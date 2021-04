Conseils pour obtenir la meilleure police d’assurance pendant les périodes de covid

La pénurie de ressources comme les ventilateurs, les bouteilles d’oxygène, les oxymètres, les lits d’hôpitaux, le remdesivir et d’autres médicaments dans le pays, augmente encore le coût du traitement du COVID-19 en Inde.

Covid-19 se propage comme une traînée de poudre et s’est avéré être un danger pour la santé potentiellement mortel. Environ 147 millions de personnes dans le monde ont été infectées par ce virus et jusqu’à présent, 3,11 millions de cas de décès ont été signalés. Les nations du monde entier ont du mal à contenir la propagation du virus.

Même s’il y a eu une baisse du nombre de cas au cours du dernier trimestre de l’exercice 2020, le monde assiste maintenant à la deuxième vague COVID-19 qui semble être beaucoup plus forte que la vague précédente, avec des mutations plus complexes.

Ankit Agrawal, cofondateur et PDG, InsuranceDekho, déclare: «La maladie à coronavirus est non seulement très contagieuse, mais elle est également capable de mettre à rude épreuve sa situation financière, car le traitement de la maladie implique de lourdes dépenses. De plus, la pénurie de ressources comme les ventilateurs, les bouteilles d’oxygène, les oxymètres, les lits d’hôpital, le remdesivir et d’autres médicaments dans le pays, augmente encore le coût du traitement du COVID-19 en Inde.

Au cours de l’exercice 2020, le secteur indien de l’assurance a connu une forte adoption de l’assurance maladie et de l’assurance vie, enregistrant une croissance de 13% pour l’assurance non-vie et de 18% pour l’assurance-vie jusqu’en février 2021, sur une base annuelle.

La pandémie a placé la protection financière au sommet de l’esprit de presque tous les individus d’une manière sans précédent. Avec une augmentation de la vente de régimes d’assurance-vie temporaire, disent les experts du secteur, les Indiens s’orientent vers des achats proactifs au milieu des préoccupations croissantes concernant la pandémie de COVID-19.

Voici comment choisir les meilleures couvertures en ces temps incertains;

Soyez attentionné: Lors de l’achat d’un plan pour vous-même, évaluez ce que vous recherchez exactement. Les experts disent qu’il faut examiner la valeur financière d’un plan, tout en évaluant ses propres besoins financiers, car il est important de reconnaître que les besoins financiers de chacun sont sujets à changement au fil des étapes de la vie et exigeront des solutions différentes.

Pour obtenir le meilleur prix, achetez un plan en ligne: l’achat d’un plan d’assurance en ligne coûte près de 30 à 70% moins cher que de l’acheter hors ligne. Agrawal dit: “La principale raison derrière cela est que dans la configuration en ligne, il n’y a pas d’agents impliqués et donc pas de commissions ou de coûts intermédiaires qui peuvent gonfler votre prime d’assurance inutilement.”

Comparez les politiques en ligne: Comparez différents plans proposés par différents assureurs, tout en souscrivant un plan d’assurance en ligne. Cela aide non seulement à obtenir le bon plan, mais aussi à l’obtenir pour la bonne valeur. Les experts disent que la comparaison des différents régimes d’assurance les aide également à accroître leurs connaissances existantes sur l’assurance et à savoir si de nouvelles fonctionnalités ou couvertures sont apparues sur le marché et doivent être incluses.

Personnaliser L’achat en ligne d’un plan d’assurance offre la flexibilité supplémentaire de le personnaliser selon les besoins et le budget de chacun. Les assurés peuvent choisir différentes couvertures et add-ons lors de l’achat d’un plan d’assurance en ligne et l’adapter à sa convenance.

Bonne couverture: Selon les experts, la couverture d’assurance-vie devrait être d’au moins 10 à 15 fois son revenu annuel. Cependant, Agrawal dit “en plus d’être juste un multiple de votre revenu, le montant de la couverture de votre plan d’assurance-vie est fonction de plusieurs autres aspects que vous devriez considérer lors de l’estimation de la somme assurée du plan.”

Il ajoute: «Par exemple, si vous avez contracté un prêt, alors le respect des mensualités égales (EMI) pourrait être difficile pour votre famille en votre absence et, par conséquent, il doit être pris en compte au moment de décider du montant de la couverture vie. de votre plan. »

Ratio de règlement des sinistres: Un ratio de règlement des sinistres (CSR) est l’un des facteurs les plus critiques qui doivent être vérifiés avant de finaliser tout plan d’assurance car il reflète la capacité de règlement des sinistres du fournisseur d’assurance. Ainsi, plus le CSR est élevé, mieux c’est.

Fréquence de paiement: Les compagnies d’assurance offrent une gamme de conditions de paiement des primes (PPT) avec des plans d’assurance-vie spécifiquement la possibilité de payer la prime sous forme de montant forfaitaire ou à intervalles réguliers – mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou annuelle. Au moment de l’achat d’un plan, déterminez quel PPT vous convient le mieux et allez-y.

Durée de la politique: C’est un autre aspect critique qu’il faut garder à l’esprit avant de souscrire une police d’assurance. Agrawal dit: «Idéalement, il faudrait opter pour des régimes fonciers à long terme afin qu’ils puissent assurer la sécurité financière de leur famille pendant une période plus longue en leur absence.»

