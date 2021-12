Conseils OCU pour payer moins d’impôts sans avoir à vivre en Andorre en tant que youtuber | Vie

Vouloir économiser quelques euros dans le compte de résultat est quelque chose de tout à fait normal et il existe des moyens de le faire légalement. Ce sont les recommandations que nous donne l’OCU pour que cette année nous payions moins.

L’État-providence des pays européens est quelque chose qui coûte de l’argent, et beaucoup comprennent que le seul moyen de le maintenir est de recourir aux impôts. Celles-ci peuvent être supérieures ou inférieures, et être mieux ou moins bien réparties.

Mais la réalité est que en Europe, nous payons tous des impôts élevés par rapport au reste du monde. En retour, nous avons les niveaux de vie les plus élevés et la couverture sociale la plus élevée.

Et là où cela se reflète, c’est dans le compte de résultat, ce formulaire que nous devons tous faire une fois par an où nous reflétons ce que nous avons gagné et ce que nous avons payé et le système nous dit si nous sommes ou non en paix avec l’État.

Ce processus, le processus de déclaration, peut être simple ou difficile, selon votre situation. Mais l’important est que l’UCO donne divers conseils afin que nous puissions payer un peu moins légalement.

Alors prenez un crayon et du papier, pour sûr que certains de ces points sont respectés d’une manière ou d’une autre :

Bénéficiez des déductions régionales : La garderie, les frais de scolarité, l’abonnement aux transports en commun, l’aide ménagère, l’installation de dispositifs économiseurs d’eau ou d’énergie, les loyers sont déductibles des impôts dans certaines communes. Ici vous avez une liste. Signalez tout changement dans la famille : Informez votre employeur de tout changement dans la situation familiale : en cas de naissance d’un enfant, en cas de divorce ou en cas de handicap. Le montant de l’impôt sur le revenu des personnes physiques dépend, entre autres, de votre situation familiale. Changer le salaire en espèces pour le salaire en nature : L’obtention d’une partie de votre rémunération sous forme de salaire en nature est un bon moyen de faire des économies d’impôt puisqu’elle est exonérée d’impôt sur le revenu des personnes physiques. Les bons de nourriture ou les bons de transport sont généralement les plus courants.

Faire des dons : Les dons sont déduits et si vous les faites toujours aux mêmes entités, plus. Si vous faites des dons à des ONG, des fondations et des entités à but non lucratif, vous pouvez déduire 80% sur les premiers 150 euros, et 35% sur ce qui dépasse ce montant. Attendez d’avoir 65 ans pour vendre votre maison : Si vous êtes sur le point d’atteindre cet âge et que vous envisagez de vendre ou de faire don de votre logement habituel, vous êtes intéressé à attendre de les rencontrer, car le bénéfice que vous tirerez de la cession sera exonéré d’impôt. Compense les profits et pertes : Si au cours de 2021 vous avez obtenu des bénéfices de la vente ou du don de biens et accumulez à votre tour des pertes sur d’autres investissements, une façon d’économiser sur votre prochain retour est de matérialiser ces pertes pour pouvoir les compenser avec les bénéfices, et vice versa.

La banque est obligée d’informer le Trésor si elle détecte certains types de revenus. Et on ne parle pas de montants millionnaires, il suffit de saisir une facture de 500 euros, soit plus de 3 000 euros, pour que le Trésor reçoive automatiquement un avis.

Avec toutes ces astuces, qui ne sont pas toutes, mais les principales, de l’Organisation des consommateurs et des utilisateurs, ils promettent que dans la déclaration de revenus de 2022, nous finirons par payer moins.

Même s’il faut se rappeler qu’au moins on paiera ce à quoi on a droit, jamais moins, puisque le système est très bien régulé et prend tout en compte.