Conseils Fantasy Premier League GW2: Salah prêt à ravir Anfield et pourquoi Greenwood est une bonne affaire

La saison de Fantasy Premier League a commencé en beauté, avec une moyenne de 69 points et plusieurs scores à trois chiffres lors de la Gameweek 1.

Il est cependant important de ne pas s’emballer et de faire de gros changements dès le début pour forcer l’un des plus performants dans votre équipe.

Gameweek 2 a beaucoup à faire, mais il présente des éléments attrayants pour certains des actifs premium.

Liverpool et Man City, par exemple, devraient avoir une course facile à domicile contre Burnley et Norwich respectivement. Pendant ce temps, Man United voyage pour affronter une défense vulnérable de Southampton.

Le match du week-end se déroule cependant à l’Emirates Stadium où Arsenal accueille Chelsea.

Voici quelques conseils pour vous guider dans GW2.

CAPITAINE – MOHAMED SALAH | LIVERPOOL | 12,5M

Ne répare pas ce qui n’est pas cassé. Mohamed Salah était notre premier capitaine de la saison et suite à sa performance à Norwich, il mérite amplement de conserver le brassard.

La star de Liverpool a récolté deux passes décisives et a également inscrit 17 points, doublant à 34. Seul le héros du triplé Bruno Fernandes a réussi à le surpasser.

Salah était à son meilleur niveau menaçant à Carrow Road, prenant cinq tirs et créant trois grosses occasions. Il a même eu 14 touches énormes à l’intérieur de la surface, plus que tout autre jeu de GW1.

Il avait l’air extrêmement vif et sera impatient de faire plaisir à une foule d’Anfield à son retour au stade.

ALTERNATIVE

BRUNO FERNANDES (12,1 m) est une seconde près pour le capitaine après son superbe affichage de trois buts. Son mouvement pourrait terroriser la défense vulnérable des Saints

CHOIX AUDACIEUX

DOMINIC CALVERT-LEWIN (8,0 m) n’a marqué qu’un seul but en GW1, mais ses statistiques sous-jacentes le maintiennent en bonne place pour le voyage à Leeds. L’attaque semblait se concentrer autour de lui et il avait le xG le plus élevé de GW1 [1.03], tandis que trois de ses cinq tirs provenaient de l’intérieur de la surface de six mètres.

UN À OBTENIR

JACK GREALISH | HOMME VILLE | 8.0M

Blanchi contre Tottenham, mais il a impressionné dans le dernier tiers avec son mouvement et quelques courses décentes. Il causera certainement quelques problèmes à Norwich et devrait conserver sa place avec Ilkay Gundogan apparemment blessé. Kevin De Bruyne pourrait également faire son premier départ de la saison, ce qui augmentera probablement la productivité de Grealish devant le but.

UN A EVITER

BEN BLANC | ARSENAL | 4.5M

La signature de gros sous d’Arsenal n’a pas été à la hauteur de sa facturation en GW1 avec Ivan Toney de Brentford profitant d’une bonne sortie contre lui. Les Gunners devront peut-être affronter Romelu Lukaku cette fois, ce qui s’avérera beaucoup plus intimidant. Les choses ne deviennent pas plus faciles dans GW3 non plus avec Man City à affronter.

ACHAT DE NÉGOCIATION

MAÇON GREENWOOD | HOMME UNIS | 7.5M

En ce qui concerne les « bonnes affaires », 7,5 m se situent dans le haut de gamme, mais dans les circonstances actuelles, Mason Greenwood ressemble à une bonne affaire. Les blessures ou le manque de forme physique de Marcus Rashford, Jesse Lingard et Edinson Cavani assurent sa place dans le onze de départ de United même si Jadon Sancho y entre. Il ressemblait à l’un des meilleurs joueurs contre Leeds et a superbement pris son but. Ses installations immédiates sont également très attrayantes.

