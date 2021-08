Conseils Fantasy Premier League: le record de GW1 de Mohamed Salah en fait le premier choix de capitaine

in

Chaque semaine, Sport360 vous apportera des conseils pour le jeu de football Fantasy officiel de la Premier League anglaise. Envie de vous mesurer à nous ? Vous pouvez rejoindre la “Sport360 Fans League” en utilisant le code : 7gq0u0

Fantasy Premier League est de retour après un été qui a encore été riche en football entre l’Euro, la Copa America et les Jeux olympiques.

Cela signifie qu’une pré-saison plutôt courte qui a manqué plusieurs atouts clés de FPL est tout ce que nous avons à faire alors que nous nous préparons pour la semaine de jeu d’ouverture.

Liverpool a un voyage attrayant à Norwich pour commencer, mais le choc de Man City à Tottenham sera le plus intrigant, en particulier pour le récit de Harry Kane.

Voici quelques conseils pour vous guider dans GW1.

CAPITAINE – MOHAMED SALAH | LIVERPOOL | 12,5M

Descendre à un flyer en FPL, c’est bien, mais il n’y a rien de pire que de commencer avec un puant. Ainsi, même si la tentation est de se ranger du côté d’un non-conformiste dès le départ, vous feriez mieux de jouer prudemment et d’accumuler quelques semaines de données avant de faire les mouvements les plus excitants.

Et quand il s’agit d’une valeur sûre dans GW1, ou pour FPL en général, vous ne pouvez pas faire mieux que Mohamed Salah.

La star de Liverpool cherche le fond du filet comme si sa vie en dépendait et est en sécurité en tant que tireur de penalty de l’équipe. Mais c’est son record en ouvertures de saison qui se démarque vraiment.

Salah a marqué dans GW1 pendant quatre années consécutives, dont un triplé la saison dernière.

ALTERNATIVE

Trent Alexander-Arnold (7,5 m) a terminé la saison dernière en force et semble enthousiaste pour la nouvelle campagne. Une feuille blanche devrait être sur les cartes à Norwich et il aura de nombreuses occasions d’aller de l’avant.

CHOIX AUDACIEUX

MAÇON GREENWOOD (7,5 m) a eu beaucoup de temps pour se reposer et recharger les batteries en été. Il a eu une bonne pré-saison et est certain de commencer les premiers matches avec d’autres options offensives indisponibles.

UN À OBTENIR

BRUNO FERNANDES | HOMME UNIS | 12,0 millions

Au prix de 12m cette saison, mais Bruno Fernandes promet toujours de valoir chaque centime. Les ajouts à l’attaque de United ne devraient qu’augmenter sa production avec de meilleurs joueurs avec lesquels s’associer. Il est toujours l’homme principal et est revenu à Old Trafford avec un superbe but sur coup franc lors du dernier match amical avec Everton.

UN A EVITER

TEEMU PUKKI | NORWICH | 6.0M

Il a peut-être commencé comme une maison en feu il y a deux saisons, mais Teemu Pukki aura probablement du mal à s’impliquer tôt cette saison. Norwich a connu un début de campagne difficile et il a également perdu son principal fournisseur à Emiliano Buendia au profit d’Aston Villa.

ACHAT DE NÉGOCIATION

ROBERT SANCHEZ | BRIGHTON | 4,5 millions

Malgré une campagne très soignée la dernière fois, le prix de Robert Sanchez est resté le même. Il a empoché 10 draps propres la saison dernière et un bon nombre de points de sauvegarde pour être une grande valeur. Même avec Ben White parti, Brighton est une unité compacte sous Graham Potter, il devrait donc conserver une bonne protection devant lui.

Suivez @BrendonNetto

En savoir plus sur l’application Sport360