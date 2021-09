Conseils pour améliorer votre éligibilité à un prêt personnel

Les principales normes d’éligibilité à vérifier à l’avance sont l’âge, le revenu, le revenu mensuel et le seuil de score du bureau, l’expérience de travail, le montant maximal du prêt et les durées proposées, etc.

Vous aurez peut-être besoin d’argent pour différentes dépenses planifiées et imprévues, qu’il s’agisse d’un mariage, d’une rénovation domiciliaire, d’études supérieures, de vacances, d’une urgence médicale ou d’une consolidation de dettes. Si vous n’y êtes pas préparé financièrement, le coût peut épuiser vos économies ou, pire encore, nuire considérablement à votre santé financière.

C’est à ce moment-là que les prêts personnels deviennent utiles. Non seulement ils offrent un montant suffisant à votre disposition, mais ils sont également approuvés instantanément et versés en quelques minutes de nos jours.

Puisqu’ils peuvent être d’excellentes sources de financement en cas de besoin, ils sont devenus une option de financement populaire en Inde aujourd’hui. Cependant, vous devez remplir les conditions d’éligibilité du prêteur pour pouvoir prétendre à un prêt personnel.

Réduisez votre ratio dette/revenu

Avant de demander un prêt personnel, assurez-vous de rembourser vos dettes existantes et vos factures de carte de crédit afin de réduire votre ratio dette fixe/revenu. Vos dettes actuelles et votre carte de crédit en raison de montants peuvent vous présenter comme un emprunteur avide de crédit et rendre difficile l’obtention d’un autre prêt.

Idéalement, le montant total des IME que vous payez actuellement ne devrait pas dépasser 30 à 40 % de votre revenu mensuel. Si c’est plus que cela, remboursez-le avant de faire une nouvelle demande de prêt.

Améliorez et maintenez votre pointage de crédit

Étant donné que les prêts personnels ne sont pas garantis, les prêteurs se fient à votre pointage de crédit pour déterminer votre solvabilité. Une cote de crédit de 700 et plus par CIBIL peut vous projeter comme un emprunteur responsable qui reste cohérent avec les paiements. De plus, l’historique de remboursement du prêt immobilier/prêt personnel avec un bon bilan des 12 derniers mois peut également ajouter un poids important. Vos chances d’approbation et d’obtention d’un montant de prêt plus élevé augmentent considérablement.

Un pointage de crédit inférieur à 700 implique que vous n’avez pas un dossier de remboursement vierge, et le prêteur peut rapidement rejeter votre demande de prêt ou facturer un taux d’intérêt de prêt personnel plus élevé avec une admissibilité au montant du prêt plus faible.

Effacez votre facture de services publics, paiements par carte de crédit à temps

La ponctualité avec laquelle vous payez vos factures de carte de crédit affecte considérablement votre pointage de crédit. Si vous faites défaut sur l’un de vos paiements de facture de carte de crédit, cela pourrait réduire légèrement la valeur de votre score de bureau, affectant en fin de compte vos chances d’être éligible à un prêt personnel important.

Actuellement, les prêteurs prêtent sur la base d’une application et peuvent lire de nombreux points de données alternatifs par SMS, le type d’applications utilisées, etc.

Par conséquent, assurez-vous que vous effacez toutes vos cotisations en plus des prêts EMI, les cotisations de carte de crédit également à temps.

Incluez toutes vos sources de revenus et votre rémunération variable

Les prêteurs examinent également vos revenus pour mesurer votre capacité de remboursement. Par conséquent, lorsque vous remplissez le formulaire de demande de prêt en ligne, vous devez mentionner non seulement votre salaire régulier, mais également toutes vos sources de revenus supplémentaires, y compris les rémunérations variables sous forme de primes, d’incitations, d’inclure tout revenu de location, revenu à temps partiel ou rien d’autre.

Cela prouvera au prêteur que vous gagnez suffisamment pour effectuer des remboursements en temps opportun.

Demander des prêts conjoints avec le conjoint

Si vous avez un conjoint qui travaille, vous pouvez même demander un prêt personnel conjoint pour augmenter votre admissibilité au prêt, car cela augmentera le revenu global du ménage et offrira un bien meilleur confort au prêteur.

Soumission correcte des coordonnées lors de la demande de prêt

Soumettez correctement toutes vos coordonnées actuelles et permanentes, vos numéros de téléphone portables actuels et votre identifiant e-mail tout en remplissant la demande de prêt. Veuillez également vous assurer que les mêmes détails sont dûment vérifiés et également mis à jour sur tous les sites de médias sociaux, Bureau, coordonnées liées à Aadhar, etc.

Les prêteurs d’aujourd’hui vérifient l’authenticité et le millésime de toutes les adresses, numéros de contact, etc. via plusieurs sources de données alternatives à l’aide d’API et triangulent les mêmes via plusieurs sources de données. En cas d’incohérence de ces informations, telles que fournies par vous dans la demande de prêt, il existe un risque élevé de rejet ou de réduction du prêt.

Choisissez un mandat à long terme

Au moment de demander un prêt personnel, vous pouvez choisir une durée de prêt personnel à court ou à long terme. Une tenure à court terme dure entre 1 et 3 ans, alors qu’un prêt personnel à long terme peut être tenu pendant 3 à 5 ans.

L’un des principaux avantages d’un mandat à long terme par rapport à un prêt personnel à court terme est que le montant EMI est considérablement réduit et améliore également votre éligibilité au prêt. En effet, au fur et à mesure que le mandat s’étend, le solde impayé du prêt est divisé sur une période plus longue.

Ne pas demander plusieurs prêts à la fois

Lorsque vous faites une demande de prêt, les prêteurs effectuent une enquête approfondie auprès d’un bureau de crédit pour estimer votre risque de défaillance. Si vous demandez plusieurs prêts simultanément, tous les prêteurs effectueront plusieurs enquêtes approfondies sur votre dossier de crédit, ce qui finira par réduire votre pointage de crédit. Puisqu’ils vous percevront comme un emprunteur avide de crédit, ils peuvent également rejeter votre demande de prêt.

Il est donc préférable de comparer les prêteurs au préalable et de demander celui qui correspond le mieux à vos besoins et à votre éligibilité au prêt personnel.

Trouvez un prêteur avec les critères d’admissibilité que vous pouvez remplir

Au lieu de vous adresser à plusieurs prêteurs pour savoir que vous n’êtes pas éligible à leur prêt, vérifiez les conditions d’éligibilité des différents prêteurs et trouvez celui avec les critères d’éligibilité que vous pouvez remplir.

Les principales normes d’éligibilité à vérifier à l’avance sont l’âge, le revenu, le revenu mensuel et le seuil de score du bureau, l’expérience de travail, le montant maximal du prêt et les durées proposées, etc.

par Kaushik Khanna, directeur du crédit, Clix Capital

