Conseils et guide d’achat d’un distributeur d’eau chaude ou froide sanitaire | Vie

Vous envisagez de vous procurer un de ces appareils pour obtenir de l’eau à différentes températures, mais vous n’arrivez pas à vous décider. Il existe de nombreux modèles et marques, certains ont l’air bien, mais vous ne savez pas s’il faut faire confiance aux commentaires sur Internet.

Nous allons nous concentrer aujourd’hui sur les distributeurs d’eau électriques. C’est parce qu’ils deviennent les plus populaires lorsqu’il s’agit d’obtenir de l’eau froide et qu’ils sont utiles pour l’été. Voyons ce que nous devons savoir :

Il existe d’autres moyens d’éviter la chaleur estivale. Mais nous allons parler des distributeurs qui nous permettent d’avoir des boissons fraîches et rapides.

Qu’est-ce qu’un distributeur d’eau ?

C’est une carafe avec un circuit d’eau (généralement double) pour que l’on puisse boire sans trop de soucis. Ces appareils utilisent de l’énergie électrique pour refroidir l’un des circuits d’eau, pouvant avoir une option fraîche et une autre à température ambiante.

Il existe également des modèles qui non seulement refroidissent, mais aussi chauffent. Ceux-ci sont un peu plus chers et nous les verrons plus tard.

La bonne partie est qu’en ayant ces distributeurs, on peut oublier d’utiliser des cruches ou des bouteilles à remplir tous les deux par trois. De plus, nous libérons également de l’espace dans le réfrigérateur, puisque l’eau sort froide par l’un des robinets de ces appareils.

En détail, il existe également des distributeurs pour animaux de compagnie. Bien que nous allons continuer à parler de ce qui fait référence aux humains.

Comment utiliser un distributeur d’eau ?

L’utilisation de ces machines est vraiment simple. Nous vous conseillons de consulter les instructions avant d’utiliser cet appareil (et tout autre appareil). Nous en saurons non seulement plus sur son utilisation, mais aussi sur son entretien, ce qui rendra notre nouvel appareil mieux entretenu.

Les instructions expliqueront également en détail sa capacité, sa puissance, etc. Être prudent est toujours utile avec ces choses, alors conserver les instructions dans des endroits sûrs, où vous pouvez facilement les trouver.

Pour commencer, avant de brancher le distributeur d’eau sur la prise de courant (ce qui n’est pas à faire dans les distributeurs d’eau non électriques), il est important de vérifier qu’aucun des boutons n’est activé. Cela pourrait provoquer un accident électrique. Après avoir vérifié qu’il n’y a pas de bouton à l’état activé, il faut brancher la fiche sur une prise de courant.

Ensuite, il vous suffit de placer la bouteille ou le bidon d’eau à l’endroit prévu sur la machine. La plupart des modèles sont livrés avec leur propre carafe, mais sinon, assurez-vous d’en avoir une qui épouse les formes de la machine.

Petite astuce, après avoir placé la carafe, des bulles vont apparaître à l’intérieur. Ceci est dû au fait les conduites d’eau chaude et froide sont remplies. Assurez-vous de ne pas ouvrir les robinets jusqu’à ce que les bulles cessent de sortir, ce qui ne devrait pas prendre de temps.

Une fois les réservoirs ou les conduites d’eau remplis, nous appuierons sur le bouton qui chauffera ou refroidira l’eau. Il se trouve généralement au dos de ces distributeurs. Encore une fois, les instructions vous en diront plus sur l’emplacement de ce bouton.

De là, il ne reste plus qu’à profiter de l’eau qui émane des robinets que nous connectons. Certains modèles ont un espace pour gobelets jetables et égouttoirs. Dans le cas des lunettes, c’est à vous de décider si vous allez les utiliser ou non.

En échange, le bac d’égouttage doit être retiré périodiquement pour le vider de toute l’eau dont il dispose. Il suffit de le nettoyer avec un chiffon humide et de le laisser sécher brièvement pour le remettre en place.

