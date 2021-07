Conseils et astuces pour lancer une entreprise Etsy auprès des vendeurs

C’est une vieille nouvelle à ce stade que la pandémie de COVID-19 et les pertes d’emplois qui ont suivi ont poussé tellement de gens à examiner de plus près leurs compétences et ce qu’ils veulent * vraiment * faire et à chercher des moyens de devenir leurs propres patrons. Et avec des sites comme Etsy, il est plus facile que jamais pour les artistes, les artisans et les créateurs de transformer leur vision en profit. Pensez-y : c’est un emplacement central où les nouveaux propriétaires de petites entreprises peuvent vendre leurs produits sans avoir à se soucier de créer leurs propres sites Web et de gérer toutes sortes de problèmes de taxes, d’expédition et de vente qui en découlent.

Intéressé? Kay, nous avons fait appel à plusieurs vendeurs Etsy pour partager leurs gains et leurs erreurs afin de vous aider à créer votre propre entreprise Etsy.

(1) Prenez les choses lentement

Maintenant, tout d’abord : Etsy n’est peut-être pas l’argent facile que certains créateurs espèrent, car ils facturent des frais pour ce que vous vendez, mais à la hausse, ils vous offrent une exposition mondiale difficile à atteindre avec votre propre site Web ou via des médias sociaux. Tabitha bianca marron, qui crée de magnifiques illustrations et portraits pour sa boutique The Pairabirds depuis plus d’une décennie, a son propre site Web, mais recommande d’utiliser Etsy pour le trafic piétonnier. “Etsy est une grande entreprise qui peut se permettre d’énormes campagnes publicitaires pour amener les acheteurs sur le site Web”, dit-elle. “Avec mon propre site, je dois personnellement faire plus de publicité.”

« L’erreur que j’ai commise est celle que font beaucoup de vendeurs : penser que le succès est instantané », déclare Brown. « Tout comme un magasin physique, vous devez constituer votre inventaire. Vous ne visiteriez pas un magasin dans le centre commercial qui n’avait qu’une seule chemise posée sur une étagère. Plus vous avez d’inventaire, plus les gens sont susceptibles de tomber sur vos produits en naviguant sur Etsy. ”

« Voyez votre boutique comme le ferait un client », dit Mai solorzano, une artiste mexicaine qui fabrique des bijoux contemporains et qui a sa boutique éponyme depuis 2011. “Comme si vous êtes intéressé à acheter quelque chose, vous pouvez ainsi voir où il manque des informations.” Lorsque Solorzano a commencé, elle ne savait pas grand-chose sur les frais d’expédition ou le temps que cela prend et n’était pas au départ claire sur les politiques de retour. Pour ceux qui démarrent un magasin, dit-elle, la meilleure chose à faire est de prendre du recul et d’avoir une nouvelle perspective.

Kimberly Scott Drayton vend ses gobelets uniques sous le nom de Never Naked Designs sur Etsy depuis janvier de cette année. Elle fabrique des gobelets depuis environ deux ans, depuis qu’elle en a vu un chez un ami, et avant d’ouvrir sa boutique Etsy, elle vendait principalement dans des groupes Facebook locaux. Pour elle, la mise en place des listes était un obstacle initial. « Je n’utilisais pas de mots-clés applicables où les gens cherchaient et trouvaient mes affaires », dit-elle. Scott-Drayton fabrique ses produits sur commande et a récemment mis en place une liste de commandes personnalisée pour répondre aux demandes qu’elle recevait et a trouvé que cela facilitait beaucoup la tâche de ses clients et l’aidait à conclure des ventes.

« Nous aurions pu passer un peu plus de temps au début à nous assurer que ce que nous faisions est rentable », déclare Scott et Zach Artice, le couple souvent connu par ses personnages de drag Minnie et Tink, qui dirigent Minnie et Tinkamabobs et vendent des créations en résine comme Pop Sockets sur le thème de Disney. Ils ont ouvert leur magasin au milieu de la pandémie en août 2020 et suggèrent qu’il est essentiel de prendre le temps de déterminer les coûts et les prix. « Parfois, nous étions tellement excités par ce que nous faisions que nous ne vérifiions pas si nous allions réellement gagner de l’argent », expliquent-ils. « Donc, nos marges bénéficiaires ont fini par être assez mauvaises au début ! Depuis, nous avons trouvé des façons plus rentables de faire les choses. »

Dan Richardson, l’artiste derrière Chubblegum, une boutique d’autocollants de style kawaii, a lancé son entreprise en février 2020. Il avait essayé de gérer plusieurs boutiques Etsy depuis 2009 et avait souvent trouvé qu’il était plus facile de vendre sa variété de produits d’art en personne qu’en ligne. . Mais cette fois, il a eu beaucoup plus de succès. Il attribue cela à la chance, mais il a également beaucoup investi dans la publicité Etsy et a commencé à réaliser des ventes avant même d’être complètement préparé. « Cette fois, je n’ai même pas attendu. J’avais huit autocollants et cinq pages à colorier et j’étais comme, allons-y », explique Richardson. « J’ai plongé à l’aveuglette. Je suis tellement content d’avoir fait ça et j’ai cru en ce que j’avais.” Une fois qu’il a commencé à obtenir de bonnes critiques et que l’algorithme Etsy a pu voir qu’il livrait ses produits à temps, il a pu réduire ses coûts publicitaires.

