Conseils pour économiser de l’argent pour les fêtes de fin d’année

Personne ne se souviendra du nouveau jouet brillant que vous avez acheté la semaine précédente. Au lieu de cela, laissez cet argent aller à un instrument d’investissement moins glamour.

La publicité a toujours existé, mais l’avènement des médias sociaux a vraiment fait grimper les achats impulsifs à un niveau incroyable. Des messages constants sur les personnes en vacances, l’achat de cette nouvelle voiture, ce nouveau téléphone et tout cela au-delà des annonces générales entre ces messages. C’est ce qu’on appelle le consumérisme des médias sociaux.

« Votre esprit a besoin de faire une pause, alors profitez de cette période des Fêtes pour passer encore plus de temps loin des médias sociaux et au moins ne pas faire d’achats qui perdent de la valeur rapidement, comme l’électronique », explique Anshuman Narain, vice-président, CashBean, PC Financial Services .

Il ajoute en outre: «Personne ne se souviendra du nouveau jouet brillant que vous avez acheté la semaine précédente. Au lieu de cela, laissez cet argent aller à un instrument d’investissement moins glamour. »

Les experts de l’industrie disent que la saison des fêtes est le moment d’être extrêmement prudent dans ses dépenses et de se concentrer sur la création d’une discipline pour soi-même. Il faut éviter de faire des achats à moins d’avoir vraiment besoin de ce produit pour fonctionner.

Gaurav Jalan, PDG et fondateur de mPokket, déclare : « Il est extrêmement important de définir un budget, puis de travailler en arrière. On pourrait également utiliser les offres sur les plateformes de commerce électronique et les offres économiques disponibles sur des produits de qualité.

De plus, soulignent les experts, les gens devraient s’abstenir d’aller dans les magasins haut de gamme, où ils pourraient être attirés par l’achat d’articles qui ne figurent pas sur leur liste. Les coupons ou les cartes de fidélité peuvent également être une option pour offrir et garantiront que vous dépensez dans votre budget.

La plupart des institutions financières offrent également des remises, des rabais et des EMI sans frais sur les cartes de crédit et les cartes de débit, ainsi que pendant la période des fêtes. Vous pouvez consulter la section promotions du site Web de votre banque pour savoir avec quels e-commerçants et points de vente offrent-ils de telles remises.

Les cartes de crédit peuvent sauver des vies pendant la période des fêtes et, selon les experts, elles peuvent également aider à améliorer votre pointage de crédit, tout en vous aidant à collecter des points de récompense que vous pourrez ensuite échanger.

Jalan de mPokket déclare : « Avec les prêts personnels si facilement disponibles de nos jours, il est acceptable d’emprunter s’il y a une exigence, mais assurez-vous de ne pas contracter plus de dettes que vous ne pouvez en rembourser. Il faut garder à l’esprit de ne pas épuiser son pouvoir d’achat et de respecter le budget.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.