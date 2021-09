Conseils et guide d’achat d’un gaufrier électrique pour réaliser de délicieuses gaufres maison | La vie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Avec de la glace, avec de la crème, avec du sirop ou seules, les gaufres font partie de ces aliments qui ne font pas maigrir, mais elles sont délicieuses et font toujours sourire. Ils sont bons, croquants et font les meilleures collations possibles.

Pour ceux qui ont la dent sucrée, c’est l’un des bonbons vedettes et en hiver, ils peuvent être une véritable merveille en raison de la chaleur qu’ils dégagent. Tout le monde peut les aimer, mais peut-être que vous ne voulez pas dépenser de l’argent pour en acheter un et que vous voulez juste le faire vous-même.

C’est à ça que servent les gaufriers. Si vous ne savez pas ce qu’ils sont ou lesquels peuvent être les meilleurs, nous vous aiderons afin que vous ayez toutes les informations dont vous avez besoin pour obtenir le bon achat.

Qu’est-ce qu’un gaufrier et quels types existe-t-il ?

Un gaufrier est un appareil qui se compose de deux plaques internes qui sont chauffées. Ces assiettes ont une forme spécifique, c’est ce que les gaufres finiront par avoir.

Ils sont généralement de petite taille et en métal, bien que la coque extérieure puisse être en plastique. Ils s’intègrent généralement n’importe où dans la cuisine et prennent très peu de temps à cuisiner, de sorte que l’appareil ne sera pas à sa place pendant une courte période.

On peut trouver différents types de gaufriers, bien que leur fonctionnement soit toujours très similaire. Ces différents types sont fonction de la forme qu’ils donneront à la pâte. A) Oui, on peut en trouver des ronds, des carrés et même certains qui créent des formes de bulles.

Au-delà de sa forme, il n’y a plus de différences. Ils sont tous utilisés de la même manière et ils offrent des résultats similaires. A vous donc de choisir si vous préférez les gaufriers qui vous proposent des snacks ronds ou carrés.

Comment est utilisé le gaufrier ?

Ils sont très faciles à utiliser. Même si, comme on dit habituellement, vous devez d’abord regarder les instructions pour éviter une sorte de problème ou d’accident.

La première chose à faire est de connecter la machine à une source d’alimentation, telle qu’une prise. Après cela, vous devez attendre qu’il chauffe. Il faut être prudent car ces machines peuvent aller jusqu’à plus de 200 degrés, il est donc conseillé de ne toucher à aucun moment les plaques lorsqu’elles sont branchées.

Ensuite, vous devez faire la pâte à gaufres, bien que vous puissiez également l’acheter faite. Il existe de nombreuses recettes sur Internet qui peuvent vous aider, bien que vous aurez généralement besoin d’œufs, de lait, de levure et de sucre.

Après avoir fait la pâte, verser lentement sur des assiettes chaudes. Il n’est pas nécessaire d’occuper toute la surface de la plaque, car le gaufrier va alors se refermer et gonfler la pâte à travers toutes les empreintes.

A partir de là, il ne reste plus qu’à attendre. La cuisson ne prend généralement pas plus de quelques minutes. L’odeur vous aidera sûrement à discerner s’ils sont prêts ou non. Ouvrez délicatement le gaufrier et jetez un coup d’œil. S’ils sont faits aura une consistance légèrement croquante, mais aussi moelleuse. Il ne reste plus qu’à les sortir et à manger.

Après avoir utilisé le gaufrier, Nous vous conseillons de bien nettoyer la machine. Certains modèles permettent l’utilisation d’un lave-vaisselle, même si parfois un simple chiffon humide suffit.

Caractéristiques à considérer lors de l’achat d’un gaufrier

Il y a un certain nombre de facteurs qui sont importants lorsqu’il s’agit d’acquérir une de ces machines. Il faut surtout prendre en compte qu’allons-nous vouloir. Un gaufrier n’est pas le même pour toute une famille que pour une personne seule, par exemple.

Taille.- La taille du gaufrier est importante, non seulement en raison du nombre de gaufres qui peuvent être faites à la fois, mais aussi en raison de l’espace qu’il peut occuper. Nous recommandons qu’il soit aussi compact que possible, afin que vous puissiez le ranger n’importe où. Vous pouvez faire de grandes gaufres, mais avec la taille minimale du couvercle ou sans accessoires encombrants comme les poignées.

