Conseils et guide d’achat d’une râpe à légumes électrique | La vie

Si vous souhaitez faire des coupes très fines ou de très petits morceaux pour dresser un ragoût, vous pouvez toujours utiliser l’un des ustensiles de cuisine pour le faire. Râper n’importe quel aliment est une tâche courante lors de la cuisson.

Nous pouvons avoir besoin de râper des légumes pour assaisonner ou de faire une recette qui nécessite de fines lamelles du produit. Vous pouvez également faire des fruits râpés pour faire des gâteaux ou des gâteaux. Bien qu’ils soient également parfaits pour garnir les plats, si nous pouvons faire du zeste avec des formes.

Tout cela peut être fait avec des râpes électriques, mais avec beaucoup moins d’effort. Nous allons maintenant vous apprendre tout ce que vous devez savoir sur ce type d’appareil, qui vous aidera à réaliser les meilleures recettes.

Comment fonctionne une râpe électrique ?

Nous savons déjà qu’une râpe électrique est une machine qui nous aide à faire certains types de coupes dans les aliments. Or, bien que sa finalité soit identique à celle de son homologue traditionnel, son utilisation est clairement différente.

En premier lieu, le type de râpe à utiliser doit être saisi. Oui, les râpes électriques peuvent avoir différents types d’outils qui nous offrent des résultats avec des formes différentes.

Après cela, la nourriture à râper est introduite. Certaines machines nous font pousser, tandis que d’autres ont besoin de nous pour introduire un morceau du produit dans une cabine, où la coupe sera faite.

Bien qu’il s’agisse d’un appareil simple à utiliser, c’est aussi un instrument de coupe. Cela implique de prendre en compte une série de recommandations pour l’utiliser en toute sécurité. Pour commencer, nous devons toujours placer la râpe sur une surface sèche, sûre et plane, afin qu’il ne vacille pas ou ne bascule pas.

Une attention particulière doit également être portée aux pièces susceptibles de se couper lors de l’utilisation de l’appareil. Bien sûr, il ne faut pas mettre les mains dans l’appareil, C’est très dangereux.

De plus, il faut tenir compte du fait que, comme il s’agit d’un appareil électrique, le Vous pousser au-delà de vos moyens peut vous faire surchauffer. Attention à ne pas le surchauffer car il pourrait se gâter.

Avantages par rapport aux râpes traditionnelles

La râpe électrique peut nous apporter de nombreux avantages qui peuvent améliorer notre qualité de vie en cuisine. Ces améliorations sont possibles grâce à la puissance de son moteur électrique, ce qui rend les tâches beaucoup plus faciles.

En effectuant des coupes ou des grilles plus rapidement, nous permet de gagner du temps au moment de la cuisson. Cela nous fait également moins d’efforts, car il utilise l’électricité comme source d’énergie.

Étant automatique, il rend également coupes plus précises et plus petites, ce qui a un impact sur l’amélioration de la qualité finale du produit. De plus, ils ont généralement des protections qui réduisent le risque de nous couper.

Malgré tout cela, il faut aussi tenir compte de son prix. Une râpe électrique coûtera toujours beaucoup plus cher qu’une râpe traditionnelle. Bien qu’évidemment apporte une série d’options que les râpes classiques n’ont pas.

Facteurs à prendre en compte

Avant d’acheter une râpe électrique, nous devons savoir quelles sont les principales caractéristiques à rechercher sur l’une de ces machines. Il existe de nombreux modèles et nous souhaitons conserver ceux qui correspondent le mieux à nos besoins.

Puissance.- Une râpe électrique n’a généralement pas besoin de beaucoup de puissance. La normale est les trouver entre 100 W et 200 W. Utiliser une puissance supérieure à cela signifie que nous nous approchons de machines professionnelles conçues pour résister à de longues sessions de travail et à des produits durs.

