Conseils militaires d’un enfant de 5 ans et autres faits saillants du rassemblement de Trump en Alabama hier soir .

Alors que la plupart des gens à gauche ont du mal à écouter Donald Trump pendant 90 secondes, la foule de fans de MAGA s’est rassemblée hier soir dans un pâturage de vaches à Cullman, en Alabama, a enduré avec impatience 90 minutes de pitoyables tentatives d’oraison de l’ancien président en disgrâce.

Pour leur problème, la foule – qui a enduré de longues attentes, le mauvais temps et une foule d’autres extrémistes du GOP, y compris le candidat républicain au Sénat, le membre du Congrès Mo Brooks (R-AL) et le théoricien du complot Mike Lindell, le PDG de My Pillow, préfaçant l’ancien président long discours – ont eu droit à de nombreuses attaques contre l’actuel président Joe Biden et à des montagnes d’éloges de trahison pour le nouveau régime taliban en Afghanistan.

Trump a également donné une performance des plus grands succès de ses griefs les plus populaires, y compris son ancien favori: “L’élection a été volée”.

Trump pousse le grand mensonge quelques secondes après être monté sur scène à Cullman, Alabama pic.twitter.com/D6l9zwegbk – Aaron Rupar (@atrupar) 22 août 2021

Poursuivant ses aventures à travers son catalogue, l’ancien président est passé à «Les mandats de masque sont un assaut contre votre liberté», alors qu’il plaisantait sur la pandémie de COVID-19 résurgente qui se renforçait sûrement grâce à sa circulation parmi la foule principalement sans masque présente pour le rassemblement .

Trump : « Quand j’étais président, nous n’avions que de la force. Vous vous souvenez des 59 coups de feu que nous avons pris en Syrie ? … et j’étais assis avec le président Xi de Chine, vous vous souvenez ? Avoir un gâteau au chocolat à Mar-a-Lago. C’était un gâteau merveilleux. pic.twitter.com/NALZT8fdYv – Aaron Rupar (@atrupar) 22 août 2021

Ajoutez votre nom pour exiger que le Congrès augmente le salaire minimum à 15 $ de l’heure !

Après avoir terminé son medley d’ouverture avec son ancien standard, “J’aurais tout fait mieux”, Trump a tourné son attention vers les questions militaires.

Trump affirme qu’un enfant de 5 ans le conseille sur des questions militaires pic.twitter.com/euhbhOl5jw – Aaron Rupar (@atrupar) 22 août 2021

Osez dire, les conseils stratégiques d’un enfant de 5 ans seraient probablement préférables à tout ce que Trump ou ses flagorneurs pourraient proposer par eux-mêmes.

L’ex-président a presque perdu la foule, cependant, lorsqu’il a osé suggérer qu’ils prennent le vaccin qu’il aime s’attribuer le mérite d’avoir développé malgré son gâchis général de la réponse à la pandémie de l’Amérique pendant son mandat.

Trump : Je crois totalement en vos libertés. Je fais. Vous devez faire ce que vous avez à faire mais je recommande de prendre les vaccins. Je l’ai fait. C’est bien.

*réaction négative*

Trump : Non, ça va. C’est bien. Vous avez vos libertés mais j’ai pris le vaccin pic.twitter.com/pYMk8WGdDH – Acyn (@Acyn) 22 août 2021

Des observateurs extérieurs pourraient postuler que Trump s’est vengé de la foule pour sa réponse négative à ses suggestions de vaccins avec cette prochaine requête.

Trump : Pouvez-vous imaginer si j’étais président et que le virus revenait ? pic.twitter.com/vvLMoc3Dkx – Acyn (@Acyn) 22 août 2021

S’il te plaît! Tout sauf d’être obligé d’imaginer ça !

Ils disent que vous pouvez prendre la mesure d’un homme par la compagnie qu’il entretient, et Trump a placé la barre très bas avec les éloges qu’il a distribués à ses associés dans son jeu d’escroquerie politique de droite.

Parmi ses cris, il y avait son homologue féminine en pure offensive, la membre du Congrès Marjorie Taylor Greene (R-GA) et le susmentionné Mike Lindell.

Trump sur le gars de MyPillow Mike Lindell: “Il est prêt à mourir pour ce pays.” pic.twitter.com/lX6ioRf368 – Aaron Rupar (@atrupar) 22 août 2021

Trump a forcé la foule à s’asseoir sous la pluie pendant une heure et demie de ce radotage.

Malheureusement, la foule l’a mangé en dehors de cette dérision pour la suggestion de vaccin.

Après avoir laissé un si mauvais goût dans la bouche de nos lecteurs avec toutes les idioties que Trump affiche dans le clip ci-dessus, laissons-nous avec une sorte de nettoyant pour le palais.

Voici John Coltrane avec une version en direct de « Alabama » qui dresse un portrait bien plus beau de l’État que n’importe quel rassemblement Trump n’aurait jamais pu le faire.

Suivre Vinnie Longobardo sur Twitter.

Reportage original d’Aaron Rupar chez Vox.

Nous voulons entendre ce que vous avez à dire. Faites défiler vers le bas et faites-le nous savoir dans notre section commentaires!