Thermostat.- Bien que cela ne se voit pas dans tous les gaufriers électriques, c’est un plus. Avoir un indicateur dans lequel choisir la température nous aidera à faire les gaufres à notre goût. Il peut même être utile pour d’autres types d’aliments.

Polyvalence.- Déjà mis à acheter un petit électroménager, le mieux c’est qu’il remplit plusieurs fonctions pour nous. Il existe des gaufriers qui fonctionnent également comme grill ou sandwich. Ceci est possible grâce au fait qu’ils ont des plaques interchangeables. Il vous permettra de gagner de la place dans la cuisine et vous aurez plusieurs électroménagers en un.

Modèles à considérer

Gaufrier Beper avec 5 gaufres

Ce gaufrier est de petite taille et peut être rangé n’importe où. Malgré un fer de seulement 18 cm, peut cuire 5 gaufres en forme de coeur.

Votre assiette est recouverte de Téflon antiadhésif, vous permettant de retirer facilement les gaufres. De plus, cela rend le nettoyage plus confortable. Comme détail, il possède une poignée isolante thermique qui évitera les brûlures.

Il a deux voyants lumineux– Le voyant vert indique l’état de fonctionnement de la machine, tandis que le voyant rouge s’allume pour indiquer que le fer est prêt à l’emploi.

Il ne lui faudra que quelques minutes pour qu’il chauffe complètement. La construction de la plaque permet une cuisson uniforme pour des résultats constants. Les gaufres ne sortiront pas différemment ou ne seront pas grillées de manière inégale.

Dégustez jusqu’à 5 gaufres en forme de cœur grâce à cette machine compacte qui s’adaptera partout. Il sera plus confortable à nettoyer avec ses plaques anti-adhésives et sa prise en main ne sera pas un problème grâce à son enrouleur de câble.

Un enrouleur de câble en forme de bobine est inclus. De cette façon, il occupera moins et nous ne perdrons pas quelque chose d’aussi essentiel en ayant un endroit approprié pour le stocker.

Il peut être obtenu pour 20,28 euros. C’est le moyen le moins cher d’obtenir des gaufres à la maison.

Cecotec Fun Gofrestone 4Inox, une excellente qualité à un bon prix

Ce gaufrier comporte design élégant et construction en acier inoxydable cela lui permettra de mieux résister à l’épreuve du temps. En effet, bien qu’étant en acier inoxydable à l’extérieur, ses plaques ont un revêtement antiadhésif en pierre.

Ont une puissance non négligeable de 1200 W. Jusqu’à 4 gaufres moelleuses peuvent être cuites rapidement à la fois.

Il dispose de température réglable pour obtenir la cuisson désirée. Il dispose également d’un indicateur lumineux qui nous avertit lorsque la bonne température est atteinte.

Il faut noter que la plaque a des bords anti-débordement XL. Ceux-ci sont faits pour que la pâte ne se déforme pas pendant la cuisson, ce qui signifie qu’il y a moins à nettoyer.

Avec ce gaufrier, vous pouvez déguster jusqu’à 4 gaufres carrées pour vous et vos amis. Il est fabriqué en acier inoxydable et comporte des plaques antiadhésives en pierre qui sont plus faciles à nettoyer tout en assurant une cuisson parfaite. Il dispose d’un régulateur de température qui vous aidera à obtenir le point que vous voulez dans chaque gaufre sans perdre en qualité.

Grâce à la base antidérapante, sa manipulation sera plus sûre. Aussi nous éviterons les brûlures avec la poignée froide au toucher et un matériau de haute qualité avec protection contre la surchauffe.

Il peut être le vôtre pour 32,90 euros sur Amazon. Quatre gaufres d’une qualité digne de Cecotec pour un prix mini.

Uncanny Brands Baby Yoda, pour les fans de Star Wars

Faire des gaufres en forme de Baby Yoda et cela montre que vous êtes le plus grand fan de “The Mandalorian”. Bien que cette pièce puisse être un bel ajout à une collection, elle est également très capable de faire de superbes gaufres.

Il a l’air drôle avec ce dessin animé Baby Yoda sur sa couverture. Mais c’est que ce même dessin apparaîtra sur les gaufres grâce à la forme de sa plaque intérieure.

Ces gaufres sortiront également au point que vous voulez grâce à son thermostat. Vous pouvez choisir entre cinq températures différentes, afin d’avoir un petit-déjeuner légèrement cuit et moelleux, ou très toasté et croustillant.

