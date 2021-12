Conseils NEET 2021 à mener en quatre tours : tout ce que vous devez savoir

Le conseil NEET 2021 se déroulera en quatre tours – tour AIQ 1, tour AIQ 2, tour de ratissage AIQ et tour de vacance égarée AIQ.



Le conseil pour les sièges médicaux NEET-UG et NEET-PG pour All India Quota (AIQ) se déroulera en quatre tours à partir de 2021. L’annonce a été faite par le Medical Counselling Committee (MCC) sur le site Web du MCC, mcc.nic. dans.

Il est également ajouté que la décision sera applicable à 50 pour cent des places de troisième cycle et 15 pour cent des places de premier cycle. Le nouveau programme de conseil du MCC a été approuvé par la Cour suprême indienne. Selon cela, le conseil NEET 2021 se déroulera en quatre tours – tour AIQ 1, tour AIQ 2, tour de ratissage AIQ et tour de vacance égarée AIQ.

«Le MCC organisera en ligne 04 séries de conseils sur les quotas pour l’ensemble de l’Inde (AIQ Round 1, AIQ Round 2, AIQ Mop-Up Round et AIQ Stray Vacancy Round) à partir de l’année universitaire 2021-22, conformément à l’ordonnance du 16/12 /2021 dans l’autorisation spéciale de faire appel (C) No(s).10487/2021 devant l’honorable Cour suprême de l’Inde », lit-on dans l’avis officiel publié par le comité.

Aucun siège de l’AIQ ne sera restitué aux États respectifs après l’achèvement du deuxième tour de l’AIQ, a ajouté le comité. En cas de questions supplémentaires concernant le conseil, les candidats peuvent se référer au bulletin d’information pour NEET-UG/PG. Il sera bientôt mis à la disposition des candidats sur le site officiel du MCC.

