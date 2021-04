Conseils non sollicités à l’avocat de la défense pour Derek Chauvin – Deuxième partie – RedState ⋆ .

Dans la première partie de cet effort, je me suis concentré sur trois questions spécifiques sur lesquelles, si je défendais Derek Chauvin, je ne manquerais pas de souligner dans ma plaidoirie finale. Ces domaines étaient:

Que le point de vue des professionnels de la santé et des experts qualifiés est d’une utilité limitée pour évaluer les actions d’un policier qui n’a pas la même formation et qui ne travaillait pas à l’aide de vidéos, de rapports écrits et d’une parfaite compréhension des problèmes médicaux de George Floyd. Rappelez à plusieurs reprises au jury que le propre expert de l’accusation a déclaré que le genou de Chauvin sur le dos et le cou de Floyd n’avait joué aucun rôle dans le mécanisme de la mort de Floyd, et rappelez l’idée que l’accusation a délibérément induit le jury en erreur en faisant une si grande partie de la position du genou de Chauvin avec les témoins sur les lieux et les experts en recours à la force. Ils savaient que leur expert médical principal sur la «cause du décès» dirait que la position de son genou n’était pas pertinente. Insistez sur le fait que l’accusation a changé sa théorie sur ce qui a causé la mort de Floyd afin de justifier les preuves incendiaires qu’ils voulaient présenter. Premièrement, c’était un «étranglement de sang» – coupant le flux sanguin vers le cerveau de Chauvin – quand ils voulaient que le témoin formé au MMA témoigne de ce qu’il avait vu. Ensuite, c’était un étranglement d’asphyxie lorsqu’ils voulaient que des experts en «recours à la force» témoignent que Chauvin avait coupé la respiration de Floyd avec son genou en travers du cou de Floyd. Les experts médicaux ont déclaré qu’aucune de ces choses ne s’était produite – mais seulement APRÈS que l’accusation eut d’abord obtenu le témoignage préjudiciable et non pertinent des autres témoins.

Quatrièmement, l’avocat de Chauvin a pu mentionner à plusieurs reprises dans le dossier quelque chose que j’espérais qu’il serait en mesure de présenter en preuve – à savoir le fait que des informations sur les opinions d’experts et d’autres éléments de preuve dans l’affaire lui étaient continuellement fournies pendant que le procès était en cours, longtemps après qu’il devait lui être livré par l’accusation.

Il doit prendre un certain temps pour montrer au jury que l’ensemble du processus a été injuste et contraire à l’éthique. L’accusation a aidé à cet égard en utilisant plusieurs procureurs pour interroger les témoins. Il n’y avait aucun besoin de cela. Les faits opérationnels, dans ce cas, couvraient un total d’environ 18 à 20 minutes – du premier contact de Chauvin avec Floyd jusqu’à Floyd chargé dans l’ambulance et être chassé. Il n’y a rien dans cette affaire – avec seulement 12 jours de témoignage dans le dossier de l’accusation – qui nécessitait plus d’un procureur.

Je suis certain que la présence solitaire de Nelson chaque jour assis seul à la table avec Chauvin a été conçue comme une représentation de «David c. Goliath» pour le bénéfice du jury. Je suis également certain qu’il y a des avocats en dehors de la salle d’audience qui aident Chauvin dans l’affaire chaque jour. Mais il devrait critiquer le gouvernement pour son approche de l’affaire et demander au jury pourquoi toutes ces ressources sont nécessaires alors que l’affaire n’est pas très compliquée. Se pourrait-il que l’accusation reconnaisse la faiblesse de leur cas, et essaie-t-elle de masquer cela en écrasant le seul avocat de la défense solitaire qui se bat contre eux? Avec autant d’avocats travaillant sur l’affaire, pourquoi les documents liés aux témoignages lui sont-ils parvenus si tard si souvent?

Il devrait souligner que compte tenu des ressources jetées sur Derek Chauvin, il semble raisonnable de s’attendre à ce que le boîtier qu’ils ont assemblé soit hermétique. At-il été étanche à l’air? Si c’est le mieux qu’ils pouvaient faire avec tout le temps, la main-d’œuvre et les ressources qu’ils ont dépensés, le but de le faire était-il davantage d’essayer de dissimuler une affaire mortellement défectueuse que de prouver les accusations portées contre Chauvin?