En outre, ses plaques sont antiadhésives et faciles à nettoyer. Sa petite taille lui permet également de trouver sa place dans la cuisine sans gêner.

Les meilleures gaufres d’une galaxie lointaine, très lointaine peuvent être dans votre assiette grâce à ce gaufrier Baby Yoda. Utilisez leurs plaques antiadhésives pour faire des gaufres à l’effigie de votre personnage préféré. Son thermostat vous aidera à préparer votre collation à l’endroit que vous aimez le plus et son verrou de sécurité évitera les accidents avec les plus petits de la maison.

En réalité est un bon produit, au-delà du look basé sur Guerres des étoiles. Sans oublier qu’il s’agit de l’appareil le plus original de cette liste.

Pour les fans de la série The Mandalorian, cela pourrait être un excellent achat. Ceux qui le souhaitent peuvent l’obtenir pour 39,99 euros.

Russell Hobbs Fiesta, la plus polyvalente

Nous sommes confrontés à l’un des appareils les plus polyvalents de la liste. C’est aussi l’un des plus chers car il fait beaucoup plus que des gaufres. Ceci est dû au fait a trois plaques interchangeables cela vous donnera beaucoup de jeu.

Choisissez l’assiette dont vous avez besoin, ajoutez le mélange et attendez qu’ils soient prêts. Vous pouvez faire quatre gaufres, six beignets ou six cupcakes à la fois. C’est rapide, chauffe bien et vous pouvez faire d’excellents desserts en un rien de temps.

Les plaques sont antiadhésives et ils sont simplement nettoyés avec un chiffon. Bien que s’il s’est beaucoup sali, ils sont également lavables au lave-vaisselle, ce qui est un confort supplémentaire.

Le couvercle est autobloquant. Cela garantit que lorsque les plaques sont chaudes, elles ne sont pas facilement accessibles et nous protège ainsi.

Profitez de plus que des gaufres avec cette machine à dessert polyvalente. Vous pourrez également réaliser des beignets et cupcakes en toute simplicité grâce à ses assiettes interchangeables. Ils sont tous antiadhésifs et se nettoient très facilement. Ses voyants lumineux vous avertiront lorsque tout est prêt à cuire et ainsi chaque collation sortira correctement.

Il comporte également des voyants lumineux « on » et « température prête » qui vous permettent de toujours savoir quand l’appareil est opérationnel et prêt afin que vous puissiez ajouter votre mix. Pour plus de sécurité Il a des poignées avec isolation thermique qui évitent les dangers.

Sans aucun doute, l’une des machines avec le plus de capacités que l’on puisse trouver. Si vous voulez en profiter, il vous suffit de l’acheter pour 61,99 euros.

VEVOR, spécial gaufres à bulles

Nous sommes face à une machine en acier inoxydable, très résistante. Il est de haute qualité et très facile à nettoyer, très hygiénique et durable.

Ce gaufrier est spécial car il est conçu pour faire des gaufres aux œufs à bulles. Il le fait grâce à une plaque chauffante en fonte, avec un revêtement antiadhésif pour empêcher la pâte de coller. La base et le couvercle chauffent en parallèle, ce qui permet à la gaufre de cuire correctement.

Il a deux boutons rotatifs qui servent à régler la température et l’heure sont contrôlés avec précision. Vous pouvez régler le temps jusqu’à cinq minutes et régler la température entre 30º et 300º C.

Il a aussi quelques poignées en bois confortables pour éviter les brûlures. D’ailleurs, le câble est également protégé grâce à un tube en acier inoxydable qui le recouvre.

Forme spéciale, mais aussi beaucoup de qualité. Il peut être chez vous pour 89,99 euros et ainsi avoir des gaufres spéciales quand vous le souhaitez.

Avec ce gaufrier de qualité professionnelle, vous pouvez faire des gaufres aux œufs à bulles spectaculaires. Il est fabriqué en acier inoxydable et dispose d’un système de chauffage parallèle qui assure une température uniforme pour un résultat parfait. De plus, il possède des poignées en bois confortables qui nous protégeront des températures élevées.

Bien que les gaufriers soient un article destiné uniquement à quelques-uns qui apprécient vraiment cette délicieuse délicatesse, tout le monde peut en utiliser un. Vous avez déjà appris les données les plus importantes et nous vous avons laissé de bons exemples.

Maintenant, il ne vous reste plus qu’à commencer à préparer la pâte à gaufres et à allumer la machine. Une collation avec du sirop et du plaisir pour tout le monde arrive.

