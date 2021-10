Conseils pour mieux botter les fesses dans le combat des Gardiens de la Galaxie

Les Gardiens de la Galaxie de Marvel vous mettent dans les bottes de vol stationnaire de Star-Lord et vous demandent de diriger une équipe des héros les plus meurtriers de la Galaxie, Drax, Rocket, Gamora et Groot. Vous ne pourrez peut-être pas contrôler directement le reste des gardiens, mais ne vous y trompez pas, vous devez travailler en équipe pour tirer le meilleur parti du combat du jeu.

Il y a beaucoup de propriétés d’attaque et d’effets de statut différents en jeu et j’ai trouvé qu’il m’a fallu un certain temps pour vraiment comprendre. Je suis là pour tout préparer pour vous, afin que vous ayez plus d’une longueur d’avance que moi lorsque vous avez commencé le jeu.