Parlons de votre capacité

La capacité ou le volume d’eau que peuvent avoir les réservoirs et carafes varie selon les modèles. Vous pouvez souvent trouver des modèles qui prennent en charge Bouteilles d’eau de 5 à 10 litres. C’est la capacité normale que l’on peut trouver sur les distributeurs à usage domestique.

Pour les machines de bureau, vous pouvez trouver des capacités allant jusqu’à 20 litres. Ce qui est bon pour le nombre de personnes qui vont boire.

En ce sens, il faut tenir compte du fait que de nombreux distributeurs d’eau sont conçus pour utiliser le réservoir avec lequel ils sont vendus, mais qu’ils ont également un adaptateur pour utiliser d’autres bouteilles. Un exemple parfait est le Jocca, un distributeur d’eau d’une capacité de 7 litres et un adaptateur pour d’autres carafes.

C’est un distributeur économique et simple, avec une puissance de 65 W. Cela rend sa consommation minimale, bien qu’il refroidisse également l’eau, si nous préférons boire une boisson fraîche.

N’a pas de technologie de chauffageMais c’est un modèle bon marché qui peut être parfait pour tout ménage qui veut se débarrasser de remplir le réfrigérateur avec des bouteilles d’eau. De plus, un pilote automatique nous prévient lorsque l’eau est froide pour pouvoir en profiter.

Buvez une bonne gorgée d’eau fraîche avec ce distributeur d’eau qui refroidit automatiquement le liquide. Vous pouvez également boire l’eau à température ambiante, vous décidez comment vous voulez passer votre réservoir de 7 litres. Un adaptateur est inclus, vous pouvez donc mettre d’autres carafes que vous aimez plus.

On le trouve pour la modique somme de 44,02 euros. De plus, il a un très beau design violet.

Je peux avoir de l’eau froide, mais : aussi chaude ?

Oui, il existe des modèles qui ont des capacités de chauffage en plus du refroidissement. Ces types de machines sont conçus pour ceux qui, en plus de déguster des boissons fraîches, souhaitent également préparer un thé.

Cependant, ces appareils ont tendance à augmenter leur prix, car ils ont plus de technologie. Il faut aussi noter qu’ils sont distributeurs d’eau avec une consommation plus élevée et aussi plus de puissance. Chauffer l’eau nécessite un peu plus d’énergie et ces machines sont préparées pour cela.

Parmi les modèles les plus abordables, se trouve le Aqua Tower Plus Eco-DE. Son design pop cache un distributeur capable de refroidir l’eau jusqu’à 8º C ou de la chauffer jusqu’à 90º C. Afin de mieux répartir l’eau, a trois robinets différents (pour eau froide, température ambiante et chaude) avec ce que vous choisissez.

Son système vous permet d’activer indépendamment chacun des réservoirs internes et ainsi ne chauffera pas l’eau lorsque vous n’en aurez pas besoin. Utiliser un 70 W de puissance pour le refroidissement et 500 W pour le chauffage. Dans ce cas, il est livré sans sa propre bouteille d’eau, mais vous pouvez acheter celle de la marque ou compatible.

Eau froide, chaude et à température ambiante. Ce distributeur d’eau vous donne tout en appuyant sur un bouton. Son bac d’égouttage vous aidera à garder la table propre pendant que vous servez de l’eau à la température que vous souhaitez. Si vous avez besoin d’une boisson fraîche en plein été ou si vous voulez vous faire un thé, ce distributeur d’eau est ce qu’il vous faut.

Pour 69,90 euros vous pouvez vous le procurer et profiter de l’eau à n’importe quelle température. C’est un très bon prix en effet.

Parce que la chose normale est de trouver des distributeurs automatiques à un prix plus élevé. Bien sûr, cela implique également qu’il a de meilleures finitions.

