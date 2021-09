Conseils pour jouer à Tales Of Arise

Capture d’écran : Bandai Namco / Kotaku

Tales of Arise, la dernière entrée de la longue série de jeux de Bandai Namco sur les garçons aux cheveux hérissés qui crient “Espèce de bâtard !!!” puis poignarder un méchant, est un écart notable par rapport à la formule établie. Plutôt qu’un RPG orienté action, comme vous pouvez vous y attendre maintenant, celui-ci est plus un jeu d’action orienté RPG. Oui. De grands changements se préparent.

Mais Tales of Arise est toujours un jeu de contes, avec tous les costumes étranges et les blagues ringardes sur la nourriture que cela implique. Voici comment naviguer dans ce monde courageux, nouveau, différent mais un peu unique.

Dans les batailles, essayez de remplir la jauge de boost.

Cela peut sembler contre-intuitif, mais gagner des batailles dans Tales of Arise n’est pas une question d’infliger autant de dégâts que possible, aussi vite que possible. Vous vous en tirerez mieux en remplissant une jauge sans nom, indiquée par une icône en forme de losange survolant l’ennemi que vous ciblez actuellement, en déclenchant des attaques simultanées en succession rapide. Une fois que la jauge est pleine, vous pouvez appuyer sur n’importe quelle direction sur le D-pad pour qu’un membre du groupe effectue ce qu’on appelle une frappe de boost, qui éliminera tout monstre de base en un seul coup. Bonus : les frappes de boost n’arrêtent jamais d’avoir l’air totalement géniales :

Gif : Bandai Namco / Kotaku

La jauge de boost est plus facile à remplir lorsque la santé d’un ennemi baisse. Il n’y a pas de seuil strict, mais si un ennemi a moins de la moitié de sa santé, vous pouvez généralement le remplir avec un combo solide. De plus, l’alternance d’Artes (le jargon des contes pour « attaques spéciales »), au lieu d’utiliser le même encore et encore, a tendance à accélérer les choses.

Banque vos attaques boost.

Tales of Arise propose à la fois des attaques boostées et des frappes boostées. Cela peut devenir déroutant. Les attaques de boost sont un peu plus faibles ; ils ne tueront personne en un seul coup, mais ils donneront des effets uniques. Alphen est assez standard (il renverse un ennemi), mais les cinq autres ont des effets qui peuvent généralement arrêter un ennemi dans son élan.

Utilisez celle de Rinwell lorsque vous voyez un ennemi préparer un sort, indiqué par une jauge circulaire qui devient de plus en plus violette.Utilisez celle de Kisara lorsque vous voyez un ennemi courir vers vous très rapidement.Utilisez celle de Dohalim lorsqu’un ennemi rapide reste immobile pendant un putain de seconde. Cela ralentira leur mouvement. Utilisez les lois contre les personnes portant une armure. Utilisez les Shionne contre les ennemis aéroportés.

Dans le coin inférieur gauche de l’écran, vous verrez une icône en forme de losange pour chacun des membres de votre groupe. Ces icônes se remplissent lentement au fil du temps. Lorsque l’un commence à briller, vous pouvez activer l’attaque boost de ce membre du groupe en appuyant sur le D-pad dans la direction correspondante.

Les bonus d’attaque Boost ne fonctionnent pas si un ennemi brille en bleu.

La bonne nouvelle est que cela n’arrive généralement pas à moins que ce ne soit au seuil de la mort, cependant.

De plus, les ennemis brillants ont plus de santé.

Attention à cette lueur dorée. Capture d’écran : Bandai Namco / Kotaku

Si vous voyez un ennemi briller d’or, il aura plus de santé que d’habitude. Se méfier.

Spamez vos Artes.

Tales of Arise fait exploser la formule établie d’une manière énorme : vos Artes n’ont plus besoin de MP, une réserve qui ne se remplit pas automatiquement entre les batailles. En fait, MP n’existe même pas dans Tales of Arise. Au lieu de cela, vos Artes – même le sort le plus puissant de votre moveet – sont dictés par AG, qui se restaure au milieu de la bataille, généralement en quelques secondes. En d’autres termes, oui, vous pouvez utiliser Demon Fang 117 fois dans une bataille sans aucune ramification pour la suivante.

