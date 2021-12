Conseils pour acheter la loterie de Noël

01/12/2021 à 13:22 CET

Sagrario Gomez

Acheter La loterie de Noël est une tradition de ces dates de fin d’année. Le dixième du travail, le marché, l’école des enfants et celui qu’on partage avec des amis. Pariez sur le numéro habituel, achetez-en un autre ou encore laissez-le à la loterie. Ce sont des possibilités qui n’ont qu’un seul but : obtenir le ticket récompensé par le premier prix et gagner le Gordo.

Pour que vous ayez les choses au clair et que vous ayez toutes les informations sur le tirage de la loterie de Noël, nous vous proposons un guide sur le sujet.

COMBIEN D’ARGENT EST DISTRIBUÉ

Le Gordo : 4 000 000 euros 2e prix : 1 250 000 euros 3e prix : 500 000 euros 4e prix : deux prix de 200 000 euros 5e prix : huit prix de 60 000 euros Pedrea : 1 794 prix de 1 000 euros

O ACHETER LA LOTERIE DE NOL

Vous devez vous rendre dans n’importe quelle administration officielle des loteries et paris d’État et acheter votre billet au guichet. Vous pouvez également acheter le dixième en ligne

COMMENT RECUEILLIR LES PRIX

Si le prix est inférieur à 2 500 euros, vous pourrez le retirer au guichet à partir du même jour, le 22 décembre. Si le montant est plus élevé, vous devez vous rendre dans une banque

L’ÉPINGLE HACIENDA

L’Agence fiscale gardera une pincée de votre prix, que cela vous plaise ou non. Les lots supérieurs à 2 500 € sont taxés à 20 %. Si ça t’a moins touché, ça sera tout pour toi car il ne reste plus rien à faire

Vous pouvez suivre le tirage de la loterie de Noël en direct sur SPORT.es Vous pouvez également vérifier que votre dixième a été attribué