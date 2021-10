Conseils pour débutants en matière d’inscryption – GameSpot

L’inscryption est un jeu étrange. C’est principalement une expérience de combat de cartes semblable à quelque chose comme Slay the Spire, mais comme les titres précédents de Dan Mullins Games, tels que Pony Island, Inscryption est bien plus qu’il n’y paraît. De plus, son gameplay de combat de cartes est assez robuste et bien développé, même si combattre et gagner des batailles de cartes n’est que le moyen de vous permettre d’explorer son monde étrange et son récit.

Se lancer dans Inscryption peut être un peu intimidant, car le jeu vous plonge dans les profondeurs avec peu d’explications et vous devrez l’explorer attentivement pour commencer à le comprendre. Pour vous aider à démarrer, nous avons rassemblé quelques conseils pratiques qui vous aideront à gagner des batailles, à trouver de meilleures cartes, à découvrir des secrets et à vous lancer dans le gameplay d’Inscryption.

Levez-vous de la table

Il se passe beaucoup plus de choses dans Inscryption qu’il n’y paraît immédiatement. Bientôt, vous vous rendrez compte que vous pouvez quitter la table où se joue le jeu de cartes et vous promener dans la cabine sombre et effrayante dans laquelle vous vous trouvez. La plupart des énigmes que vous allez résoudre, en particulier dans la première partie du jeu, se trouvent dans la partie à la première personne du jeu, dispersées dans la cabine.

Les énigmes que vous pouvez trouver et résoudre dans la cabine feront avancer l’intrigue d’Inscryption – il ne s’agit pas seulement de gagner – et vous récompenseront avec des cartes supplémentaires pour votre deck. Plus tard dans le jeu, il s’agira de résoudre ces énigmes qui débloqueront certaines des meilleures cartes que vous pouvez trouver, alors assurez-vous de vous lever fréquemment et de vous promener pour voir ce que vous pouvez découvrir. Il y a des secrets partout dans ce jeu, alors explorez à fond et n’ayez pas peur d’essayer de cliquer sur des trucs.

Lire le livre de règles

Il y a beaucoup de mécanismes simples en jeu dans Inscryption qui sont relativement faciles à comprendre, mais pas immédiatement expliqués par le jeu. Pour tous les comprendre, vous devrez au moins parcourir le livre de règles, situé à gauche de la table lorsque vous vous levez pour la première fois. Notez que vous pouvez également cliquer avec le bouton droit sur les sceaux et autres icônes des cartes pendant que vous jouez – tout ce qui a une icône de livre ouvert lorsque vous passez la souris dessus affichera instantanément le livre de règles. Il est important d’apprendre à connaître les sceaux pour comprendre comment ils interagissent les uns avec les autres lorsque vous jouez au jeu de cartes, mais vous voudrez également vous familiariser avec eux pour d’autres raisons. Les sceaux et autres règles du jeu de cartes sont essentiels pour résoudre les énigmes d’Inscryption, cela vaut donc la peine de passer un peu de temps à apprendre les règles.

N’ayez pas peur de sacrifier les cartes

Le mécanisme principal des batailles de cartes d’Inscryption, du moins au début, est le « sacrifice ». Vous verrez que beaucoup de cartes ont des gouttelettes de sang dans le coin supérieur droit qui dictent combien de « sang » elles coûtent pour jouer – la plupart des cartes sacrifiées fournissant un sang. Le but de tout cela est que de meilleures cartes coûtent plus de sang à jouer, et que vous ne devriez pas hésiter à sacrifier des cartes faibles pour en obtenir de meilleures sur le plateau. Tout est une question de stratégie, bien sûr – vous ne voulez pas vous laisser ouvert à l’attaque en sacrifiant les bloqueurs clés au mauvais moment – mais surtout dans les batailles plus difficiles, trop compter sur des cartes faibles vous paralysera en fin de partie car vos adversaires commencent à sortir des créatures capables de faire rouler vos personnages. Gardez les écureuils et les chats à portée de main et jouez aux cartes faibles avec un plan en tête pour les encaisser plus tard.

