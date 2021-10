Conseils intelligents pour vous aider à contrôler vos dépenses festives

Si vous avez déjà trop dépensé, ne tardez pas à prendre des mesures pour reprendre le contrôle de vos finances.

Il y a des festivités et des célébrations tout au long de l’année en Inde – à partir de Navratri, Durga Puja et Dussehra à Diwali, Noël et le Nouvel An. Gaurav Jalan, PDG et fondateur, déclare : « Nos traditions englobent la joie de donner et d’offrir. Mais cela s’accompagne de dépenses supplémentaires à chaque saison des fêtes, ce qui peut souvent faire un trou dans la poche. » Par conséquent, il faut être attentif et contrôler ses dépenses pendant cette saison.

Aucun doute, à cette période de l’année, nous sommes inondés d’offres et de réductions, que ce soit en ligne ou hors ligne. Cependant, soulignent les experts, il faut faire attention aux dépenses impulsives. D’abord et avant tout, soyez conscient de votre situation financière, acceptez-la et modérez vos désirs et vos attentes en conséquence.

Jalan déclare : « Si vous avez récemment contracté un gros prêt immobilier ou un prêt d’urgence en espèces, évitez les dépenses frivoles. Si les cordons de votre bourse sont déjà serrés, ne planifiez pas une excursion coûteuse d’une semaine ou ne dépensez pas de l’argent pour des vêtements coûteux. Vous devez délimiter les dépenses liées aux besoins et aux envies pour assurer un contrôle plus strict de vos dépenses pendant cette période.

La clé pour gérer judicieusement l’argent est d’établir un budget réalisable pour la saison au début. Habituellement, les gens qui n’établissent pas un budget clair finissent par dépenser plus qu’ils ne peuvent se le permettre, ce qui les amène à s’endetter et à tomber dans le piège de l’endettement.

Jalan déclare : « Il faut dresser une liste d’articles en fonction de leur niveau de priorité et décider d’un budget approximatif pour chaque article. N’allez pas trop loin avec les achats et les dépenses pour rester dans le budget alloué.

Il est tout aussi essentiel de suivre les dépenses que de suivre votre budget. Ainsi, ajoute-t-il encore, « il faut prendre l’habitude de noter chaque transaction, ainsi que le mode de paiement : espèces, carte de crédit ou de débit. Cela permettra de surveiller combien d’argent ils ont économisé ou dépensé par rapport au budget prédéterminé. De plus, il pourrait également être plus facile d’utiliser une application d’économie d’argent pour rester organisé et suivre les dépenses si vous rencontrez des problèmes.

Cela dit, si vous avez déjà trop dépensé, ne tardez pas à prendre des mesures pour reprendre le contrôle de vos finances. Évaluez où vous êtes allé trop loin – cela vous aidera principalement à former votre plan d’action révisé.

Jalan déclare : « Il faut prendre des mesures de réduction des coûts pour sortir du stress financier. Éliminez les dépenses inutiles et respectez un budget inviolable jusqu’à ce que vous vous rétablissiez financièrement. La réduction des coûts vous aidera à économiser davantage afin que vous puissiez récupérer le manque à gagner causé par les dépenses excessives. En outre, effacez au plus tôt toutes les dettes sous forme de factures de carte de crédit ou de prêts personnels que vous avez contractés.

Plus tard, planifiez les dépenses festives de l’année prochaine en fonction de ce que vous avez appris des erreurs de jugement de cette saison afin d’éviter une fois de plus les mesures de réduction des coûts.