Lire la suite: Tales Of Arise est encore mieux si vous remapper les boutons

Les Artes sont meilleurs que les attaques standard à presque tous les égards. Ils remplissent plus rapidement la jauge de boost d’un ennemi. Ils infligent plus de dégâts. Et parfois, ils viennent avec des effets élémentaires qui infligent encore plus de dégâts. N’ayez aucune réserve à l’idée de les spammer en enfer.

Inspectez vos ennemis.

Maintenir L1 interrompt le temps et vous permet de parcourir les ennemis sur le champ de bataille. Dans le coin supérieur gauche, vous pouvez voir combien de santé il leur reste et, surtout, de quel élément ils sont, le cas échéant. Il y a six éléments dans Tales of Arise, appariés par paires de destruction mutuelle assurée, où chaque type inflige le double de dégâts à son opposé. Le feu bat l’eau (et vice versa). Le vent bat la terre (et vice versa). L’obscurité bat la lumière (et vice versa).

Désactivez les sorts si nécessaire.

Malgré la simple correspondance élémentaire, les membres de votre groupe sont incapables de saisir les concepts de base. Heureusement, il est assez facile de désactiver tous les sorts auxquels un ennemi serait résistant. Mettez simplement la bataille en pause, allez dans le menu Artes, faites défiler la liste des Artes de Rinwell (c’est toujours Rinwell qui merde) et appuyez sur Carré lorsque vous voyez des sorts répertoriés avec – si, par exemple, vous combattez un groupe d’oiseaux —l’icône du vent vert.

Vous n’aurez probablement pas besoin de le faire dans les combats standard, mais c’est extrêmement utile pour les combats de boss.

Les gels à l’orange doivent être chéris, chéris, choyés comme s’ils étaient des cadeaux des dieux.

Si vous avez déjà joué à un jeu Tales, vous en rirez peut-être, mais les gels oranges ne sont sans doute pas l’objet le plus précieux du jeu. Bien que le combat Artes puisse être utilisé avec abandon, les sorts de guérison (comme le cercle de fées extrêmement utile) et les buffs (comme la barrière, qui augmente temporairement les statistiques défensives d’un allié) ont une utilisation limitée. Ces deux éléments rongeront vos points de guérison, un puits partagé par votre groupe.

Les points de guérison ne se récupèrent pas entre les batailles. Pour restaurer vos points de guérison, vous pouvez vous reposer dans un camp, une auberge ou une lumière de guérison (cercle lumineux géant au sol). Ou vous pouvez utiliser un gel orange. Et pendant les 20 premières heures environ, vous ne pouvez pas acheter de gels à l’orange dans les magasins. Utiliser avec modération.

Sortez toujours des sentiers battus.

C’est la règle numéro un des JRPG : si le marqueur de quête vous dit de prendre à droite à l’embranchement, allez à gauche. Neuf fois sur dix, vous trouverez un objet qui valait le détour et des batailles intermittentes. Peut-être même un gel orange !

L’icône bleue accompagnée de points d’interrogation est l’endroit où vous devez vous rendre. La chambre circulaire plein sud est l’endroit où vit le trésor. Capture d’écran : Bandai Namco / Kotaku

Sur une note similaire, pendant que vous explorez des donjons, vous rencontrerez des obstacles – un rocher, un mur de glace, un champ de force vert – bloquant votre chemin. Vous pouvez dépenser quelques points de guérison pour les détruire. Encore une fois, neuf fois sur dix, cela vous mènera à un article qui en vaut la peine. Mais si vous êtes sur la clôture, vous pouvez toujours sauvegarder avant de brûler les points de guérison, abattre le mur et recharger le fichier si vous ne pensez pas que le butin en valait la peine.

Débloquez des statistiques, pas des compétences.

