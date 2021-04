conseils pour acheter un scanner

Nous vivons à une époque que nous pourrions appeler une transition vers le numérique. De nombreux documents que nous utilisons dans nos tâches quotidiennes sont numériques, mais il existe encore de nombreux documents papier et factures. Tout cela fait acheter un scanner il continue d’être d’une grande importance, car c’est un dispositif qui permet à un document physique de devenir numérique. Il faut également souligner le travail fondamental qu’elle accomplit dans d’autres domaines comme lors de la numérisation de photos avec retouche numérique, de la copie d’anciennes photos, etc.

Tout cela fait Avant de prendre la décision d’acheter un scanner, vous devez penser à l’usage que vous allez en faire, car nous n’avons pas besoin de la même qualité pour un scanner photo que pour la numérisation de documents. Allez, maintenant, avec certaines des caractéristiques fondamentales lors de l’achat d’un scanner.

Types de scanners

Il existe 3 types: scanners à plat, manuels et avec chargeur de documents. La principale différence ici est la façon dont le document est numérisé, le premier étant le plus courant.

Capteur

Dès que vous êtes clair sur l’utilisation que vous allez faire du scanner, vous devriez vous plonger dans le sujet du capteur. Nous parlons d’un instrument optique qui, comme la photographie, a besoin de lumière pour capturer un objet réel. L’obtention d’une image numérique aussi proche de l’image réelle dépend de la qualité du capteur.

Dans les domestiques, la CEI regorge plus, équilibre entre coût de fabrication et qualité d’image. Le CCD est le meilleur des scanners photographiques et professionnels, où une bonne qualité est nécessaire.

Résolution

La résolution optique est l’un des aspects décisifs de l’achat d’un scanner car, plus la résolution est élevée, meilleure est la qualité de l’image obtenue et plus elle sera fidèle à la réalité.

La profondeur de la couleur

Lorsque nous parlons de la profondeur de la couleur, nous le faisons de la valeur qui indique la capacité du scanner pour le traitement de la gamme de couleur et de contraste de l’image.

Plus il y a de bits, plus le scanner détecte un dégradé de couleur et plus il y aura de précision dans les détails, permettant ainsi de capturer toute la gamme chromatique de l’original. La profondeur la plus courante est de 24 bits, et il existe des périphériques qui fonctionnent avec une plus grande profondeur, dans le cas de 32 bits et 48 bits.

La vitesse

Cela peut sembler sans importance à l’utilisateur domestique qui souhaite numériser une photo ou un document, mais c’est assez important dans l’environnement professionnel, où un grand nombre de documents ou de photos doivent être numérisés.

Bruit

Identique à la vitesse, cela peut ne pas être important si vous numérisez à la maison ou de manière sporadique. Les scanners ont tendance à être bruyants et si vous êtes dans un bureau par exemple, il est très important que ce soit silencieux.

Nous espérons que les points clés lors de l’achat d’un scanner vous ont été clairs. Bonne chance dans le choix!