Organisez votre deck autant que vous le pouvez

Au fur et à mesure que vous avancez sur le plateau, vous trouverez des opportunités où vous pouvez faire des choses comme sacrifier une carte pour en renforcer une autre. Bien qu’il puisse être difficile de déterminer de quoi vous devriez vous séparer, les chances de jeter des choses hors de votre deck sont bonnes et vous voudrez trouver des moyens intelligents d’utiliser ces opportunités. Faites attention aux cartes qui ne fonctionnent pas vraiment pour vous, qu’elles restent dans votre main, qu’elles soient injouables ou qu’elles semblent avoir plus d’inconvénients que d’avantages lorsque vous les mettez sur le plateau. Une carte qui ne vous aide pas à gagner ne vaut pas la peine d’être possédée, même si elle a beaucoup de puissance ou une tonne de santé. Réfléchissez de manière critique à ce que vous utilisez réellement lorsque vous jouez et gagnez, car il est préférable de conserver un jeu de cartes plus petit et plus maigre que d’avoir un jeu plus grand avec des cartes moins utiles.

C’est un Roguelike – Attendez-vous à mourir

L’inscryptage consiste beaucoup moins à progresser dans la partie jeu de cartes du jeu qu’à découvrir les secrets qui vous entourent. Bien que votre objectif ultime soit de traverser les trois domaines du jeu de société, la nature aléatoire des cartes que vous débloquez en cours de route signifie qu’il vous faudra quelques essais. Ce n’est pas grave, cependant; comme dans d’autres roguelikes, la mort fait partie de l’expérience, et en fait, vous ne pouvez pas avancer sans elle dans certains cas. Ne vous attardez pas trop sur une course spécifique – au lieu de cela, assurez-vous de vous aventurer dans des espaces du tableau que vous n’avez jamais vus auparavant et de relever de nouveaux défis chaque fois que vous le pouvez. Même mourir peut révéler de nouvelles informations dont vous aurez besoin pour réussir.

Achetez des choses étranges et abandonnez vos cartes pour des récompenses étranges

De temps en temps, vous rencontrerez des opportunités de donner des cartes ou de les échanger contre des objets spéciaux. Lorsque vous tombez sur ces moments, attendez-vous à être un peu hésitant – vous ne saurez probablement pas ce que vous obtenez, et vous ne voudrez probablement pas vous séparer de vos cartes. Cependant, il est important de saisir ces opportunités lorsqu’elles se présentent. L’utilisation de certains objets et le déverrouillage de certaines cartes vous aideront à résoudre des énigmes qui feront avancer le récit, alors n’hésitez pas à prendre des risques. Comme mentionné ci-dessus, vous allez probablement mourir plusieurs fois de toute façon, alors ne soyez pas trop précieux pour une course donnée. Au lieu de cela, utilisez vos opportunités pour en savoir plus sur le monde qui vous entoure. Et à cet effet…

Ne soyez pas avare avec les objets

Au fur et à mesure que vous résolvez des énigmes autour de la cabine, vous allez débloquer de nouveaux objets qui s’empilent sur le côté de la table, que vous pouvez déployer au milieu de la bataille pour vous donner un avantage tactique. Il peut être tentant de les conserver pour des combats difficiles, mais n’ayez pas peur d’ouvrir une bouteille d’écureuil en un clin d’œil. Les espaces de sceau de sac à dos sur le tableau réapprovisionneront vos articles, et ils sont abondants – vous pouvez donc souvent obtenir de nouvelles choses assez facilement. Les cartes Pack Rat vous donnent également des objets aléatoires lorsque vous les jouez, alors ne vous gênez pas en retenant les objets pour le moment parfait.

De plus, certains objets mèneront à des opportunités intéressantes pour débloquer de nouveaux secrets, alors assurez-vous de les utiliser ici et là pour voir ce qui se passe. Le couteau, par exemple, vous donne un gros avantage dans un match perdant, mais son utilisation aura également des conséquences inattendues intéressantes.

