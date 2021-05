Conseils pour les investisseurs en fonds communs de placement en actions lorsque l’économie est touchée par la pandémie de Covid-19

Une fois que votre portefeuille de fonds communs de placement a été revu et rationalisé, il est nécessaire que vous conserviez vos placements, même si l’économie se détériore.

L’impact de la pandémie de coronavirus sur l’économie pourrait avoir des conséquences à long terme. Alors que les ramifications immédiates se font déjà sentir dans toutes les couches économiques, les empreintes de la pandémie pourraient très bien subsister pour les années à venir. Il reste à voir dans quelle mesure notre économie est résiliente et à quelle vitesse la reprise se produit dans tous les secteurs.

Après la deuxième vague de Covid-19, les prévisions de croissance globale doivent être revues. Moody’s Investors Service a récemment réduit les prévisions de croissance de l’Inde pour l’exercice en cours à 9,3%, affirmant que la deuxième vague d’infections à coronavirus entrave la reprise économique et augmente le risque de cicatrices à long terme. India Ratings and Research (Ind-Ra) a déjà révisé ses prévisions de croissance du PIB pour l’exercice 22 à 10,1% par rapport aux 10,4% prévus précédemment. La révision suppose que la deuxième vague de Covid-19 commence à s’affaisser à la mi-mai 2021.

Ind-Ra dans son rapport précédent déclare: «La composante du PIB du côté de la demande, à savoir les dépenses de consommation finale privée et les dépenses de consommation finale des administrations publiques, devrait désormais croître de 11,8% et 11,0% respectivement, au cours de l’exercice 22, contre notre prévision précédente de 11,2 % et 11,3% respectivement.

Dans un autre rapport rédigé par le Dr Soumya Kanti Ghosh, conseiller économique en chef du groupe, State Bank of India, déclare: «Compte tenu des circonstances actuelles de verrouillage partiel / local / week-end dans presque tous les États, la croissance du SBI est révisée à la baisse. Projection révisée du SBI FY22 maintenant à 10,4% du PIB réel et 14,3% du PIB nominal ».

Alors, que devrait faire un investisseur en fonds communs de placement en actions dans le contexte économique dominant? Prateek Mehta, co-fondateur et CBO, Scripbox répond à cette préoccupation avec FE Online et partage certaines règles d’investissement clés avec les investisseurs.

En général, la situation économique d’un pays est un résultat cyclique, mais la résilience est ce qui aide les économies à rebondir plus rapidement que prévu. La résilience d’un pays est susceptible d’être plus élevée si certains des facteurs suivants sont présents:

Démographie du pays: Une population plus jeune, moins d’engagements, une plus grande capacité à prendre des risques.

Entrées d’IDE du pays: Selon un rapport de l’ONU, l’Inde représentait 77% des flux entrants d’IDE en 2019 en Asie du Sud et du Sud-Ouest, soit 51 sur 67 milliards USD.

Numérisation de l’économie: La majorité des flux d’IDE se font dans le secteur des TIC (technologies de l’information et des communications). La trinité Jan-Dhan Aadhar Mobile a conduit à une inclusion financière massive à travers le pays.

Programme de réforme: L’Inde a de grandes possibilités d’accélérer les réformes.

Selon le même rapport de l’ONU, l’Inde pourrait s’avérer être le pays le plus résilient d’Asie du Sud et du Sud-Ouest. Par conséquent, un ralentissement de l’économie indienne devrait être considéré comme une opportunité d’investir davantage, simplement en raison de la capacité du pays à être résilient.

Cela dit, il y a quelques règles ou conseils d’investissement qui devrait être suivi:

Un mauvais investissement dans une mauvaise conjoncture est une combinaison dangereuse et peut être évité en faisant réviser périodiquement votre portefeuille, quelle que soit la situation économique. Une révision de l’allocation d’actifs doit être faite régulièrement. Il est important de corriger la sur-allocation ou la sous-allocation. Selon votre cas, votre portefeuille peut nécessiter un rééquilibrage et la vente de parts excédentaires. Une fois que votre portefeuille de fonds communs de placement a été revu et rationalisé, il est nécessaire que vous conserviez vos placements, même si l’économie se détériore. Au contraire, votre portefeuille doit être rééquilibré avec d’autres positions de classes d’actifs et / ou moyenné avec de nouveaux fonds.

Un grand avantage de rester investi dans de bons fonds communs de placement est que le marché identifiera également ces fonds et s’assurera qu’il y a suffisamment de flux de trésorerie vers le gestionnaire de fonds pour faire la moyenne du prix des avoirs. Par conséquent, en période de correction du marché, il vaut mieux rester investi même si l’on n’investit pas de liquidités fraîches.

