Conseils pour être résilient lorsque votre investissement est en crise

Le trading quotidien est addictif et de petits gains obligent les traders quotidiens à prendre des risques plus élevés et à investir plus pour plus de gains.

Les fluctuations des marchés boursiers présentent un risque sur les investissements en actions. Même si l’investissement est réalisé dans une bonne entreprise, un sentiment défavorable du marché peut entraîner une forte baisse du cours de l’action de l’entreprise jusqu’à ce que les marchés se rétablissent.

La volatilité étant une nature innée des marchés boursiers, on dit que les investisseurs ne devraient investir dans les actions qu’à long terme, afin d’attendre la reprise des marchés.

En fait, sur une longue période, les marchés montent, mais pas de manière linéaire comme celle des placements à rendement fixe. Malgré les fluctuations quotidiennes, la moyenne à long terme des marchés boursiers augmente, donnant un bon rendement aux investisseurs sur le long terme.

Selon l’histoire de BSE Sensex, les investissements réalisés dans les actions indicielles n’ont jamais donné de rendement négatif sur une période de 10 ans.

Cependant, les fluctuations quotidiennes offrent la possibilité de gagner un rendement quotidien en investissant dans des baisses et en rachetant des hausses. Cela oblige les traders quotidiens à rester sur leur terminal de trading pendant les heures de trading pour réaliser des gains quotidiens.

Cependant, le trading quotidien crée une dépendance et de petits gains obligent les traders quotidiens à prendre des risques plus élevés et à investir davantage pour plus de gains.

La diversification est le meilleur ami de l’investisseur en période de volatilité. Voici pourquoi

Dans leur quête de gagner plus, les petits investisseurs empruntent même de l’argent pour investir dans des actions. Pour profiter du sentiment, les courtiers en valeurs mobilières fournissant des comptes de trading offrent également de l’argent aux traders quotidiens et souvent à un taux d’intérêt élevé.

En cas d’effondrement des marchés, les investisseurs doivent attendre la reprise du marché pour garantir un gain sur leurs investissements. Cependant, au cas où les marchés prendraient un chemin de reprise plus long, ce sont les investisseurs qui ont investi le capital emprunté qui souffrent le plus.

Alors que les investisseurs, qui ont investi leur propre argent – et non leurs fonds d’urgence – peuvent attendre patiemment la reprise du marché, les intérêts continuent de s’accumuler pour les investisseurs, qui ont investi de l’argent emprunté, les forçant à racheter à perte.

«Un investisseur tout en effectuant un investissement prend certainement en compte la crédibilité, la liquidité et la période d’investissement. Tout investisseur qui a investi sur ses propres fonds peut être résilient et doit attendre une opportunité de sortir au prix visé. En cas d’emprunt de capitaux, il est important de peser entre le coût des fonds et le retour sur investissement », S Ravi, ancien président de BSE et fondateur et associé directeur de Ravi Rajan & Co.

Dans le cas des investissements réalisés dans des actions avec des problèmes de liquidité, la vente d’actions pour minimiser le paiement des intérêts peut également devenir difficile pour les investisseurs, qui ont investi de l’argent emprunté.

«Stratégie de sortie en cas de script illiquide, il est important de surveiller la liquidité. Un investisseur résilient et intelligent pèse toutes les options avant de quitter. Une surveillance étroite et un maintien de l’investissement pendant une période raisonnable peuvent être une bonne stratégie », a déclaré Ravi.

