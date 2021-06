Conseils pour être prêt pour les urgences médicales

Voici quelques conseils importants qui peuvent vous aider à rester prêt pour les urgences médicales.

La crise actuelle du Covid-19 a entraîné une énorme augmentation des cas d’urgences médicales. La pandémie induite par divers blocages a encore aggravé le problème en réduisant les revenus de nombreux ménages.

Raghuvir Gakhar, PDG de PC Financial, « C’est la santé qui est la vraie richesse et non des morceaux d’or et d’argent… », a déclaré à juste titre le Mahatma Gandhi. Aujourd’hui, nous comprenons mieux cela lorsque la pandémie a fait des ravages entraînant une urgence sanitaire à travers le monde. Nous avons appris à privilégier la santé avant tout le reste. Cependant, en même temps, il est absolument nécessaire de rester préparé à toute situation imprévue. »

Par conséquent, la nécessité de vous renforcer financièrement est cruciale. Par exemple, si une urgence médicale survient, une personne doit être dotée de fonds suffisants pour lui permettre d’y faire face.

Voici quelques conseils importants qui peuvent vous aider à rester prêt pour les urgences médicales;

Fonds d’urgence – Les experts disent qu’il n’y a rien de plus important que de maintenir un fonds d’urgence qui vous sortirait de toute situation difficile. A terme, le montant du fonds d’urgence devrait être suffisant pour couvrir au moins 6 mois de dépenses. De plus, les planificateurs financiers conseillent de ne jamais conserver la totalité du fonds d’urgence dans un compte d’épargne.

Gakhar déclare : « Investissez une partie dans des actions faciles à liquider. Cela aidera à obtenir de meilleurs rendements et garantira également la disponibilité en cas d’urgence. Il faut prendre l’habitude de garder un certain montant sur les revenus de chaque mois pour le fonds d’urgence.

Assurance médicale – Avec la tendance actuelle à la hausse des coûts médicaux, il est impossible de payer des factures médicales aussi énormes dans les hôpitaux et cela aussi à partir d’un salaire mensuel. Il est donc indispensable d’avoir une assurance maladie pour toute la famille.

Gakhar ajoute : « Bien que les organisations fournissent une couverture d’assurance médicale, il ne faut pas s’y fier complètement en raison de la situation actuelle du marché du travail. Il existe plusieurs compagnies offrant une assurance médicale avec une gamme de couvertures. Choisissez un plan qui vous convient le mieux, à vous et à votre famille.

Assurance-vie – L’assurance-vie joue un rôle central, surtout si vous êtes le seul gagne-pain d’une famille. Il est bénéfique car il peut permettre aux familles de faire face à toute situation d’urgence médicale avec des fonds suffisants à leur disposition. Selon l’IBEF (India Brand Equity Foundation), la croissance annuelle attendue du secteur de l’assurance-vie en Inde sera de 12 à 15 % au cours des 3 à 5 prochaines années.

Prêts personnels rapides – Compte tenu de l’urgence financière de leurs propres clients, de nombreuses banques proposent des prêts instantanés. Ces prêts ne passent pas par un long processus d’approbation et peuvent donc être optés instantanément. Lors d’une situation d’urgence médicale lorsque vous avez besoin de fonds, il est judicieux d’opter pour des prêts auprès de ces banques.

Prêt d’or – Les banques offrent des prêts contre des bijoux en or et un client en cas d’urgence. Cela peut rapidement aller de Rs 10 000 à Rs 1 crore avec des bijoux en or.

Gakhar déclare : « C’est une option pratique lorsqu’une personne fait face à une urgence médicale et a besoin de fonds. Son processus de demande simple en fait l’une des options les plus simples pour un crédit rapide. De plus, il faut noter que les taux d’intérêt sont nominaux car l’or agit comme une bonne garantie pour le remboursement du prêt.

En bref, il existe une variété d’options pour un crédit rapide en cas d’urgence, mais il faut toujours être conscient et préparé.

Les experts de l’industrie affirment que même si l’on ne peut jamais être entièrement préparé à une urgence médicale, il n’est que intelligent de savoir quelles sont toutes les options de crédit disponibles.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.