L’accusation ferait à Nelson et Chauvin une autre grande faveur à cet égard s’ils utilisaient plus d’un procureur pour donner l’argumentation finale. Cela est rarement fait – de nombreux juges devant lesquels j’ai jugé des affaires n’envisageraient jamais une telle demande. Mais, sur la base de tout ce que j’ai vu jusqu’à présent de la salle d’audience du juge Cahill au Minnesota, je ne peux pas rejeter l’idée que l’accusation pourrait demander et il pourrait dire d’accord.

Enfin – non pas parce qu’il n’y en a pas plus mais seulement parce que je n’ai plus de temps et que je n’ai pas vu certaines parties du procès – il doit se moquer du rejet par les experts de l’accusation de l’impact du Fentanyl dans le système Floyd’s. Le médecin légiste payé par les contribuables du comté de Hennepin a déclaré à la police que si Floyd était mort seul à la maison, il aurait déclaré qu’il s’agissait d’une surdose accidentelle basée sur le niveau mortel de fentanyl dans son sang.

Pourtant, face à cela, l’accusation a fait appel à des experts après experts pour affirmer que le fentanyl n’est vraiment pas un problème, et cela n’a joué aucun rôle dans le fait que George Floyd a simplement cessé de respirer au milieu de la rue, même si un des effets pharmacologiques primaires du fentanyl est de supprimer la respiration.

Il doit aller expert par expert et souligner individuellement la manière dont chacun a rejeté le fentanyl comme un facteur contributif à la mort de Floyd. Sur l’affirmation selon laquelle Floyd avait développé une tolérance pour la drogue, ayant été un abuseur de longue date, il n’y a aucune preuve réelle de cela. Il n’y avait aucun moyen scientifique de déterminer le niveau de «tolérance» de Floyd pour le fentanyl par examen post mortem. Tout témoignage à cet égard était de pure spéculation pour couvrir les experts qui devaient ignorer la présence de fentanyl dans le sang de Floyd afin d’augmenter l’importance de la force utilisée contre Floyd par Chauvin et les autres officiers.

Mais, plus important encore, je voudrais insister sur un point clé concernant le fentanyl et le Dr Tobin.

Le Dr Tobin a témoigné qu’il a écarté l’importance du fentanyl comme étant un facteur contribuant à la suppression de la respiration de Floyd parce que le fentanyl a son effet le plus important sur la respiration environ cinq minutes après sa consommation. Étant donné que la rencontre de Floyd avec la police a duré plus de 15 minutes avant sa mort, le fentanyl dans son système était déjà bien au-delà du point où il aurait eu son plus grand effet en termes de suppression de sa respiration lorsque cela s’est produit. Cela a permis au Dr Tobin de se concentrer sur les autres facteurs – la conduite des agents – qui se produisaient dans les moments précédant la mort de Floyd.

Mais en contre-interrogatoire, le Dr Tobin a admis qu’il n’était pas au courant des comprimés de fentanyl partiellement mâchés trouvés à l’arrière de la voiture de patrouille, qui ont été testés et trouvés avec de la salive de Floyd sur eux par une correspondance ADN. Floyd a été retiré de la voiture de l’équipe et placé face cachée dans la rue pendant 9 minutes. Vers le milieu de cette période aurait été le moment où le fentanyl qu’il a réussi à consommer – et personne ne sait combien cela aurait pu être – aurait eu son effet maximal en supprimant sa respiration. À l’heure, c’est à peu près au même moment où le Dr Tobin s’est identifié comme Floyd ayant cessé de respirer dans la rue.

La clé de ce point est que le Dr Tobin n’a jamais été informé par les procureurs des comprimés de fentanyl trouvés à l’arrière de la voiture de police. Les tests ADN prouvant qu’ils étaient dans la bouche de Floyd ont été effectués en février, mais dans les 60 jours qui ont suivi, le Dr Tobin n’a pas reçu cette information. Je demanderais au jury de se demander pourquoi cela a été retenu par les procureurs? Était-ce parce qu’ils savaient que cela modifierait l’opinion du Dr Tobin sur le mécanisme de la mort de Floyd? La défense a demandé que la voiture de patrouille soit fouillée et que les tablettes soient testées – pas la poursuite. Sans la défense, cette preuve n’aurait jamais fait partie de l’affaire.

Mais l’accusation contrôlait les informations fournies aux experts de l’accusation, et sur cet élément de preuve clé qui aurait une incidence sur l’opinion du Dr Tobin, les procureurs ont choisi de ne pas lui donner cette information. Pourquoi?

Je vais conclure sur cette note. Je suivrai les plaidoiries de clôture demain et je ferai part de mes commentaires à leur sujet dans un article qui sera publié mardi matin.