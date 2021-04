Conseils pour lutter contre l’asthénie printanière qui vous affecte tant | Vie

À partir de mars, la redoutable asthénie printanière colonise à nouveau des milliers de corps, les inondant de fatigue, de somnolence, de dépression ou de changements d’appétit. Nous expliquons en quoi consiste cette maladie et comment atténuer ou atténuer ses effets sur votre corps.

Si, avec l’arrivée de l’heure d’été et le changement de saison vers le printemps, vous remarquez des changements négatifs dans votre corps, vous pourriez être souffrant d’asthénie printanière. L’asthénie est un terme clinique qui signifie fatigue et qui peut être dû à des causes psychologiques, au stress ou à des maladies organiques. Si la communauté scientifique n’est pas d’accord sur l’origine et les causes de celle-ci, on sait que 2% de la population souffre d’asthénie printanière lors de la transition de l’hiver au printemps.

Les symptômes de l’asthénie sont la fatigue et la fatigue, la faiblesse générale, la somnolence diurne, le manque d’énergie, les troubles du sommeil, l’irritabilité, les problèmes de concentration et de mémoire, le manque de motivation, la perte d’appétit, la tristesse et les maux de tête. Les symptômes doivent être caractère doux et temporaire et il ne doit être confondu avec aucun trouble psychiatrique tel que le trouble affectif saisonnier, un type de dépression qui va et vient avec les saisons et qui commence généralement à la fin de l’automne ou au début de l’hiver et disparaît au printemps et en été.

Quelle est l’origine de l’asthénie printanière?

Il n’y a pas de théorie spécifique à ce sujet, mais cela semble être un combinaison de plusieurs facteurs environnementaux et d’un facteur endogène peu clair, pour lesquels il existe des personnes plus prédisposées à être affectées par les variations climatiques. Une surcharge de travail et une alimentation déséquilibrée pourraient également être à l’origine de l’asthénie printanière.

L’augmentation horaire, accompagnée d’une augmentation des heures d’ensoleillement, d’un changement de pression atmosphérique et d’une élévation des températures typiques du changement saisonnier modifie le taux métabolique en modifiant une modification de la sécrétion d’endorphines, de cortisol ou de mélatonine et génère un contrôle sur régulation hypothalamique qui contribue de manière significative à une diminution des taux sanguins d’hormones telles que les phényléthylamines, responsables de l’euphorie, les bêta-endorphines, responsables de l’optimisme vital, et les sérotonines ou hormones du bonheur précitées.

Comment combattre l’asthénie printanière?

Bien qu’il n’y ait pas de traitements spécifiques pour réduire les symptômes de l’asthénie printanière, vous pouvez essayer certains des mesures pour accélérer le processus d’adaptation de votre corps aux nouvelles conditions environnementales. En revanche, ne vous soignez pas sans consulter votre médecin généraliste, qui pourra vous prescrire un réparateur à base de vitamines, de minéraux et d’extraits de plantes comme le ginseng ou la gelée royale pendant une durée limitée.

Une bonne nutrition et une hydratation adéquate: Ne vous penchez pas vers les aliments hypercaloriques, riches en sucres industriels, ultra-transformés ou riches en graisses saturées. Au contraire, optez pour des aliments sains qui vous remplissent d’énergie, des fruits et légumes frais ou des ingrédients riches en oméga-3. Il existe également des aliments spécialement recommandés pour la dépression comme les noix, les flocons d’avoine, les viandes maigres, les poissons gras ou le curcuma. N’oubliez pas de boire beaucoup d’eau, car le corps transpirera plus et exigera plus de liquides.

Heures régulières de sommeil et de repas: De cette façon, vous pouvez anticiper le changement d’heure. Gardez le même nombre d’heures de sommeil – un minimum de huit -, abaissez les stores pour éviter les perturbations de la lumière et maintenez la pièce à la bonne température.

Exercice physique modéré: Faites du sport au moins une demi-heure par jour, en vous penchant vers des activités douces si vous ressentez beaucoup d’anxiété et de fatigue. Vous pouvez marcher un moment tous les jours, pratiquer le yoga, faire du Pilates ou parier sur la natation.

Évitez les boissons alcoolisées, le café, les sodas contenant de la caféine et le tabac. Vous pouvez remplacer les boissons par des jus ou des infusions.

Prenez soin de la qualité de votre repos: Déterminez une heure précise pour aller au lit, dîner une heure ou deux avant cela et inclure une routine relaxante et reposante avant de dormir, comme prendre un tilleul, lire, méditer ou écouter de la musique.

