Conseils pour maximiser votre portée sur TikTok

TikTok possède un potentiel énorme pour les marques, mais cela ne signifie rien si vous n’atteignez pas les gens. Voici comment réussir cette partie.

Si vous voulez vous assurer que vos vidéos touchent autant de personnes sur TikTok, encouragez l’engagement des téléspectateurs en les récompensant. L’application est addictive et facile à parcourir pendant des heures. Cependant, pour en tirer le meilleur parti, vous devez simplement toucher plus de personnes.

Qu’est-ce que la portée ?

La portée de votre contenu est le nombre de personnes qui le voient pour la première fois. La situation idéale serait si chaque abonné voyait tout ce que vous avez partagé.

Utiliser les duos

TikTok est un site de médias sociaux qui permet aux utilisateurs de créer et de partager des vidéos. Ces courts clips peuvent être aussi longs ou brefs que vous le souhaitez, mais ils suivent tous le même schéma de base : d’abord, quelqu’un crée une première vidéo ; alors d’autres peuvent répondre avec leur propre matériel.

Les duos rendent cela encore plus amusant en permettant à une autre personne d’apparaître littéralement côte à côte, créant ainsi un « duo ». Loin d’être un gadget, il permet aux utilisateurs de créer leur propre contenu de manière collaborative. L’UGC (contenu généré par l’utilisateur) est incroyablement digne d’engagement, et vous maximiserez instantanément votre portée en partageant la vedette avec quelqu’un d’autre.

Les marques peuvent le faire très facilement en organisant des concours ou des sondages, puis en demandant au public de faire équipe et de créer un duo pour une incitation. Ensuite, la marque gagne une portée améliorée là-bas.

Les tendances

Le contenu généré par les utilisateurs est vraiment le nouveau noir, alors gardez cela à l’esprit lorsque vous vous déplacez sur des plateformes de médias sociaux comme TikTok.

Vous n’avez peut-être pas l’impression que votre marque s’aligne sur tout ce qui se passe actuellement, mais impliquez-vous dans le contenu tendance et vous pourriez être agréablement surpris. Si vous êtes capable de sauter sur la dernière tendance, vous constaterez peut-être qu’elle résonne avec votre public.

Trouvez une tendance et voyez comment votre marque peut s’y adapter. Ensuite, créez un contenu qui s’aligne sur celui-ci, même s’il s’agit simplement de taguer quelqu’un (voir la section suivante).

Marquage

Une fois que vous aurez commencé à explorer TikTok en profondeur, vous trouverez bientôt des personnes qui partagent un lien avec votre marque et ce que vous faites. Et cela signifie que vous pouvez commencer à les marquer en ce qui concerne votre contenu.

En vous concentrant sur les duos, par exemple, vous pouvez identifier d’autres personnes qui se trouvent dans votre créneau. Ils verront le Duo et, espérons-le, en tagueront d’autres, puis votre portée sera amplifiée.

Publier du contenu de haute qualité

Un contenu de qualité est la clé du succès sur les réseaux sociaux. Il est important de prendre votre temps avec la création de vidéos et de ne pas vous précipiter dans des choses qui pourraient potentiellement mal tourner ou qui ne valent tout simplement pas la peine d’être publiées en général, car cela demande beaucoup d’efforts.

Les filtres peuvent vraiment aider à pimenter n’importe quelle vidéo ennuyeuse, ce qui incitera les gens à regarder votre contenu plus souvent qu’ils ne le feraient autrement si aucun filtre n’était appliqué.

Publiez régulièrement

TikTok est un endroit idéal pour publier votre contenu vidéo si vous voulez plus de vues. Les clips réguliers ont beaucoup plus de chances de réussir que les vidéos uniques ou les courts métrages, car ils seront vus par tout le monde sur l’application.

Il est également possible de les présenter sur la page « Pour vous », ce qui peut aider à renforcer encore plus l’engagement. Parce que Tik Tok a tellement de téléchargements par jour (beaucoup plus que les autres plates-formes), il y aura toujours quelque chose de nouveau que les gens pourront regarder.

La page « Pour vous » est votre chaîne de diffusion vidéo personnelle, conçue pour correspondre à ce que vous aimez. Il sera mis à jour avec de nouvelles vidéos dont le goût et le style sont également similaires. Publier régulièrement donne à votre marque une chance d’être vue.

Interagir avec les gens

L’une des choses les plus simples que vous puissiez faire pour augmenter la portée est de vous concentrer sur l’interaction sur TikTok. Commenter avec des abonnés ou tout autre utilisateur les encouragera à cliquer sur votre profil et à consulter tout votre contenu.

C’est une plate-forme très communautaire, alors impliquez-vous et vous constaterez que les petites conversations deviennent vite énormes quand il s’agit d’atteindre.

Promotion croisée

Vous avez peut-être remarqué que de nombreuses personnes partagent leurs vidéos TikTok préférées sur d’autres plateformes et pas seulement sur TikTok. En utilisant d’autres réseaux sociaux, comme Instagram, les marques peuvent faire la promotion croisée de leur contenu TikTok via leurs communautés existantes.

L’utilisation d’Instagram Stories pour partager vos vidéos TikTok (avec un appel à l’action clair encourageant les téléspectateurs à consulter votre chaîne TikTok) peut être un moyen efficace de voir vos vidéos plus souvent.

Ce qui précède est un moyen infaillible d’augmenter votre portée sur TikTok et d’être vu par plus d’utilisateurs. Il est parfaitement logique d’essayer autant de techniques que possible et de travailler avec celles qui collent.

Auteur : Sahail Achraf

Écrivain et spécialiste du marketing de contenu primé, Sahail est enseignant, mais il écrit toujours du contenu pour des marques comme Locowise et des publications comme The Gamer.

Vous pouvez trouver Sahail dans un million d’endroits en ligne, mais il se trouve principalement sur sahailashraf.com.… Voir le profil complet ›