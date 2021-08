Conseils pour acheter les polices d’assurance les plus essentielles

Il existe d’autres risques qui doivent être protégés afin que vous ne risquiez pas de perdre votre épargne à mi-chemin avant d’avoir atteint vos objectifs.

La plupart des investisseurs commencent à épargner pour leurs objectifs à long terme, notamment celui de devenir un crorepati, sans prendre en compte les risques. Même lorsque vous commencez à économiser un seul centime, vous devez prendre en compte les risques avant de vous aventurer dans votre parcours d’investissement.

Pour faire face à tout décès prématuré qui peut laisser sa famille bloquée pour des fonds, l’achat d’une assurance-vie de préférence par le biais d’un régime d’assurance temporaire est fortement recommandé. Pour faire face aux factures d’hôpital, sans avoir à puiser dans l’épargne, c’est la police d’assurance maladie. De même, il existe d’autres risques qui doivent être protégés afin que vous ne risquiez pas de perdre votre épargne à mi-chemin avant d’avoir atteint vos objectifs. Les voilà :

Assurance temporaire

Si vous avez des personnes à charge financièrement et que vous n’avez pas assez de valeur nette pour prendre soin des membres de votre famille en votre absence, souscrivez un régime d’assurance temporaire sans faute. Le régime d’assurance temporaire est un régime à faible coût et à couverture élevée et constitue la forme d’assurance-vie la plus pure. Le preneur d’assurance paie la prime pour une durée spécifique et n’obtient rien lorsqu’il survit à la durée, mais la famille obtient la couverture vie si le décès survient pendant la durée.

Conseils pour souscrire à un régime d’assurance temporaire

Choisissez l’ancienneté ou la durée de la police en fonction de votre âge de retraiteExplorez 3-4 assureurs préférés, puis décidez auprès de qui acheter, en fonction de la primeOptez pour l’achat en ligne pour une prime inférieureTiens les candidats informés

Assurance santé

L’inflation médicale augmente rapidement et vous avez besoin d’une couverture adéquate pour vous-même et même pour tous les membres de votre famille. Si vous avez une jeune famille avec des enfants, optez pour Family Floater ou optez pour des couvertures santé individuelles. Ne comptez pas sur la couverture de groupe fournie par l’employeur, sauf si vous avez un emploi dans la fonction publique.

Conseils pour acheter un régime d’assurance-maladie

Explorez 3-4 assureurs préférés, puis décidez en fonction de la primeStick avec des plans simples à la vanille.Gardez un œil sur les exclusions et les inclusions dans la policeDivulguez toutes les informations médicales lors de l’achat

Assurance individuelle accident

Les accidents peuvent entraîner une invalidité ayant une incidence sur la capacité de gain ou entraîner le décès de la personne. Il existe des assurances accidents couvrant ces risques. Certains d’entre eux peuvent être des polices d’assurance individuelle contre les accidents disponibles auprès des compagnies d’assurances générales ou ils peuvent être disponibles en tant qu’avenant facultatif avec une police d’assurance-vie.

La couverture d’invalidité comprend quatre éventualités pouvant découler d’un accident : le décès, l’invalidité totale permanente, l’invalidité partielle permanente et l’invalidité totale temporaire.

Conseils pour souscrire une assurance individuelle accident

Choisissez votre assureur préféré car les primes sont en grande partie les mêmes d’un assureur à l’autre Payez la prime en fonction de la catégorie de risque en fonction de vos revenus, de votre profession Optez pour une couverture complète pour inclure quatre éventualités

Assurance voiture

Même si seule la couverture au tiers est obligatoire, il est payant d’obtenir une couverture complète pour votre véhicule. Avec la couverture au tiers et la couverture « dommages personnels », une police complète peut vous aider à économiser de l’argent en cas de dommages sur votre propre véhicule. De nos jours, il existe des « add-ons » qui peuvent fournir une couverture supplémentaire dans votre police.

N’oubliez jamais de transférer votre bonus sur la nouvelle voiture, si vous remplacez votre ancienne. De cette façon, vous pourriez économiser 20 à 50 % sur la première prime de votre nouvelle voiture.

Conseils pour souscrire une assurance automobile

Explorez 3-4 assureurs préférés, puis comparez les primes. Des remises sont disponibles – parlez aux assureurs, aux courtiers. utilisé

Assurance habitation

La construction de votre maison et son contenu ont également besoin d’une couverture. Vous pouvez soit opter pour une police d’assurance incendie autonome qui protège la construction de votre maison contre les incendies et les risques connexes comme les tremblements de terre, la foudre, les tempêtes, les inondations et les émeutes ou une police d’assurance habitation plus complète qui couvre le contenu de la maison contre les cambriolages et les dommages mécaniques. ou panne électronique, en plus de couvrir le bâtiment et son contenu contre l’incendie et d’autres dangers.

La prime est inférieure à 1 pour cent du coût du contenu ou de la structure couverte. Il y a deux choix pour couvrir votre maison ou son contenu – une couverture contre la valeur marchande actuelle et contre la valeur de remise en état, ou la valeur au moment de la réclamation.

Conseils pour souscrire une assurance habitation

Choisissez votre assureur préféré car la prime est en grande partie la même d’un assureur à l’autre Conservez une liste des effets personnels à portée de main ainsi que les factures d’achat d’articles de grande valeur Optez pour une couverture individuelle contre les accidents ou d’autres compléments

