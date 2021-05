Conseils essentiels pour économiser de l’argent alors que le Royaume-Uni commence à ouvrir une sauvegarde ⋆ .

Il sera tentant de faire des folies toutes vos économies alors que les pubs, restaurants et salons s’ouvrent de nouveau (Photo: Lara Jarvis / Metro.co.uk)

Enfin, le Royaume-Uni ouvre les portes de notre industrie bien-aimée de l’hôtellerie et des loisirs, et nos salons de beauté, coiffeurs et grands magasins préférés sont prêts à nous habiller, à nous lisser et à nous traiter.

Après des mois sans pouvoir sortir pour voir des amis et de la famille, faire des virées shopping ou se faire soigner de fond en comble, la tentation est là de se dépenser un peu.

En fait, on s’attend à ce que les Britanniques dépensent 50 milliards de livres sterling, après le verrouillage.

Même si nous méritons tous de profiter de l’excitation et de socialiser après tout ce temps, il se peut que le verrouillage vous ait fait une énorme faveur, à vous et à votre budget.

Il est donc essentiel que nous ne nous précipitions pas dans de mauvaises habitudes de dépenses et que nous essayions d’être raisonnablement raisonnables.

Vous avez peut-être été en sécurité financière au cours de l’année écoulée ou vous avez peut-être souffert, comme beaucoup, de l’impact fiscal négatif de la pandémie – auquel cas il est encore plus important de faire attention à la destination de votre argent avec cette liberté retrouvée.

Même si vous êtes resté au travail, c’est une excellente idée de maîtriser l’un des comportements financiers que vous avez appris au cours des 15 derniers mois.

Alors, voici cinq façons de contrôler vos dépenses et d’économiser de l’argent maintenant que les choses se rouvrent.

Prenez le temps de réfléchir

C’est le moment idéal pour réévaluer vos dépenses de pré-verrouillage. Les voyages quotidiens dans un café, sortir prendre un verre après le travail ou les courses rapides dans Primark sont en attente depuis de nombreux mois, c’est donc le moment idéal pour repenser à ce que vous avez vraiment manqué et à ce que vous pourriez être heureux de ne pas commencer remonter à nouveau.

Vous constaterez peut-être que vous avez vraiment aimé préparer votre propre café ou acheter moins de choses, ce qui réduit l’encombrement de votre maison, il est donc agréable de réfléchir à ce que vous appréciez réellement.

Réinitialisez votre budget

De nouvelles circonstances signifient qu’il est temps pour un nouveau budget.

Il est peut-être temps de réinitialiser votre budget maintenant que vous devrez peut-être à nouveau prendre en compte les frais de garde d’enfants ou de transport.

Procurez-vous un outil de suivi budgétaire gratuit et asseyez-vous et planifiez à quoi ressembleront vos finances maintenant que nous avons une sorte de normalité qui revient, afin que vous n’ayez pas de mauvaises surprises que vous avez oublié de prendre en compte dans vos dépenses mensuelles.

Passer la refonte de la garde-robe

Il est tentant de sortir et de refaire totalement votre garde-robe maintenant que vous êtes en mesure de sortir, mais cela pourrait finir par coûter une fortune.

Pensez à économiser pour de nouvelles tenues ou magasinez dans des endroits tels que Vinted pour de nouveaux vêtements à une fraction du coût.

Si vous voulez être plus avisé, achetez simplement votre garde-robe et créez de nouveaux looks avec vos vieux vêtements.

C’est incroyable tout ce que vous pouvez trouver dans votre garde-robe que vous possédez déjà lorsque vous créez de nouvelles tenues.

Payez à temps

Beaucoup d’entre nous ont dû prendre des pauses de paiement pour des choses comme les paiements hypothécaires ou les cartes de crédit. Assurez-vous de savoir exactement quand ils recommenceront, quels montants et quelles dates pour ne pas être pris au dépourvu.

Les paiements peuvent avoir augmenté, alors assurez-vous de vous enregistrer auprès de votre prêteur. Si vous avez interrompu le versement de votre pension, assurez-vous de recommencer.

Plus d’argent



Facteur de plaisir

Assurez-vous de tenir compte de «l’argent amusant», de sorte que vous ayez des choses à espérer et ne vous sentez pas coupable lorsque vous dépensez pour aller dîner ou prendre un verre avec vos amis.

Nous avons tous vécu tellement de choses, alors vous voulez avoir des choses à espérer et vous ne voulez pas vous sentir coupable de l’avoir fait.

Assurez-vous d’ajouter cela à votre budget et, mieux encore, essayez de gagner de l’argent pour le faire à partir d’une agitation secondaire ou d’un flux de revenus distinct à votre travail quotidien.

Une application telle que Plum peut être un excellent moyen d’économiser pour des choses non essentielles en arrondissant vos dépenses ou en prenant quelques kilos ici et là sans que vous vous en rendiez compte. Avant que vous ne le sachiez, il y en a assez pour un dîner ou une soirée.

D’autres conseils peuvent être trouvés sur ma chaîne YouTube et Instagram pour des conseils quotidiens d’économie d’argent, des astuces et des hacks pour vivre votre meilleure vie avec un budget limité, et n’oubliez pas de vous rendre sur mon blog pour vos trackers de budgétisation gratuits.