L’arbre de compétences de Tales of Arise est un peu différent de votre arbre de compétences RPG typique. En accomplissant certaines actions, comme cuisiner un repas spécifique ou rencontrer 80 % des hiboux, une chose à laquelle nous arriverons en une seconde, vous gagnerez de nouveaux titres pour vos personnages. Chaque fois qu’un personnage gagne un nouveau titre, il obtient une nouvelle branche dans son arbre de compétences. Chaque branche a cinq compétences qui lui sont associées. Déverrouiller les cinq (le premier est gratuit) donnera à ce personnage une augmentation permanente des statistiques.

Une fois que vous avez déverrouillé la deuxième compétence d’un arbre, menez cet arbre à son terme. Le boost de statistiques est bien plus utile que n’importe quelle compétence singulière.

Une mise en garde : obtenez la prévention KO dès que possible.

La compétence Prévention KO est sans conteste la capacité passive la plus utile du jeu. Une fois par bataille, si une attaque ennemie élimine l’un des membres de votre groupe, ce personnage survivra avec 1HP restant, vous aidant à préserver les bouteilles de vie et les points de guérison. (Les sorts de résurrection coûtent plus cher que les sorts de guérison simples.) Différents membres du groupe ouvriront une voie vers la prévention des KO à différents moments du jeu. Vous devriez l’obtenir pour tout le monde dès que vous le pouvez.

Quelques conneries : ceux qui ont acheté les éditions non standard les plus chères du jeu peuvent accélérer ce processus.

Trouvez les hiboux.

Chouette royal.Capture d’écran : Bandai Namco / Kotaku

Rinwell, le personnage de mage requis, est constamment accompagné d’un copain hibou nommé Hootle, qui a sa propre histoire dramatique de malheur. Vous voyez, Hootle veut retrouver ses amis hiboux disparus, qui sont tous perdus dans le monde de Tales of Arise (et qui portent tous une touche de haute couture pour démarrer). Trouver la plupart des hiboux débloquera un nouvel arbre de compétences pour Rinwell, il vaut donc la peine de garder un œil sur. Quelques conseils:

Si Hootle passe par-dessus votre épaule juste lorsque vous entrez dans une nouvelle zone, cela ne signifie pas que vous êtes à proximité d’un hibou. Cela signifie simplement qu’il y en a un dans cette zone. Si Hootle surgit par-dessus votre épaule pendant que vous vous promenez, cependant, vous en êtes probablement près d’un. Écoutez les huées.

Dans la deuxième zone du jeu, vous tomberez sur la mythique «forêt de chouettes». Le roi et la reine des hiboux, reconnaissants de vos services pour renvoyer les hiboux perdus dans leur foyer légitime, vous offriront des options cosmétiques à divers intervalles. Si Rinwell dit quelque chose, comme « Peut-être qu’il se passe quelque chose dans la forêt », c’est votre signal pour vous y rendre.

Accrochez-vous à vos armes forgées.

Vous pouvez ensuite les revendre pour un joli centime, et vous pourriez être tenté de le faire une fois que ces gels d’orange doux et sucrés seront disponibles à l’achat. Non. Vous devrez garder ces armes à portée de main pour des versions plus puissantes sur toute la ligne. Le jeu ne vous dira pas que ces versions existent jusqu’à ce que, probablement, vous ayez déjà vendu les versions de base

Mais vends ton armure.

Il n’y a pas de fabrication d’armure dans Tales of Arise. Une fois que vous avez terminé avec une armure particulière, n’hésitez pas à la brûler pour de l’argent.

Ne tombez pas de la cascade.

Croyez-moi. Vous le saurez quand vous le verrez. L’échelle n’est pas aussi mauvaise que celle de Metal Gear Solid 3, mais c’est encore loin.

Oui, vous pouvez ignorer les cinématiques.

Tales of Arise est – et ce n’est pas une exagération – environ 60% de bavardages. Si vous, comme moi, êtes impatient et que vous voulez juste aller droit au but, sachez que vous pouvez sauter des scènes. Maintenez simplement R1 (sur PlayStation) et appuyez sur X.

Appuyer sur X par lui-même saute simplement la ligne de dialogue actuelle, ce qui est un bon moyen d’avancer rapidement dans les scènes, euh, moins intéressantes. Notez, cependant, que vous ne pouvez pas le faire dans les cinématiques critiques pour l’intrigue.