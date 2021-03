Conseils Fantasy Premier League: Kevin De Bruyne de retour dans le groove et Harry Kane pour capitaine en GW28

Chaque semaine, Sport360 vous apportera des conseils pour le match de football fantastique officiel de la Premier League anglaise. Envie de vous opposer à nous? Vous pouvez rejoindre « Sport360 Fans League » en utilisant le code: tc90vz

Gameweek 27 en Fantasy Premier League s’est avéré être un score assez élevé, rapportant une moyenne de 60 points avec des joueurs de Man City en action deux fois. Et alors qu’ils ont été mis à l’épée dans le derby de Manchester, ils ont bien réussi dans le deuxième match.

Cette fois-ci, c’est le derby du nord de Londres qui occupe le devant de la scène avec Arsenal hôte de Tottenham, qui est en possession d’une nouvelle attaque prolifique depuis sa récente mise en œuvre de Gareth Bale.

Ailleurs, Manchester United divertit l’ancien patron David Moyes et son équipe de haut vol de West Ham, tandis que Leicester City est à la maison pour Sheffield United.

Pendant ce temps, Chelsea, Man City et Liverpool se rendent respectivement à Leeds, Fulham et Wolves.

Voici quelques conseils pour vous guider tout au long de GW28.

CAPITAINE – HARRY KANE | TOTTENHAM | 11,3M

De manière générale, un Harry Kane en forme est un Harry Kane qui tire et cette saison a été conforme à cela. L’attaquant anglais a ébloui par sa menace et son intelligence devant le but en plus de son jeu polyvalent influent.

Cette saison l’a vu produire des chiffres phénoménaux avec 16 buts et 13 passes décisives jusqu’à présent. Son partenariat dévastateur avec Son Heung-min a semblé se calmer après leur début de campagne féroce, mais l’inclusion de Bale dans le mélange a renvoyé une étincelle à ce qui était une attaque en déclin.

Le dilemme pour les managers de la FPL est maintenant de savoir s’il faut soutenir Bale ou Son au milieu de terrain des Spurs avec le Gallois, l’homme en forme, mais ce dernier est certainement le plus fiable en termes de blessure et de temps de jeu.

La solution de facilité consiste cependant à investir dans Kane qui reste le point focal. Il a également la réputation de livrer les marchandises dans un derby du nord de Londres, ce qui en fait un candidat de choix pour le poste de capitaine cette semaine.

ALTERNATIVE

BRUNO FERNANDES (11,5 m) a été abandonné par plusieurs managers avant le derby de Manchester et a rapidement accumulé sa 11e course à deux chiffres. Le moment est peut-être venu de capitaliser sur son manque de propriété ou du moins sur l’absence de brassards placés sur lui avant un blanc dans GW29.

CHOIX AUDACIEUX

MONTAGE MASON (7,0 m) était au repos pour le match contre Everton, ne venant que pour un caméo de 24 minutes. Un favori de Frank Lampard, Mount a également brillé sous Thomas Tuchel et a réalisé deux traits à deux chiffres lors de ses trois derniers départs. Il est le principal homme en service fixe, des scénarios dont Leeds est largement connu pour être vulnérable.

UN À OBTENIR

KEVIN DE BRUYNE | MAN CITY | 11,8 millions

Entrer dans le meilleur joueur de la ligue n’est sans doute pas un geste avisé de la FPL, mais son long passage en marge signifie que, pour un temps limité seulement, Kevin De Bruyne est en quelque sorte un différentiel. Au moment de la rédaction de cet article, sa propriété est inférieure à 18%, bien que cela puisse changer rapidement maintenant qu’il semble être de retour dans la rainure avec 14 points contre Southampton.

UN À ÉVITER

MOHAMED SALAH | LIVERPOOL | 12,5M

Abandonner le meilleur buteur de la ligue semble être une folie et dans une saison saine, ce serait mais ce n’est pas une campagne ordinaire, Liverpool a le malheur de servir de « pièce A » à cet égard. Quatre blancs d’affilée pour Mohamed Salah ne justifient tout simplement pas son prix exorbitant et les champions ne sont même pas en action en GW29.

ACHETER AFFAIRE

ROBERT SANCHEZ | BRIGHTON | 4,5 M

Brighton a fait d’énormes améliorations dans la seconde moitié de la saison et n’a peut-être pas eu autant de points à son nom qu’ils le méritent. Leur attaque est connue pour ses ratés, mais leur défense a été relativement solide. Malgré les blancs au cours des trois derniers matchs, Robert Sanchez et sa ligne arrière ont suffisamment montré dans le test de la vue pour suggérer qu’ils peuvent revenir à la forme qui leur a permis de garder cinq feuilles blanches au cours des six matchs précédents.

