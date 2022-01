Conseils ORL pour prévenir les otites des tout-petits

01/01/2022 à 19:45 CET

Nous sommes maintenant dans hiver. Et pendant cette saison, il est très fréquent que nous souffrions de changements brusques de température, en passant du chauffage au froid à l’extérieur, cela peut affecter les voies respiratoires et, bien sûr, le oreilles.

En fait, c’est un moment où la vulnérabilité aux infections telles que otite Moyenne aiguë (AOM) qui affecte le plus petit dans une plus grande mesure.

Comme l’a déclaré le Dr Isabel Cardoso López, oto-rhino-laryngologiste à l’unité de chirurgie cervico-faciale de Vithas Madrid Arturo Soria et chef de l’unité d’acouphènes de Vithas Internacional :

« Cinq enfants sur six ont au moins une infection de l’oreille avant l’âge de trois ans. C’est une maladie infectieuse qui affecte l’oreille moyenne, à laquelle les germes accèdent depuis le rhinopharynx par la trompe d’Eustache ».

Le spécialiste explique que ces données d’incidence élevée parmi les plus petites sont dues, entre autres, à leur anatomie particulière dans le Trompe d’Eustache.

«Étant plus courte, plus étroite et ayant une disposition très horizontale, l’entrée de la germes les catarrhes à la cavité de l’oreille moyenne sont plus faciles », souligne le Dr Cardoso.

Le spécialiste précise également qu’au fur et à mesure que les enfants grandissent, ces images diminuent grâce, d’une part, au fait que leur Système immunitaire et, d’autre part, au changement de la trompe d’Eustache qui aide à mieux protéger l’oreille moyenne.

L’otite moyenne aiguë est une maladie infectieuse qui affecte l’oreille moyenne auxquels accèdent les germes des voies respiratoires tels que le pneumocoque et l’haemophilus influnzeae.

Cela commence généralement par douleur dans une ou les deux oreilles, et il est courant qu’il devienne sur-infecté, auquel cas il produira une accumulation de pus derrière le tympan, douleur, perte auditive et fièvre.

Comment éviter les otites chez les tout-petits

Les otites sont saisonnières, donc à ces dates de nombreux enfants se retrouvent en consultation à cause de cette pathologie.

En ce sens, le Dr Soledad Rodríguez, chef de l’unité pédiatrique de Vithas Madrid Arturo Soria, fait les recommandations suivantes qui peuvent aider à les éviter.

Évitez les changements brusques de température car cela favorise l’inflammation de la muqueuse du rhinopharynx Contrôlez les rhumes ou leurs symptômes. Les lavages nasaux sont d’une grande aide, même si les plus petits trouvent cela si inconfortable. Evitez l’exposition à la fumée de tabac car c’est un facteur de risque avéré d’otites récurrentes. Contrôle et correction des maladies comme le reflux gastro-oesophagien qui peuvent prédisposer à la maladie Maintenir bonne hygiène extérieure. Bien entendu, les écouvillons ou autres objets ne doivent pas être insérés dans les oreilles pour les nettoyer. Favoriser, dans la mesure du possible, l’allaitement comme effet protecteur immunologique du nourrisson. Se rendre en consultation pédiatrique en raison de la persistance des symptômes catarrhaux, notamment chez enfants de moins de 3 ans pour le suivi.

De cette façon, nous pouvons éviter les redoutables otites moyennes aiguës et otites séreuses aiguës.

Ce dernier prédispose, dans sa récidive, à des complications liées à la surdité entre autres.

La prise en charge conjointe du pédiatre et de l’oto-rhino-laryngologiste est essentielle pour le contrôle et le suivi des pathologies liées à l’oreille.