Conseils pour éviter de se gaver à la télé à Noël

24/12/2021 à 10h00 CET

Marina Borràs

Noël est le moment idéal pour passer du temps ensemble en famille. Mais c’est aussi vrai que, vu la situation de la pandémie, le froid qui empêche de faire certains projets à l’extérieur ou pour quelque raison que ce soit, il est probable que nous passions beaucoup de temps à la maison, ce qui peut nous amener à faire un usage abusif des écrans.

C’est donc bien qu’on planifie des films ou des séries en famille, mais l’idéal serait de les combiner avec d’autres types d’activités pour éviter de se gaver de télévision à Noël. Pour cela, il est important que nous prenions en compte les clés suivantes :

L’effet des écrans sur le cerveau des enfants

Les dispositifs technologiques offrent un grand nombre de stimuli (lumières, sons, mouvements…) au cerveau humain. Est surstimulation Cela peut être très dommageable, car comme Catherine L’Ecuyer, auteure des best-sellers, « Eduquer dans l’émerveillement & rdquor; et « En éduquant en réalité & rdquor ;, une exposition prolongée à des changements d’image rapides au cours des premières années de la vie conditionnerait l’esprit à des niveaux de stimulus plus élevés, entraînant une inattention plus tard dans la vie & rdquor ;. En effet, souligne L’Ecuyer, une étude indique que « pour chaque heure quotidienne de consommation d’écran avant l’âge de trois ans, il y a un 10% plus susceptibles d’être inattentifs avec sept & rdquor ;.

Il faut limiter le temps que les enfants passent devant les écrans | Unsplash

Le coût d’opportunité des écrans

D’autre part, il est important de garder à l’esprit que l’abus d’écrans est non seulement nocif à cause des conséquences qu’il provoque dans le cerveau, mais aussi parce que lorsque nous les utilisons, nous cessons de faire d’autres projets. C’est-à-dire que le temps que nous passons avec le mobile, nous perdons une opportunité fantastique de faire d’autres choses : des jeux en famille, une promenade dans la nature, la lecture d’un livre & mldr;

« L’utilisation d’écrans supplante d’autres alternatives qui se sont avérées avoir des bénéfices très clairs au niveau psychosocial »

Alberto Soler

Psychologue

Comme l’explique le psychologue Alberto Soler, « le fait d’être devant un écran occupe un temps qui autrement aurait pu être utilisé dans d’autres choses beaucoup plus importantes et avec un bénéfice beaucoup plus clair pour nos enfants : lire, courir, jouer avec des amis, développer un hobby, être en contact avec la nature. est ce qu’on appelle coût d’opportunité. Ce n’est pas que les médias soient si mauvais en eux-mêmes, mais que leur utilisation déplace d’autres alternatives qui se sont avérées bénéfiques très clair au niveau psychosocial & rdquor ;.

Comment empêcher nos enfants d’abuser de la technologie (et nous aussi)

Sachant tout cela, il est temps de se mettre au travail pour que ce Noël aucun membre de la famille ne se retrouve plein d’écrans. Voici quelques conseils que nous pouvons commencer à mettre en pratique :

Donner un exemple: Comme on dit toujours, les enfants n’apprennent pas de ce qu’on leur dit de faire, ils apprennent de nous. Nous sommes vos principales référencesDonc, s’ils voient que nous donnons la priorité à la vérification des notifications mobiles avant de parler avec eux, de regarder une série avant de planifier ensemble ou de répondre aux e-mails pendant le dîner, qu’espérons-nous qu’ils apprennent ?Au lieu d’interdire, proposer des alternatives: nous nous concentrons souvent trop sur l’interdiction et l’ordonnancement, ce qui, dans la grande majorité des cas, conduit à des disputes, des conflits et de la colère entre les membres de la famille. Et pire encore, il est fort probable qu’à la fin ils ne nous écoutent même pas. Et si au lieu d’interdire nous proposions des alternatives et les laissions décider ? Essayons éviter les commandes et proposer des plans parmi lesquels ils peuvent choisir. De cette façon, nous allons non seulement les éloigner des écrans, mais aussi leur donner une certaine autonomie et leur envoyer le message que nous faisons confiance à leurs critères.

Règles et limites: Ne pas interdire ne signifie pas leur permettre d’utiliser les technologies sans aucun type de contrôle ou de limite. Nous devons établir des règles, que nos enfants connaissent, et être fermes avec eux (c’est-à-dire que si nous fixons des règles c’est pour le respect de toute la famille, pour ne pas les respecter ou non selon notre état d’esprit).Faites des plans selon vos intérêts: plusieurs fois nous tombons dans l’erreur de faire des projets qui nous intéressent et que, par contre, nos enfants n’en ont pas du tout envie. Et c’est que parfois nous ne nous arrêtons pas pour écouter quels sont leurs intérêts ou ce qu’ils veulent faire, croyant que parce que nous sommes des adultes, nous avons le droit de tout décider. Pour cette raison, nous vous suggérons de vous arrêter pour réfléchir et de leur demander ce qu’ils veulent faire ou ce qu’ils aimeraient visiter.