Un bon exemple en est le distributeur d’eau S-AIM. Avec une finition digne de n’importe quel bureau ou bureau, ce distributeur peut refroidir l’eau entre 8 et 15º C. Mais il peut aussi la chauffer jusqu’à 95º C.

Sa technologie rend la fonction de changement de température plus rapide. En outre, a des filtres qui purifient l’eau et empêchent la poussière de la salir. Il dispose également de trois robinets et sa taille et sa forme le rendent idéal pour n’importe quel coin.

Avec ce distributeur, vous pouvez offrir de l’eau à toutes les personnes de votre bureau rapidement. Il dispose de trois robinets pour que chacun puisse choisir entre froid, saisonnier ou chaud (parfait pour une infusion), dont toutes les possibilités sont couvertes. Sa finition élégante est parfaite et n’entrera pas en conflit, et elle offre également un supplément de santé grâce à ses filtres.

Il peut être obtenu pour 120,51 euros. Il n’a pas d’adaptateur ou sa propre bouteille, mais il est recommandé de les utiliser cruches de 3 à 5 gallons.

Y a-t-il une grande différence entre les distributeurs de maison et de bureau ?

Il existe plusieurs différences entre les machines préparées pour la maison (comme toutes celles que nous avons vues jusqu’à présent) et celles qui sont conçues pour un local ou un bureau. Alors que les appareils domestiques de plus grande valeur peuvent s’avérer utiles pour un petit bureau, dès qu’il y a plus de monde, une machine conçue pour les foules est nécessaire.

Les distributeurs d’eau de bureau ont tendance à être plus chersMais c’est parce qu’ils ont de meilleurs matériaux et des capacités de dépôt supérieures. Ils ont généralement des tubes en acier inoxydable, évitant le goût plastique de l’eau et gardant la boisson toujours propre.

Également aussi permettent généralement une prise directe avec de l’eau, au cas où vous voudriez éviter de changer de bouteille. Ils sont également généralement plus grands et plus volumineux, se tenant debout seuls sans avoir besoin d’une table pour les soutenir.

Un bon exemple de ce type de distributeur d’eau est le BUREAU À DOMICILE HODS. Comme son nom l’indique, il est conçu pour être transporté dans de grands bureaux où des foules de personnes ont besoin de boire de l’eau.

D’une hauteur d’un mètre, il indique déjà qu’il est fait pour se tenir debout. En outre, offre de l’eau chaude et froide, pouvant amener la température de l’élément liquide entre 8 et 95 º C. Il dispose même d’un système de sécurité pour éviter de se brûler avec le robinet d’eau chaude.

Ses tubes internes sont en acier inoxydable ainsi la saveur de l’eau sera toujours la meilleure et elle admet des carafes de 10 à 20 litres. Bien que nous puissions le connecter directement à une source d’eau au moyen d’un tuyau afin que nous n’ayons pas besoin de changer les carafes.

C’est un appareil idéal pour travailler sur de grandes surfaces et son prix est de 282,34 euros. C’est une excellente option pour les employeurs à la recherche d’une solution pour leurs travailleurs.

Obtenez de l’eau pour tous les goûts dans votre bureau grâce à ce distributeur avec option eau chaude et eau froide. Que vous ayez besoin d’une boisson fraîche ou d’une camomille, cette machine résoudra vos problèmes. Peut contenir de grandes cruches de 10 à 20 litres, mais peut également être raccordé à une source d’eau. Il dispose d’un système de sécurité anti-brûlure afin que personne ne puisse être blessé par l’eau chaude.

Comme vous pouvez le voir, il existe une multitude d’options. Que ce soit à la maison ou au travail, il existe des modèles qui peuvent satisfaire tout le monde, en obtenant de l’eau froide, météo ou chaude.

Nous espérons qu’avec ce que nous vous avons appris ici, vous aurez toutes les informations dont vous avez besoin pour acheter votre nouveau distributeur d’eau.

