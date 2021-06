Conseils intelligents pour acheter un régime d’assurance maladie complet en période de pandémie

Pendant la période pré-covid, le nombre de personnes qui ont acheté des plans d’assurance complets était d’environ 32%, alors qu’aujourd’hui, après avoir été touché par l’une des plus grandes pandémies, ce pourcentage est passé à 55%.

Le monde entier est toujours aux prises avec l’impact massif de la pandémie. Les vaccins développés par de nombreux pays, dont l’Inde, sont apparus comme une lueur d’espoir ; Cependant, la deuxième vague de la pandémie a submergé les infrastructures de santé disponibles et a également imposé un immense fardeau financier aux patients et à leurs familles. Il est devenu difficile pour beaucoup d’accéder à des soins appropriés dans ces circonstances désastreuses.

Avec la prévalence de la contagion depuis plus d’un an maintenant, les consommateurs commencent à réaliser l’importance de l’assurance maladie ; Cependant, la plupart d’entre eux optent uniquement pour des politiques liées au COVID qui peuvent ne pas être adéquates. La gestion des urgences médicales dans des moments comme ceux-ci peut être difficile. Outre la maladie, le fardeau financier pourrait s’avérer être un cauchemar pour les personnes atteintes de maladies mortelles. Il est dans le meilleur intérêt des individus d’acheter des polices d’assurance maladie complètes pour se sauver de situations comme celles-ci.

Il y a eu une augmentation significative de l’adoption des achats d’assurance-maladie au cours de la dernière année. Selon les rapports du General Insurance Council, l’assurance maladie a atteint une part de marché de 29,5% avec un taux de croissance de 13,3% jusqu’en mars. Les experts du marché estiment que la tendance à la hausse se poursuivrait car les spéculations vont bon train selon lesquelles la pandémie ne s’atténuerait pas de sitôt. S’il est réconfortant d’être témoin de cet intérêt suscité, il est pertinent de noter que les acheteurs doivent prendre une décision éclairée. Ils ne doivent pas se précipiter pour acheter des plans inappropriés avec une couverture inadéquate.

Éléments importants à vérifier

L’achat d’un régime d’assurance est toujours conseillé. Bien que la vieillesse ne soit pas un obstacle, il est toujours préférable de souscrire un régime d’assurance tôt dans la vie, car il peut s’avérer d’une grande aide dans la vieillesse. Certains éléments doivent être vérifiés au moment de décider de souscrire un régime d’assurance.

Analysez les options de couverture : Les régimes d’assurance ont divers avantages et chacun peut avoir ses propres limites et conditions de couverture. Les acheteurs doivent comprendre les offres et être pleinement conscients de ce qui est couvert et de ce qui ne l’est pas. Lors de l’achat de polices spécifiques à une maladie, il faut également être préparé en cas d’apparition d’autres maladies qui peuvent imposer une charge financière au client.

Réseau hospitalier : Les plans d’assurance maladie fournissent des informations sur les hôpitaux enrôlés/en réseau où la couverture d’assurance est applicable sur une base sans numéraire. Il est dans le meilleur intérêt de l’acheteur de savoir quel hôpital à proximité fournirait un traitement sans numéraire tel que fourni par sa compagnie d’assurance.

Taux de règlement des sinistres: Le taux de règlement des sinistres fait partie des facteurs décisifs sur lesquels il faut se renseigner. L’acheteur doit également essayer de comprendre le délai moyen mis par la compagnie d’assurance pour régler les sinistres, qu’ils soient sans numéraire ou avec remboursement ; car il s’agit d’un paramètre de service important.

Comparez les forfaits : Les acheteurs doivent comparer les plans fournis par différents fournisseurs de services pour sélectionner le plan le mieux adapté. Les agrégateurs d’assurances ont facilité la tâche des consommateurs; cependant, ils doivent exercer leur pouvoir discrétionnaire lorsqu’ils prennent la décision finale.

Restrictions de location de chambre ou toute autre condition préalable : Il est pertinent de comprendre les conditions préalables ou les clauses pouvant affecter les services utilisés avant de faire un choix. L’acheteur doit savoir s’il y a un plafond sur le loyer de la chambre ou une sous-limite sur les procédures.

Choisir la police qui vous convient

Une fois que l’acheteur est sûr de l’exigence d’une police d’assurance, l’étape suivante consiste à choisir la police qui correspond à son schéma de choses. Savoir si la politique répondrait aux besoins individuels et familiaux peut aider à décider de la prochaine étape.

Plan de santé individuel : Les « plans de santé individuels » sont spécifiques aux personnes ; les consommateurs devraient les acheter après avoir examiné les besoins de chaque individu. Les personnes âgées peuvent avoir besoin d’un plan différent tandis qu’un jeune peut opter pour un plan différent. Les plans individuels doivent être achetés au nom de chaque bénéficiaire avec une exigence de prime différente pour chaque individu.

Plan flottant familial : Ces plans couvrent plus d’un membre de la famille sans exigence de prime d’assurance supplémentaire, c’est-à-dire avec une prime composite prédéfinie. Les parents, le conjoint et les enfants peuvent être couverts par ces régimes.

Régimes d’assurance maladies graves : Les maladies qui nécessitent un temps de guérison plus long et un coût de traitement élevé relèvent des « plans de lutte contre les maladies graves ». Ces polices aident l’acheteur à obtenir une aide financière à long terme, car ils reçoivent un montant fixe lors du diagnostic de ces maladies.

Régimes d’assurance Covid-19 : Depuis l’épidémie de pandémie, les assureurs proposent une police d’indemnisation standard pour couvrir les coûts de traitement du COVID-19. Connu sous le nom de Corona Kavach, ce sont des plans à court terme qui ne couvrent pas d’autres maladies.

Plans complets : Les polices d’assurance maladie complètes prennent en charge les frais d’hospitalisation en cas de maladie aiguë ou chronique. Ils couvrent les cas accidentels et fournissent une couverture d’assurance sur les infections virales comme COVID après l’expiration des 30 jours suivant l’achat de la police.

Forfaits de recharge : Les plans qui fournissent une assistance supplémentaire si les dépenses d’hospitalisation dépassent une certaine limite sont appelés « plans complémentaires ». Il est conseillé de prendre une décision éclairée tout en optant pour des polices d’assurance. Bien que rechercher une couverture contre des maladies particulières puisse sembler être une idée rentable, il faut choisir d’investir dans des polices complètes, car ces polices peuvent également être utiles en cas d’autres maladies ou affections imprévues.

(Par Ajay Shah, directeur et chef – Ventes au détail, Assurance-maladie des soins (anciennement Assurance-maladie Religare)

Savez-vous qu’est-ce que c’est ? FE Knowledge Desk explique chacun de ces éléments et plus en détail sur Financial Express Explained. Obtenez également les cours des actions BSE/NSE en direct, la dernière valeur liquidative des fonds communs de placement, les meilleurs fonds d’actions, les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants sur Financial Express. N’oubliez pas d’essayer notre outil gratuit de calcul d’impôt sur le revenu.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.