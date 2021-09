Conseils malins pour gérer efficacement un crédit auto

Le plus souvent, les gens ne tiennent pas compte des dépenses secondaires liées à la possession d’une voiture.

Avec les avancées numériques et technologiques, contracter des prêts n’a jamais été aussi facile. Un grand nombre de personnes ont opté pour des prêts pour faire face à diverses dépenses et financer des achats, en particulier avec la pandémie et les vagues continues d’incertitude. Cependant, un prêt est un passif qui, s’il n’est pas géré correctement, pourrait entraîner une dette financière énorme pour l’emprunteur. Il en va de même pour un crédit auto – s’il n’est pas correctement planifié, le prêt EMI (mensualité égale) pourrait s’avérer un peu trop lourd dans la poche d’un emprunteur.

Par conséquent, les experts disent que les emprunteurs pourraient utiliser un calculateur EMI de prêt automobile avant d’opter pour un prêt. En outre, il convient également de faire des recherches appropriées et de comprendre le prêt avant de l’opter.

Voici comment gérer un crédit auto :

Planifier le budget à l’avance – Pour commencer, un emprunteur doit peser toutes les dépenses nécessaires puis établir un budget avant d’acheter une voiture. Les experts de l’industrie disent que le plus souvent, les gens ne tiennent pas compte des dépenses secondaires liées à la possession d’une voiture. Par exemple, des dépenses inévitables telles que l’assurance, le carburant, les réparations, l’amortissement et l’entretien accompagnent une voiture.

Maintenir une bonne cote de crédit – L’un des critères les plus importants pour tout type de prêt. Avoir une bonne cote de crédit donnera un accès individuel à n’importe quel prêt avec de bien meilleures conditions. Effectuer des paiements en temps opportun sur les cartes de crédit dues, d’autres prêts, etc. sont des moyens d’avoir une bonne cote de crédit.

Type de voiture – L’achat d’une voiture n’est pas fréquent pour la plupart et, par conséquent, tout le monde recherche naturellement la meilleure offre, réfléchit à l’achat de la voiture la plus populaire, l’une des voitures les plus chères, etc. Cependant, les experts disent qu’en achetant une voiture avec un prêt , au lieu de cocher tous les points de sa liste de contrôle de voiture, un emprunteur devrait envisager objectivement les options d’autres modèles, ou une marque plus ancienne et des véhicules similaires performants, et économiser une fortune.

Acompte important – Essayez de faire un gros acompte sur le véhicule si possible. Les experts disent que faire un énorme acompte lors de l’achat d’une voiture diminue le volume du principal et le montant des intérêts diminue également – plus le principal est bas, plus le montant EMI serait faible.

Durée de prêt plus courte – Les banques, les prêteurs pousseront toujours pour une durée plus longue pour tout prêt, car ils en bénéficieront de cette façon. Cependant, opter pour une durée de prêt plus courte fonctionne le mieux pour l’emprunteur, en s’assurant qu’il économise sur les frais d’intérêt. Avec un prêt à plus courte durée, plus il est apuré rapidement, plus la composante d’intérêt que l’emprunteur devra payer sera faible.

Paiements IME – Après avoir contracté un prêt, assurez-vous de payer les IME régulièrement et à temps. Cela permet non seulement de maintenir la cote de crédit de l’emprunteur, mais également de maintenir la relation avec le prêteur. Les experts disent qu’il faut avoir une approche disciplinée envers tout prêt, ce qui permet à un individu d’obtenir plus facilement un décaissement de crédit plus rapide à l’avenir.