Sécurité.- Il est toujours conseillé que ces appareils ont les lames couvertes d’une certaine manière pour éviter les accidents. Cela rendra plus difficile l’introduction d’un membre dans l’appareil et nous blessera. Il existe également d’autres méthodes, telles que certains arrêts automatiques, mais ce qu’elles devraient toutes avoir, ce sont des protections sur les lames.

Hygiène.- Les râpes étant en contact avec de petits morceaux d’aliments, il est souvent difficile de les nettoyer. Par conséquent, nous conseillons que la râpe est complètement amovible, pour pouvoir le laver facilement. Aussi, s’il est compatible avec le lave-vaisselle, c’est beaucoup mieux.

Taille.- La taille est importante parce que, plus il est gros, plus vous pouvez râper de sortes d’aliments ou hacher. Bien que vous aurez également plus de puissance. Cela peut augmenter votre dépense énergétique, mais cela facilitera également tout, même si cela peut coûter plus cher.

Cecotec SpiralChef 400, pour réaliser de longues lanières de légumes

Cette râpe en fait se spécialise dans la réalisation de fines coupes en spirale. Cela vous permet de décorer des assiettes ou de présenter une façon plus amusante de manger des légumes pour les plus petits. Il est parfait pour les légumes et les fruits.

Son moteur de 80 W signifie que la nourriture ne pose pas beaucoup de problèmes, même si vous n’avez pas à mettre des choses très dures. Peut couper de 4 manières différentes à savoir : sous forme de capellini, spaghetti, tagliatelle et pappardelle.

Ont une contenance dans son bidon de 1 litre, plus qu’assez pour faire du zeste pour toute la famille. Son tube d’entrée est de 6,5 cm de large, adapté aux plus gros morceaux de fruits et légumes.

Comme il est amovible, il peut être nettoyé pièce par pièce. En réalité, tous vont au lave-vaisselle. Soit dit en passant, tout est fabriqué avec des matériaux respectueux de l’environnement et sans BPA.

Avec cette râpe électrique, vous pouvez couper de longues bandes de légumes ou de fruits sans problème. Avec quatre types de lames, les formes de pâtes classiques seront présentées en légumes pour agrémenter vos plats ou présenter le tout de manière ludique pour les plus petits de la maison.

Sa prise en main est simple, puisqu’il n’a qu’un seul interrupteur. Bien que cela ne lésine pas sur la sécurité, puisqu’il a une serrure qui ne fera fonctionner la machine que si elle est bien fermée.

Il peut être obtenu pour 35,24 euros. Il a tout, même des pieds antidérapants, même s’il ne fera que de longues rayures, mais toujours avec la qualité de la marque Cecotec.

Ariete 447 Grati, pour les amateurs de fromage

Cette râpe électrique se spécialise dans des produits tels que le fromage. Grâce à sa forme de tambour, vous pouvez insérer un morceau de nourriture et le râper à pleine vitesse avec un simple bouton.

il est étanche, vous n’avez donc pas à vous inquiéter si les aliments frais sont humides. De plus, outre la grille, il comprend un accessoire de hachage très utile.

Bien qu’il ne soit pas très gros, il peut râper jusqu’à 1 kg de fromage en un seul passage. Cette c’est dû à ses 120 W de puissance et sa bonne construction.

Vous n’avez pas besoin d’être connecté, car vous disposez d’un batterie rechargeable pouvant durer jusqu’à 1 000 heures. Si vous voulez l’emmener à la campagne ou en vacances, vous pouvez le faire sans problème.

Cette râpe à tambour électrique vous permettra de réaliser la meilleure râpe dans les plus brefs délais. Avec un gobelet pouvant contenir jusqu’à 1 kg de fromage, vous pouvez améliorer la saveur de vos plats d’un simple clic. Vous pouvez également l’emporter partout car il dispose d’une batterie rechargeable jusqu’à 1000 heures.

Il se peut démonter complètement pour un nettoyage plus facile. C’est un bon appareil qui allie la facilité de prise en main à la vitesse de son moteur.

Il peut être obtenu pour 34,95 euros. C’est une râpe très complète et élégante, parfaite pour n’importe quelle maison. En outre, il appartient à la catégorie des râpes les moins chères, mais il est de grande qualité.