Utilisez votre mort pour faire des cartes OP

Tombez au combat deux fois dans Inscryption, et votre personnage sera traîné dans une pièce verrouillée de la cabine et, apparemment, tué. Avant que le personnage ne meure, cependant, votre ombre adversaire capturera sa ressemblance pour une nouvelle carte et vous aurez la possibilité de déterminer ses paramètres. Vos options sont limitées aux objets aléatoires tirés de votre deck, mais si vous choisissez judicieusement, vous pouvez créer d’excellentes cartes lorsque vous mourrez.

Appliquez votre propre stratégie pour créer des cartes de mort, mais si vous pouvez en récupérer quelques-unes rares en battant des boss tels que le prospecteur ou le pêcheur, vous pouvez vous offrir de très bonnes options. Nous avons réussi à créer une carte de mort dévastatrice en combinant le faible coût de quelque chose comme le louveteau avec la puissance massive du rare Urayuli. Avec cette chose sur le tableau, vous êtes à peu près imparable. Plus vous mourrez, plus vous pourrez créer de cartes de mort utiles, et même si elles ne seront pas toutes gagnantes, les chances qu’elles soient très utiles sont élevées.

Décorez vos écureuils

Apprenez à connaître l’icône qui vous permet de rencontrer le sculpteur sur bois. Cette étrange rencontre vous rapporte des avantages majeurs : chaque fois que vous rencontrez le sculpteur sur bois, vous pouvez saisir une nouvelle pièce pour votre totem, en choisissant parmi trois options différentes à chaque fois. Faites attention au type de cartes que vous avez dans votre deck, qu’il s’agisse de loups, d’oiseaux, d’insectes ou d’écureuils, et essayez d’attraper des objets totems qui alimenteront tout ce que vous avez le plus. Si rien ne se démarque, profitez-en lorsque vous rencontrez le sculpteur sur bois pour essayer d’améliorer vos cartes d’écureuil. Vous en avez une tonne, et si vous pouvez obtenir un boost de sigil majeur qui vous permet de sacrifier une carte pour trois sangs au lieu d’un, par exemple, vous pouvez vous donner un énorme avantage. Les totems qui font de vos écureuils des bloqueurs plus robustes ou leur donnent le pouvoir d’attaquer peuvent vous rendre beaucoup plus redoutable, alors ne dormez pas en poursuivant des pièces de totem utiles.

Vérifiez le crâne pour des dents gratuites

Après avoir progressé un peu dans le jeu et rencontré à la fois le trappeur et le commerçant, vous voudrez faire attention à vos opportunités de gagner des dents en or dans les batailles. Vous pouvez le faire en infligeant plus de dégâts que nécessaire pour gagner dans un match – chaque point de dégâts supplémentaires est converti en dents que vous pouvez ensuite dépenser lorsque vous rencontrez le trappeur. Pour cette raison, vous ne voudrez peut-être pas permettre à votre adversaire de concéder trop de matchs, car vous aurez la possibilité de gagner plus de dents.

Les dents sont dépensées avec le trappeur, qui vous vendra des peaux. Ces cartes ne sont pas très utiles dans votre deck, sauf en tant que bloqueurs, mais si vous rencontrez le commerçant, vous pouvez échanger les cartes Peau contre des cartes beaucoup plus utiles pour alimenter votre deck. C’est un système un peu compliqué, mais cela vaut la peine de prendre le temps de visiter les deux personnages et de dépenser vos dents supplémentaires.

Enfin, vous pouvez également récupérer un nombre aléatoire de dents en or gratuites à chaque course. Levez-vous de la table et dirigez-vous vers le mur à côté de votre adversaire, où vous trouverez un crâne brun. Cliquez sur les dents dans le crâne et vous pouvez les extraire et les garder pour vous. Il y aura toujours au moins une dent par course, mais vous pouvez en trouver jusqu’à quatre, alors assurez-vous de les vérifier.

