Conseils pour gagner votre repêchage et vos élévateurs de pré-saison

Nous passons en revue les plus grandes nouvelles autour du camp d’entraînement, y compris l’échange de Sony Michel avec les Rams, la blessure de fin de saison de Travis Etienne, la performance stellaire de Jameis Winston à la deuxième semaine et l’effet que Teddy Bridgewater aura sur les Broncos après avoir été nommé partant. Ensuite, nous approfondissons les expériences de brouillon d’ESPN et de Yahoo et décrivons les moyens d’obtenir un avantage sur les deux plates-formes.

RB Travis Etienne et James Robinson, Jaguars (2:27)

RB Sony Michel, Béliers (11:58)

QB Jameis Winston, Saints (20:28)

RB Damien Harris, Patriots (29:00)

QB Teddy Bridgewater, Broncos (35:22)

ESPN contre Yahoo Stratégie préliminaire (40:54)

E-mails des auditeurs (59:02)

Consultez le guide du projet de Fantasy Football 2021 de The Ringer ici.

Écrivez-nous à ringerfantasyfootball@gmail.com.

Hôtes : Danny Heifetz, Danny Kelly et Craig Horlbeck

Producteur : Craig Horlbeck

S’abonner: Spotify / Podcasts Apple