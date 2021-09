Conseils intelligents pour investir dans l’immobilier commercial après la pandémie

L’achat d’une propriété dans un but de propriété ou de profit est appelé investissement immobilier.

L’immobilier a été, est et restera l’option d’investissement la plus populaire au monde. Les investisseurs aiment que des montants plus élevés de leurs portefeuilles soient consacrés à des options d’investissement sûres et relativement non volatiles en période d’incertitude et de volatilité, comme l’année dernière au milieu des plusieurs vagues de la pandémie.

L’achat d’une propriété dans un but de propriété ou de profit est appelé investissement immobilier. Cela peut être accompli en améliorant et en vendant la propriété ou en la louant. Cela a été considéré comme extrêmement rentable.

Avant d’investir dans l’immobilier commercial après une pandémie, voici quelques conseils à garder à l’esprit :

Location

Les locataires existants, leur situation financière et les conditions auxquelles ils sont actuellement loués sont autant d’aspects qui peuvent vous en dire long sur la viabilité à long terme de l’actif et la rentabilité de votre investissement. Les données historiques sur les conditions de location et les vacances vous donneront une idée de ce à quoi s’attendre s’il y a un écart de location au cours de la période au cours de laquelle vous décidez d’investir. Par rapport à un entrepôt ou un laboratoire à usage spécial, un espace de bureau à usage général est plus susceptible d’être utilisé. Cependant, ces derniers peuvent surpasser les premiers en termes d’appréciation du capital et de stabilité des locataires.

Les aspects légaux

Les organismes gouvernementaux imposent diverses exigences légales, telles que les lois sur les locataires, les procédures d’enregistrement et les restrictions d’utilisation de la propriété, entre autres. Il est également nécessaire d’avoir un avocat ou un cabinet d’avocats réputé pour enquêter sur le titre de propriété. Lorsqu’il s’agit de ventes secondaires, ces critères deviennent encore plus cruciaux. Les difficultés juridiques liées à la propriété prennent du temps et coûtent cher, il est donc préférable de faire évaluer toutes les perspectives juridiques par un spécialiste du droit. Vous devez également garder un œil sur les frais ou les cotisations impayées que le vendeur et le courtier ont pu dissimuler dans les documents de propriété et les contrats de vente.

Emplacement

La performance de votre actif est largement déterminée par son emplacement. L’immobilier résidentiel et commercial en est affecté. L’accessibilité par les routes et les voies ferrées, les autoroutes principales, la proximité des aéroports et des ports maritimes sont autant d’éléments qui influencent la valeur de l’actif et son appréciation potentielle au fil du temps.

Constructeurs de confiance

En Inde, la capacité de négocier avec le promoteur a traditionnellement été liée au prix d’une propriété. Les développeurs qui font preuve d’ouverture et d’équité dans leurs prix, où les prix ne sont liés qu’à la valeur des unités sous-jacentes, devraient être pris en considération. Cela garantira des règles du jeu équitables, que l’on souhaite acheter ou vendre à une date ultérieure.

Infrastructures et quartiers émergents

Certes, l’immobilier commercial ne connaît pas les mêmes fluctuations de marché que la plupart des autres types d’investissements traditionnels. L’évolution du marché, en revanche, a un impact sur le taux d’inoccupation, les taux de location et la stabilité de l’occupation. L’épidémie de Covid-19 en est un excellent exemple. Parce que les individus ne vont pas travailler dans des espaces de bureau, les locations d’espaces de bureaux commerciaux ont chuté dans plusieurs domaines.

(Par le Dr Amish Bhutani, directeur, Bhutani Grandthum)

