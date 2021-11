Conseils pour créer un contenu social engageant

Il n’est pas toujours facile de créer un contenu de médias sociaux attrayant et de haute qualité pour votre marketing. Dans cet article, nous examinons quelques façons d’y parvenir.

Si vous créez publication après publication et que votre taux d’engagement n’augmente pas régulièrement, vous avez un problème. Il existe cependant des moyens de renforcer l’engagement, et dans cet article, nous allons examiner de près ce que vous devez faire.

Concours

C’est l’un des meilleurs moyens de susciter l’engagement des membres de votre public. Essentiellement, vous récompensez les gens pour leur engagement. Cela a tendance à très bien fonctionner.

Vous pouvez leur demander de partager votre publication, et chaque fois qu’ils le font, ils obtiennent une récompense. Ou vous pouvez créer un site Web où ils envoient du contenu généré par les utilisateurs et vous décidez lequel est le meilleur. Encore une fois, cela implique un engagement réel avec votre message et la marque elle-même.

Il y a certains domaines ici auxquels vous devrez faire attention. Pour commencer, chaque plate-forme de médias sociaux aura des règles concernant les concours et la façon dont ils sont censés être organisés.

La plus évidente concerne le parrainage et l’approbation. Facebook, par exemple, indiquera clairement que vous devez préciser qu’il n’est pas impliqué dans votre promotion. Bien que ce ne soit pas difficile à informer votre public, si vous oubliez de le faire, cela pourrait avoir de graves conséquences.

Tirer parti du pouvoir d’influence

Nous savons tous que les influenceurs sont importants pour toute campagne marketing et que vous n’avez même pas à dépenser des milliers d’euros pour en trouver un. Cependant, même lorsque nous utilisons des influenceurs, nous n’exploitons pas toujours leur plein potentiel.

Une chose que vous pouvez faire est de taguer un influenceur lorsque vous le citez dans un article. Cela fonctionne à plusieurs niveaux, le plus évident étant que les adeptes de l’influenceur verront vos tags et vous en tirerez plus d’engagement.

Assurez-vous également de rendre le message dans lequel vous taguez et mentionnez l’influenceur particulièrement attrayant, avec des images solides. Cela lui donne les meilleures chances d’être vu et engagé.

Témoignages et avis

Ce n’est un secret pour personne que les gens achètent plus facilement lorsqu’ils voient une preuve sociale. Avoir des avis de clients satisfaits sur votre site Web sera désormais une seconde nature pour vous, mais les utiliser efficacement dans des situations sociales n’est pas toujours un concept simple sur lequel sauter.

Inclure des témoignages dans vos publications sur les réseaux sociaux est un excellent moyen d’amener plus de personnes à s’impliquer dans le travail. Rendre votre message attrayant et accrocheur signifie que davantage de personnes le verront en ligne. Ensuite, donner au public une preuve sociale de votre qualité via des critiques et des témoignages ne fait que renforcer cet engagement.

Éviter les vidages de texte

Vous devez vous assurer d’utiliser le moins de texte possible pour faire passer votre message.

Si vous avez besoin d’utiliser un peu plus de texte qu’un message moyen n’en contiendrait, saupoudrez-le de quelques images. Il est important de se rappeler que les médias sociaux reposent également sur un espace blanc. Votre public se fatiguera rapidement s’il ne voit que beaucoup de texte.

Essayez de toujours inclure des images, et quoi que vous fassiez, n’inondez pas l’écran de texte qui ne sera tout simplement pas lu.

Améliorez votre contenu en visuels

C’est un moyen très utile de rendre votre contenu plus attrayant. Lors de la création d’une publication, vous pouvez publier, puis attendre que l’engagement arrive. Après cela, vous pouvez pimenter un peu les choses et convertir cette publication en quelque chose d’autre.

C’est encore quelque chose qui n’est pas tout à fait sur le radar pour certaines marques, mais cela fonctionne bien. Prenez une ancienne publication sur les réseaux sociaux qui a reçu un engagement dans le passé et convertissez-la en infographie ou en vidéo. Vous pourriez être vraiment créatif avec cela. Vous savez que les idées et les concepts suscitent l’engagement, alors reconditionnez simplement le contenu en un contenu visuellement attrayant.

Hashtags

Le monde des médias sociaux ne peut jamais se lasser des hashtags. Ils sont un outil utile pour quiconque souhaite suivre un certain sujet ou une certaine marque, et ils sont parfaitement logiques lorsque vous créez du contenu.

Les hashtags sur certaines plateformes (comme Instagram par exemple) font apparaître la publication sur la page des hashtags, ils sont donc très utiles.

Mettez en valeur vos partenaires, clients et employés.

Si vous faites quelque chose que les gens aiment, envisagez de lancer des programmes de plaidoyer mettant en vedette des clients, des partenaires et des employés pour connecter votre communauté, amplifier votre voix et engager les nouveaux arrivants en leur donnant une voix. Cela fonctionne bien et produit un engagement instantané avec le facteur humain impliqué.

Auteur : Sahail Achraf

Écrivain et spécialiste du marketing de contenu primé, Sahail est enseignant, mais il écrit toujours du contenu pour des marques comme Locowise et des publications comme The Gamer.

Vous pouvez trouver Sahail dans un million d’endroits en ligne, mais il se trouve principalement sur sahailashraf.com.… Voir le profil complet ›