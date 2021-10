Conseils pour améliorer votre présence sur LinkedIn et développer votre entreprise

LinkedIn vaut l’investissement de temps et d’argent lorsqu’il s’agit de développer votre entreprise B2B. Avec plus de 630 millions d’utilisateurs, LinkedIn est devenu un outil puissant pour réseauter, susciter l’engagement et établir la confiance avec vos clients. Si vous n’avez pas encore exploré LinkedIn pour votre entreprise, voici quelques conseils pour vous aider à améliorer votre présence et à développer votre entreprise.

Créez et mettez à niveau votre profil et votre page d’entreprise

Si vous êtes tout nouveau dans le monde des médias sociaux, vous voudrez d’abord créer votre profil et votre page d’entreprise sur LinkedIn. Ce sont deux types de pages très différents. Afin de créer une page d’entreprise, vous devez d’abord avoir un profil personnel.

Il y aura une série d’étapes que la chaîne vous invitera à franchir pour vous installer. Faites de votre mieux pour ne sauter aucune des sections connexes lors du démarrage de votre profil. C’est une opportunité de présenter votre travail, d’élargir votre portfolio et de développer vos compétences relationnelles.

Une fois que votre profil personnel est opérationnel, vous pouvez commencer à vous connecter à votre réseau personnel et leur envoyer des demandes de connexion. Au fur et à mesure que vous renforcez votre crédibilité, vous pourrez ensuite créer votre page d’entreprise.

C’est l’occasion de mettre en valeur votre activité immobilière commerciale en tant qu’entité distincte de vous-même. C’est ici que vous voudrez partager les actualités liées à l’entreprise et à l’industrie. Cela vous aidera à développer la notoriété de votre marque auprès d’autres agents et courtiers immobiliers commerciaux.

Rejoignez les groupes LinkedIn pertinents

Lorsque vous commencez à réseauter sur LinkedIn, vous souhaitez aller au-delà de vos relations immédiates. Recherchez les groupes LinkedIn pertinents. Cela vous permettra de commencer à participer à la conversation avec des personnes extérieures à votre réseau personnel.

Par exemple, si vous êtes une société de gestion immobilière commerciale à Los Angeles, il peut être avantageux de rejoindre des groupes de réseautage professionnels axés sur l’immobilier commercial à Los Angeles. Vous seriez surpris du nombre de groupes disponibles sur LinkedIn.

Si vous recherchez un groupe spécifique mais que vous n’en trouvez pas, il peut être intéressant de créer le vôtre. De cette façon, vous pouvez gérer le contenu et les utilisateurs de la plate-forme et disposer d’autorisations spéciales pour collecter les informations pertinentes dont vous pourriez avoir besoin pour créer votre liste de diffusion ou augmenter votre génération de prospects.

Créer du contenu de qualité et informatif

Maintenant que vos pages sont créées et que vous êtes activement dans les groupes LinkedIn pertinents, il est temps de commencer à créer du contenu que vous souhaitez partager avec votre réseau. C’est l’occasion de vous présenter comme un expert de l’industrie.

Essayez de ne pas publier tous les articles sur vous-même ou votre entreprise. Pensez au type de contenu que votre public recherche généralement et à la manière dont vous pouvez l’intégrer dans votre stratégie de marketing de contenu. Incluez des articles détaillés directement sur Linkedin ou des liens vers vos articles de blog qui traitent de l’actualité du secteur ou de conseils utiles pour les propriétaires.

Rappelez-vous comment nous avons dit qu’il y avait plus de 630 millions d’utilisateurs actifs sur LinkedIn ? Cela signifie qu’il existe également une énorme concurrence pour que le contenu soit affiché dans les flux des personnes. Vous voulez vous assurer que les informations que vous organisez sont pertinentes, perspicaces et se démarquent de la mer écrasante des autres publications.

Faites voir votre contenu

Comme pour toutes les autres plateformes de médias sociaux, LinkedIn a également son propre ensemble de règles pour son algorithme. Cela détermine qui voit votre contenu dans votre fil d’actualité et quand. Pour conclure, nous souhaitons partager avec vous quelques actions que vous pouvez commencer à faire dès aujourd’hui pour vous aider à voir votre contenu.

Identifiez et mentionnez les personnes pertinentes dans vos publications.Interagissez avec les personnes qui commentent vos publications ainsi que sur les publications des autres.Utilisez des hashtags pertinents, mais pas trop – cela pourrait être considéré comme du « spam ».Liez la page de votre entreprise à votre page personnelle. profil afin que votre réseau puisse voir la connexion.

En fin de compte, LinkedIn est toujours une plate-forme de médias sociaux, ce qui signifie qu’il est censé être un réseau pour démarrer et développer des conversations. Vous ne pouvez pas faire cela lorsque vous parlez « à » des gens, alors essayez plutôt de parler « avec » votre public.