardez à l’esprit que la friteuse diététique cuit à l’air chaud et doit avoir suffisamment d’espace pour que le flux d’air puisse circuler.

De plus, il est courant que le boîtier devienne assez chaud, nous vous recommandons donc de le placer sur un plan de travail ou une autre surface de votre cuisine qui tolère bien la chaleur.

Si vous avez acheté l’appareil récemment, vous feriez mieux de prendre note de Ces conseils pour cuisiner en toute sécurité dans une friteuse à air:

Lire le manuel du fabricant. En général, la plupart des utilisateurs sont paresseux pour lire le manuel d’instructions des appareils électriques, mais il est très important de le faire. Ici, vous pouvez consulter tous les conseils d’utilisation et de sécurité pour utiliser correctement la friteuse à air. Ne remplissez pas le panier jusqu’en haut. Pour que la friteuse cuise uniformément les aliments, l’air doit circuler correctement. Si vous remplissez trop le panier, vous courez le risque que les aliments ne soient pas prêts ou que certains composants surchauffent. Débranchez la friteuse après utilisation. Lorsque vous avez fini d’utiliser la friteuse diététique, débranchez-la. Cela l’empêchera de s’allumer par accident. Ne pas mettre trop d’huile. Ne faites pas l’erreur d’ajouter trop d’huile à la nourriture. Si vous le faites, vous courez le risque que la graisse s’enflamme à cause de la température élevée.

Placez l’appareil dans un endroit dégagé. Puisqu’il est nécessaire que l’air circule bien, il est important qu’il soit situé dans un endroit qui laisse de l’espace pour la circulation de l’air. De plus, ne mettez rien sur le dessus, car vous risquez de surchauffer et de vous brûler. Placez la friteuse à air sur une surface stable. Pour éviter les accidents, placez l’appareil sur une surface stable et plane. Glisser ou tomber peut causer de graves brûlures. Ne laissez pas la friteuse sans huile sans surveillance. Pour obtenir les meilleurs résultats avec une friteuse à air, vous devez déplacer les aliments de temps en temps pendant la cuisson, vous devez donc garder un œil sur l’appareil. Ne le laissez pas sans surveillance, car les aliments pourraient brûler à l’intérieur. Gardez le nettoyage à jour. Empêchez les aliments de coller et de causer des problèmes en nettoyant l’appareil après chaque utilisation. Bien entendu, attendez qu’il refroidisse bien pour ne pas vous brûler. Si vous avez besoin d’aide, nous vous expliquons ici comment nettoyer la friteuse sans huile.