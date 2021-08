Conseils pour le télétravail d’un PDG qui dirige son entreprise de 130 employés depuis une plage des îles Canaries | Industrie

Le télétravail est là pour rester. Mais vous devez apprendre à vivre avec, et ne pas le laisser devenir le centre de votre vie.

Il semble que le coronavirus ait inventé télétravail, Rien ne pouvait être plus loin de la vérité. De nombreuses entreprises, et de nombreux indépendants, le pratiquaient déjà de nombreuses années auparavant.

Shane Pearlman est le PDG de Modern Tribe INC, une société de conception de pages Web et d’applications qui a 130 employés. Tous télétravaillent, répartis sur 4 continents et 10 fuseaux horaires différents, depuis plus de 10 ans.

Shane Pearlman a accordé une interview à Business Insider, où il explique certains astuces pour télétravailler efficacement et joyeusement.

Si vous avez commencé à télétravailler ou à utiliser l’ordinateur pour vos travaux collégiaux ou universitaires, vous avez besoin d’une bonne souris. Ce sont les meilleures options.

Ce PDG travaille depuis son balcon donnant sur la plage de Las Canteras à Las Palmas de Gran Canaria.

Mais il a d’abord essayé différents pays, qui ne répondaient pas à ses exigences.

Un lieu pour bien plus que du travail

Si vous envisagez de changer de ville pour faire du télétravail, ne vous contentez pas de regarder le travail. Shane Pearlman a créé une liste d’exigences qui comprenait la connectivité, le fuseau horaire, l’aéroport, les installations commerciales, les infrastructures, le système de santé et l’éducation.

Il est venu vivre au Japon, au Costa Rica et en République dominicaine, mais ils ont échoué à certaines de ces exigences. Et il faut faire face à des imprévus : il a quitté le Nicaragua à cause de piqûres de moustiques.

Enfin, aux Canaries, il trouva tout ce dont il avait besoin.

Un calendrier de vie

La plupart des gens ont un calendrier de travail et un calendrier personnel. Lorsque vous faites du télétravail, le travail devient une partie de votre vie, ce n’est pas quelque chose que vous pouvez séparer.

C’est pourquoi Shane a un seul calendrier où il mêle des rendez-vous du type « appel visio avec les salariés à 17h00 », avec d’autres comme « dîner avec mes enfants » ou « faire de la voile ».

Les Chromebooks sont des ordinateurs portables très simples à utiliser basés sur le navigateur Chrome et largement utilisés dans les environnements académiques tels que les écoles ou les instituts.

Fixez des limites et soyez professionnel

Pour télétravailler, il faut le faire dans une pièce avec une porte, qui isole le son. Surtout si vous avez des enfants.

Modern Tribe INC paie aux employés jusqu’à 100 euros pour acheter une bonne table de bureau, ou pour eux d’embaucher un espace de coworking dans un bureau voisin.

Aussi il faut garder les formulaires et être professionnel. Ne faites pas des choses comme aller aux toilettes au milieu d’un Zoom.

Soyez indépendant, mais demandez

Lorsque vous télétravaillez, vous devez apprendre à résoudre les problèmes par vous-même, parce que vous n’avez pas le patron à la table d’à côté pour demander.

Mais si vous avez des doutes, vous devez faire exactement cela : demander. Shane Pearlman établit des relations avec ses employés en posant des questions précises, telles que comment va sa mère ou quels livres ils lisent.

Des employés heureux

Ce PDG pense que il faut télétravailler avec optimisme, et de penser que les choses à la fin, même si elles n’ont pas l’air bien, se passeront bien.

Alors au lieu d’embaucher des gens qui prennent leur travail très au sérieux, il préfère ceux qui sont heureux au travail et qui font du bien aux autres.

Ce ne sont pas des conseils très orthodoxes, et justement à cause de ça, ils peuvent vous être utiles…