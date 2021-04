Conseils pour convertir facilement 3 chiffres en 6 avec des crypto-monnaies

Compartir

Comment investir votre argent dans les crypto-monnaies.

Photo de Alesia Kozik provenant de Pexels

Depuis quelques années, je ne connaissais rien aux crypto-monnaies mais j’ai réussi à transformer une centaine de dollars en six chiffres. Je ne suis pas un génie, mais j’ai suivi les principes de base que de nombreux investisseurs utilisent aujourd’hui. Vous pouvez également.

Laissez-moi vous expliquer, ce n’est pas la même chose que ce que font les day traders. Personnellement, je ne suis pas fan de l’achat et de la vente en un jour ou deux.

Vous n’avez pas besoin d’un diplôme universitaire ou d’une formation en tant que conseiller financier. Ce sont des règles simples que vous pouvez facilement suivre.

Cela ne garantit pas que vous verrez six chiffres, car vos résultats peuvent varier.

Personnellement, j’investis depuis deux décennies, j’étais donc habitué à des turbulences dans mon investissement. La turbulence, ou hausse et baisse, des crypto-monnaies est quelque chose que vous n’avez jamais vu auparavant, à moins que vous n’ayez négocié des actions penny. Voilà à quel point ce marché est volatil.

Les crypto-monnaies peuvent soudainement perdre des milliers de dollars avant même de vous réveiller. Les baleines Bitcoin font leur truc et essaient de vous amener à vendre votre investissement à perte. Ne craquez pas et soyez patient.

Le marché sera de retour avant que vous ne le sachiez.

« C’est de l’argent 2.0, quelque chose d’énorme. » Chamath Palihapitiya

En 2017, il m’a fallu un certain temps pour comprendre Bitcoin et le marché de la crypto-monnaie. Bitcoin a atteint son précédent sommet historique d’environ 20000 $.

À cette époque, je ne comprenais pas le marché, mais heureusement, je n’avais pas beaucoup investi. J’ai investi 100 $ dans Bitcoin.

Ensuite, j’ai commencé à ajouter plus de Bitcoin et d’altcoins, des crypto-monnaies qui ne s’appellent pas Bitcoin.

Je me suis impliqué dans certaines plateformes qui ne fonctionnaient pas et j’ai perdu de l’argent. Soyez prudent lorsque vous investissez dans des crypto-monnaies sous l’égide d’une société de marketing à plusieurs niveaux (MLM) ou de marketing de réseau. Ceux-ci ne fonctionnent généralement pas à long terme.

Ensuite, le marché Bitcoin a chuté et continue de baisser. J’espérais que le marché rebondirait, mais il ne l’a jamais fait jusqu’à il y a un an.

L’intérêt composé est la huitième merveille du monde. Qui le comprend, le gagne. Celui qui ne le paie pas, le paie. « – Albert Einstein

Vous n’avez probablement pas cinq chiffres sur votre compte bancaire. Mais je suis sûr qu’il peut avoir trois chiffres de temps en temps. Même les chiffres à deux chiffres peuvent vous aider à démarrer.

Quand j’ai lu des histoires de Robert Kiyosaki, l’auteur de Rich Dad Poor Dad, il m’a dit de vous payer en premier.

En gros, lorsque vous êtes payé pour votre travail, investissez en vous-même. Retirez une partie de vos revenus et investissez l’argent. Lorsque vous faites cela, vous vous payez en premier.

Assurez-vous d’avoir assez pour payer votre loyer ou votre hypothèque et assez pour mettre de la nourriture sur la table. Sinon, vous devrez probablement trouver un deuxième ou un troisième emploi.

Vous devez investir avec ce que vous avez déjà. N’essayez pas de contracter un prêt personnel ou votre argent hypothécaire et de l’investir. Cela pourrait facilement se retourner contre vous et vous pourriez finir par perdre votre maison.

Lorsque vous investissez environ 100 $ chaque mois, l’argent s’accumule et augmente. Cela peut paraître petit au début, mais il faut être patient.

Ne vous inquiétez pas trop du prix du Bitcoin lorsque vous achetez. Fondamentalement, vous utilisez la moyenne des coûts en dollars lorsque vous magasinez chaque mois ou selon un horaire qui vous convient.

Exemple de coût moyen en dollars avec Bitcoin

Par exemple, vous avez acheté Bitcoin et le prix était de 100 $ pour un mois. Ceci est un exemple, car le prix du Bitcoin est plus élevé aujourd’hui.

Le mois suivant, il a acheté Bitcoin, et cette fois le prix était de 150 $.

Au troisième mois, il a acheté Bitcoin, et cette fois le prix était de 90 $.

Pendant trois mois, il a payé 340 $. Depuis qu’il a acheté Bitcoin pendant trois mois, le prix moyen qu’il a payé pour Bitcoin était de 113,33 $ (340 divisé par 3).

Au fur et à mesure que vous investissez votre argent, mois après mois, vous verrez que l’argent croît lentement. Il passera de trois à quatre chiffres, puis de quatre à cinq chiffres. Puis un jour, vous franchirez la marque à six chiffres.

«Comme je ne connais aucun moyen de prédire de manière fiable les mouvements du marché, je vous recommande d’acheter des actions Berkshire uniquement si vous vous attendez à ce qu’elles les détiennent pendant au moins cinq ans. Ceux qui recherchent des gains à court terme devraient chercher ailleurs. « Warren Buffett

Plusieurs fois, vous verrez quelqu’un sur les réseaux sociaux parler de gagner trois ou quatre chiffres grâce à un commerce qu’il a effectué. Plusieurs fois, les gens parlent de leurs victoires mais ne vous montreront pas leurs pertes.

Vous pouvez échanger des crypto-monnaies, mais plus vous achetez et vendez vos crypto-monnaies, vous pourriez recevoir une facture fiscale pour laquelle vous n’étiez pas prêt.

En règle générale, si vous vendez vos crypto-monnaies en moins d’un an, vous paierez des impôts en tant que trader à court terme. C’est généralement plus élevé que si vous aviez vos crypto-monnaies depuis plus d’un an.

Lorsque vous conservez vos crypto-monnaies pendant un an ou plus, vous paierez moins d’impôts. Vous serez classé comme titulaire à long terme.

Assurez-vous d’exécuter vos gains et pertes de crypto-monnaie avec votre comptable. Ils vous aideront à déterminer si vous devez de l’argent à l’IRS.

Vous ne voulez pas être surpris lorsque l’IRS vous dit que vous devez de l’argent sur les échanges de crypto-monnaie que vous avez effectués. L’IRS devient plus intelligent et a accès aux échanges dans ses opérations.

N’essayez pas de les déjouer. L’IRS gagne généralement.