Conseils pour le dépôt de RTI : Comment vous préparer au dépôt de la déclaration de revenus (RTI) pour l’AY 2021-2022

Conseils de dépôt de RTI pour l’exercice 2020-21 (AY 2021-2022): Le délai de dépôt de la déclaration de revenus des particuliers salariés ou commerçants a encore été prolongé jusqu’au 31 décembre 2021. Après inscription sur le portail de dépôt électronique, les contribuables doivent effectuer des travaux préparatoires avant le dépôt de la déclaration de revenus. Voici un guide pour préparer votre déclaration de revenus.

Découvrez quel formulaire RTI est applicable

Tout d’abord, évaluez vos sources de revenus pour savoir quel formulaire RTI est applicable. La sélection des formulaires de RTI appropriés est essentielle pour les contribuables. Le contribuable doit choisir le formulaire en fonction du type de source de revenu et de la catégorie.

Le gouvernement a spécifié sept formulaires de RTI pour l’exercice 2020-21. Les formulaires ITR ITR-1, ITR-2, ITR-3 et ITR-4 sont applicables pour les particuliers. Si les formulaires de RTI ne sont pas sélectionnés correctement, vous devrez peut-être déposer à nouveau le RTI sur l’avis du service des impôts sur le revenu. Diverses plateformes de dépôt de RTI en ligne détectent automatiquement quel RTI vous convient et il est préférable de s’y fier.

Recueillir et assembler des documents liés à diverses sources de revenus

La Loi de l’impôt sur le revenu classe les sources de revenu en cinq catégories : salaire, propriété immobilière, entreprise et profession, gains en capital et autres sources. Pour connaître toutes vos sources de revenus, vous devez collecter et collationner des données pour consolider toutes les sources de revenus. Par exemple, vous pouvez collecter un relevé de compte bancaire, des certificats d’intérêts, des rapports de gains en capital du courtier, le formulaire 26AS et le formulaire 16/16A.

Le formulaire 16 est un certificat TDS délivré par l’employeur au salarié chaque année. Il contient un récapitulatif du salaire versé au salarié et des TDS déduits de celui-ci. De même, le formulaire 16A est délivré par les déducteurs pour TDS déduit sur les revenus non salariaux. Par exemple, les TDS déduits sur les revenus d’intérêts, les quittances de loyer, les quittances professionnelles, etc.

Les contribuables peuvent voir la vue consolidée de TDS déduite par tous les déducteurs dans le formulaire 26AS. Les contribuables peuvent télécharger le formulaire 26AS à partir du portail de l’impôt sur le revenu.

Évitez les erreurs lors de la déclaration des revenus ou des déductions dans le RTI

Après avoir collecté toutes les informations, résumez grossièrement vos informations financières, telles que quittances professionnelles perçues, loyer perçu, dividende, plus/moins-value, salaire, intérêts d’épargne, etc. De même, vous pouvez collecter toutes les informations sur les investissements réalisés au cours de l’année pour à des fins d’économie d’impôt. Avec cette pratique, vous pouvez éviter la sous-déclaration des revenus et la sous-réclamation des déductions.

Vérifiez soigneusement le formulaire 26AS

Le service de l’impôt sur le revenu considère les informations selon le formulaire 26AS. Outre les détails des TDS déduits par le déducteur, les revenus crédités ou payés sont également mentionnés dans le formulaire 26AS. Vous pouvez trouver tous les détails des revenus dans le formulaire 26AS pour l’exercice financier concerné sur lequel TDS est déduit. Par exemple, les revenus de salaire, les intérêts de dépôts en banque, les revenus de dividendes, la valeur des biens immobiliers vendus au cours de l’année, etc. est affiché dans le formulaire 26AS. Outre les revenus sur lesquels TDS est déduit, le formulaire 26AS indique également les transactions de grande valeur que vous avez saisies au cours de l’année.

Par conséquent, le contribuable doit inclure prudemment tous les revenus dans la déclaration de revenus. Vérifiez également les détails du revenu et le montant TDS dans le formulaire 26AS. S’il y a une discordance entre les formulaires 16/16A et 26AS et que vous déclarez des revenus inférieurs aux revenus mentionnés dans le formulaire 26AS dans la déclaration de revenus, le service des impôts sur le revenu peut émettre un avis de non-divulgation des revenus. Il faut également vérifier si les entrées du formulaire 26AS leur appartiennent. Par conséquent, il devient impératif de concilier vos revenus selon le formulaire 16/16A et le formulaire 26AS.

Au moment de produire votre déclaration, vous avez la possibilité de pré-déclarer certains revenus tels que le salaire, les dividendes, les gains en capital et d’autres données du formulaire 26AS. Cependant, il faut vérifier les informations et ajouter des données non saisies dans la déclaration de revenus.

Calculer l’impôt sur le revenu selon le nouveau ou l’ancien régime fiscal

À partir de l’exercice 2020-21, les particuliers et les HUF peuvent choisir entre le nouveau et l’ancien régime fiscal. Le nouveau régime fiscal offre des taux d’imposition avantageux. Alors que dans le régime fiscal actuel, le contribuable peut bénéficier de diverses exonérations et déductions. Les particuliers optant pour un nouveau régime fiscal pour l’exercice 2020-21 ne doivent pas oublier de remplir le formulaire 10IE. Le formulaire 10IE est une déclaration à déposer par le contribuable pour adhérer ou non au nouveau régime fiscal. Les contribuables peuvent soumettre ledit formulaire par voie électronique via le portail de déclaration électronique de l’impôt sur le revenu. Il doit être fourni avant le dépôt de la déclaration de revenus de l’année d’imposition concernée.

Déterminez l’impôt sur le revenu à payer en fonction du régime fiscal (ancien ou nouveau) qui vous est avantageux.

Payer l’impôt sur le revenu avant de produire la déclaration de revenus

Après avoir calculé l’impôt sur le revenu à payer, le contribuable doit déduire les impôts payés d’avance du total de l’impôt sur le revenu à payer pour calculer l’impôt net à payer. Il faut payer l’impôt sur le revenu avant de produire la déclaration de revenus. Il est important de noter que si l’impôt à payer pour l’auto-évaluation est supérieur à 1 lakh Rs pour l’exercice 2020-21, la date d’échéance pour payer l’impôt était le 31 juillet 2021, même si la date d’échéance du dépôt de la déclaration est prolongée jusqu’au 31 décembre 2021. Par conséquent, tout contribuable qui ne paie pas d’impôt d’auto-évaluation (où la responsabilité est supérieure à Rs 1 lakh) avant le 31 juillet 2021, doit payer des intérêts à 1% par mois ou partie du mois calculés à partir du lendemain du 31 juillet 2021 au date effective du paiement de la taxe.

Tout cela est nécessaire pour produire la déclaration de revenus. Une fois que vous avez terminé avec toutes les exigences de base ci-dessus, il vous suffit de déclarer toutes les informations dans la déclaration de revenus et de les soumettre au service des impôts sur le revenu.

(Par Archit Gupta, fondateur et PDG, Clear)

