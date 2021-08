Conseils pour économiser et garder votre réfrigérateur en parfait état pendant les vacances

Ils sont très simples, accessibles à tous, et intéressants, compte tenu également des tarifs d’électricité élevés…

L’été est l’une des périodes préférées et les plus attendues pour beaucoup, quelques semaines pour prendre un repos bien mérité, voyager et se déconnecter dans d’autres endroits après une année intense. En ce qui concerne les préparatifs, faire correctement la valise et ne rien oublier est l’un des objectifs principaux, cependant, il est également très important de bien préparer tous les appareils ménagers pour ces semaines d’absence afin d’éviter les mauvaises surprises à votre retour. Dans ce contexte, Hisense, propose quatre conseils simples et utiles pour prendre soin des réfrigérateurs pendant ces vacances.

Éteignez le réfrigérateur

Il est conseillé de débrancher le réfrigérateur s’il doit rester inutilisé pendant une longue période. La raison principale est l’économie, puisque la consommation électrique du réfrigérateur représente plus de 30% de la consommation totale de tous les appareils ménagers de la maison. Quelque chose de très à prendre en compte maintenant que le coût de l’électricité atteint des sommets historiques. Selon une étude récente publiée par l’Organisation des consommateurs et des utilisateurs (OCU), le coût d’un réfrigérateur fonctionnant pendant un mois peut se situer entre 3,5 et 7 euros environ selon la taille. Cependant, s’il s’agit d’un court voyage d’une semaine à 10 jours, le réfrigérateur peut être laissé en marche.

Nettoyer le réfrigérateur avant de partir en vacances

En plus de ne laisser aucun aliment au réfrigérateur pour éviter sa péremption, Hisense recommande de bien nettoyer tout l’intérieur et de laisser les portes ouvertes afin d’éviter la production d’odeurs.

Activer la fonction vacances

C’est un peu un mode veille, une fonction très utile où la température du réfrigérateur passe automatiquement à 15°C pour minimiser la consommation. Cette fonction, encore méconnue, a été intégrée à certains produits Hisense pour éviter au réfrigérateur de gaspiller de l’énergie à des moments où il n’est pas utilisé régulièrement ou ce qui se traduit par une meilleure maîtrise de votre facture d’électricité. .

Profitez du congélateur

Une autre astuce proposée par Hisense est de donner plus d’importance au congélateur pendant les vacances. Les basses températures permettent de conserver les rations alimentaires normalement. De cette façon, après les vacances, malgré un frigo vide, le congélateur sera le meilleur plan B.

www.hisense.es