Moulinex DJ7535 Fresh Express, pour couper, trancher et râper

Avec différents cylindres empilables faciles à monter et à démonter, cette râpe électrique se présente comme l’une des plus complètes. Vous pouvez tout faire grâce à sa fonction 3 en 1 qui permet de couper les aliments en lanières ou d’en faire des zestes.

Cela est dû à la puissance de son moteur, qui atteint 200 W. Avec ce type de force, aucun type de nourriture ne sera de trop et ses trois cônes colorés nous permettront de faire ce que nous voulons.

Notamment votre tube d’alimentation est incliné à 45 degrés. Cela permet de faire glisser facilement le produit sur les lames sans utiliser presque aucune force. De plus, le tube a un diamètre de 5,7 cm qui permet à n’importe quel fruit ou légume d’entrer sans complication.

Son design compact permet aux ingrédients de tomber directement sur l’assiette ou le bol où vous faites le mélange. Mais il y a aussi conçu pour stocker vos cônes facilement, car ils peuvent être empilés à l’intérieur de la machine. C’est quelque chose de très confortable.

Cette râpe, cutter et hachoir électrique deviendra l’un de vos meilleurs amis en cuisine grâce à ses nombreuses fonctions. Ses trois cônes permettent trois types de coupe différents et peuvent être facilement empilés dans le bec pour un meilleur rangement. Ses pièces sont amovibles et passent au lave-vaisselle et il a une puissance de 200 W qui coupera tout en toute simplicité.

En outre, les accessoires et les lames sont amovibles, pouvant passer au lave-vaisselle. Entre sa facilité de nettoyage et le fait qu’il dispose d’un enrouleur de câble intégré, il sera toujours un plaisir à utiliser.

Vous pouvez le râper chez vous à partir de 47,90 euros. Il s’agit d’un appareil bien conçu et bien marqué, son prix est donc très raisonnable.

Livoo, une râpe semi-professionnelle à petit prix

Cet appareil rentre dans ce que l’on pourrait considérer comme professionnel ou semi-professionnel. Il possède une multitude de compétences qui amélioreront grandement votre cuisine.

Il a quatre lames interchangeables en acier inoxydable. Il s’agit notamment d’une râpe fine et d’une râpe grossière pour couper et râper les légumes, le fromage, etc. Aussi apporter un curseur et un bouton de fonction pour une utilisation en toute sécurité.

Les pièces sont amovibles pour un nettoyage facile et vont au lave-vaisselle. De plus, étant fabriqué en acier inoxydable, il est plus résistant, ainsi que facile à nettoyer. Cela lui donne également un look beaucoup plus élégant qui ne détonnera pas du tout dans votre cuisine.

Il a 200 W de puissance et son trou d’entrée mesure 4,5 cm, ce qui devrait suffire pour râper tout type de légumes ou de fruits. Il s’agit de une machine assez complète avec de multiples accessoires qui nous permettra de tout faire.

Tout cela peut être réalisé pour 59,58 euros. C’est l’un de ces produits qui est peut-être moins visible, mais ils sont vraiment bons.

Cette machine est conçue pour remplir tous les aspects nécessaires lors du hachage ou du râpage. Avec une construction en acier inoxydable, il est facile à nettoyer et très résistant. Il dispose également d’une puissance de 200 W et d’un tube de 4,5 cm d’épaisseur qui vous permettra de râper tout type de produit et de n’importe quelle manière avec ses quatre lames interchangeables.

Bien que nous ayons recommandé ces options, vous devez savoir ce que vous recherchez vraiment. Maintenant, vous avez beaucoup plus d’informations et vous pouvez discerner si vous vous souciez davantage de la puissance et des accessoires.

Nous espérons que vous trouverez votre râpe idéale et que nous avons pu vous aider. Ne manquez pas les meilleures offres et n’oubliez pas de ne pas trop vous gratter, c’est le travail des machines.