(2) Trouvez votre créneau

Même si vous n’avez pas beaucoup d’argent à investir dans la publicité, la clé peut vraiment être de trouver un moyen de faire en sorte que votre boutique se démarque des autres. «Je vends principalement des œuvres d’art mettant en vedette des femmes et des filles noires», explique Brown. « Ce qui distingue mes produits, c’est le sujet. Il peut être difficile de trouver des œuvres d’art lumineuses et colorées représentant des femmes et des filles noires heureuses, insouciantes et profitant de la nature. Je m’assure que mes produits mettent en valeur cette joie. “

« Tout le monde fabrique des gobelets, mais je ne regarde pas vraiment ce que font les autres », dit Scott-Drayton. “J’essaie de donner ma propre tournure aux choses et de les rendre vraiment uniques et différentes mais toujours utilisables.”

Solorzano confirme : « Je ne cherche pas vraiment d’autres magasins similaires. J’essaie d’être honnête avec mes produits et leur histoire, comment je les ai conçus, ”

(3) Investissez dans un bon éclairage – et des cadeaux

« Prenez de bonnes photos ! Nous aimons vraiment ce que nous fabriquons et nous pensons que cela se voit dans la conception de nos produits et les photos que nous utilisons pour les listes “, dit Artice. ” Et offrir la livraison nationale gratuite peut être un plus pour les acheteurs. Si vous expédiez quelque chose avec plusieurs articles ou une commande plus importante, mordez dans la balle et payez pour une expédition prioritaire ou une assurance. Les choses peuvent se perdre par la poste et cela est dévastateur pour votre client et votre entreprise.

N’oubliez pas d’offrir l’expédition dans le monde entier, si possible, aussi. « C’est un excellent outil pour vendre partout dans le monde », ajoute Solorzano. « C’est merveilleux d’être en contact direct avec les clients. Ce n’est pas comme une boutique où tu n’as que des commandes à remplir et tu n’as aucune idée de où ça va finir. »

(4) Demander de l’aide

Assurez-vous d’avoir un partenaire ou une caisse de résonance qui peut aider à équilibrer les choses si le côté commercial si les choses deviennent écrasantes, dit Richardson. Pour lui, il compte sur sa femme. « Je suis dépassé parce que non seulement j’ai l’esprit créatif, mais j’ai aussi une maladie mentale, et c’est une grande priorité dans mon magasin », admet-il. «Je regarde les choses et je suis instantanément submergé, puis je me suis arrêté. Ma femme est là pour dire : ‘Dan, nous avons leur argent. Tu dois faire ca. Il n’y a pas d’excuses. Lève-toi et vas-y.

(5) TikTok = votre équipe marketing

Alors que les publicités Etsy et les superbes photos peuvent grandement aider avec l’algorithme d’Etsy, les ventes ne se produiront que si vous faites un peu de marketing, et pour de nombreux artistes, ils se tournent vers les médias sociaux, en particulier TikTok. La plate-forme gratuite leur donne une voix, et une fois qu’ils obtiennent un public, leurs lancements de nouveaux produits peuvent être un plus grand succès. “Nous utilisons également les médias sociaux de manière stratégique pour accélérer le bouche à oreille”, déclarent les Artices, que l’on peut trouver sur TikTok et Instagram à @MinnieAndTink. “Créer des vidéos intéressantes qui montrent le processus et le résultat final peut être amusant pour les gens.”

Richardson utilise également son compte TikTok pour savoir ce que ses acheteurs veulent vraiment acheter. Il compte actuellement plus de 200 membres dans son club d’autocollants mensuel et interroge régulièrement ses abonnés. Il utilise également sa plate-forme @Chubblegum pour aider d’autres petites entreprises en leur donnant des conseils, sur la façon de fabriquer des produits et de naviguer dans les règles et les algorithmes délicats d’Etsy, et il a même dirigé une série de Craft Wars pour aider à stimuler d’autres petites entreprises.

Scott-Drayton utilise son TikTok (@NeverNakedDesigns) pour présenter tous les nouveaux produits sur lesquels elle travaille. Mais lorsque sa tasse de girafe populaire a soudainement enregistré plus de 40 ventes, elle n’était pas prête. “J’étais assez nouvelle sur Etsy et j’apprenais Etsy, et comme j’en avais un fait, j’ai mis l’expédition comme prête à être expédiée dans un délai d’une à deux semaines”, explique-t-elle. « Donc, pour les commandes d’une quarantaine d’années, il était indiqué qu’elles seraient expédiées en 1 à 2 semaines, ce qui est insensé. Il y avait tellement de nuits blanches parce que je n’allais pas revenir en arrière et dire aux gens que j’avais fait une erreur. C’etait mon erreur. Je l’ai possédé et je les ai tous sortis en deux semaines. C’était une leçon, définitivement.”

(6) Deux mots : Temps ! Gestion!

L’inconvénient d’être votre propre patron est que vous êtes responsable des photos, de la publication des annonces, de l’expédition, de la gestion des médias sociaux et de la fabrication du produit. Jongler peut être délicat. “La gestion du temps a été énorme pour moi”, admet Scott-Drayton. “Je dois écrire les choses et Etsy est parfait pour ça car cela me donne des dates d’échéance.”

Lorsque vous débutez, choisissez un petit objectif. «Mon objectif était de gagner 50 $ par mois, de me payer pour trouver d’autres petits passe-temps et de continuer à fabriquer des autocollants et ainsi de suite», explique Richardson. “Dans mes yeux. J’ai réussi au-delà de ce que j’aurais pu imaginer, donc pour moi, je suis une réussite à 100%.”

(7) Et enfin, ne laissez pas une mauvaise critique vous faire dérailler

« Ne laissez pas la critique vous atteindre ou vous décourager », ajoute Artice. « Il y a toujours quelque chose à apprendre et des façons de s’améliorer ! Bonne vente!

Angel Madison Angel Madison est une écrivaine, éditrice et artisane vivant dans le New Jersey avec sa fille adolescente et ses deux chats.

