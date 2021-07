Conseils pour pratiquer du sport en été sans risques

09/07/2021 à 08:00 CEST

Les vacances ne sont pas seulement synonymes de repos mais aussi de temps. Ces heures qui nous manquent pratiquement toute l’année pour faire ce que nous aimons vraiment, lire, peindre & mldr; et bien sûr, faire du sport.

Certains sont déjà habitués à faire de l’exercice régulièrement et peuvent désormais augmenter le temps qu’ils y consacrent. D’autres, en revanche, décideront de se mettre à faire du sport en profitant des vacances d’été.

Pour chacun d’entre eux, les spécialistes de la Société espagnole de traumatologie du sport Ils ont quelques conseils pour éviter les accidents ou les désagréments de démarrage du corps pendant l’été.

Il y a plusieurs aspects à considérer. Le premier est le des conditions environnementales du lieu où il sera pratiqué :

Attention à la température : Lors de la pratique du sport, « 55% de l’énergie produite par les réserves organiques est transformée en chaleur. Por ello, para mantener la temperatura corporal estándar de 37º C, el cuerpo humano necesita perder calor, fundamentalmente al evaporarse el sudor» explica el doctor Fernando Ávila España Médico especialista en Cirugía Ortopédica y Traumatología.Hay que recordar que con un 80% de humedad y una temperatura de 32º C, el cuerpo no evapora agua por el sudor debido a que el porcentaje de agua en la piel y en el aire circulante es el mismo, por lo tanto, no hay pérdida de calor.Viento: Cuando hay viento se incrementa el flujo de aire sobre la piel, por lo tanto, también se aumenta la pérdida de calor.Sol: incrementa la temperatura del cuerpo, no sólo por las radiaciones solares recibidas directamente mientras practicamos deporte, sino también las reflejadas por el agua y la sable.

De plus, des précautions particulières doivent être prises avec la peau, en raison des risques de brûlures et de cancers cutanés.

Une fois que nous savons clairement comment les conditions environnementales influencent notre corps, il est temps de prendre en compte d’autres aspects de la pratique sportive.

Quels vêtements sont les plus appropriés ?

Les vêtements doivent favoriser la perte de chaleur corporelle, donc moins on porte de vêtements, mieux c’est. Des vêtements en fibres naturelles. Portez des vêtements amples pour que la transpiration puisse s’évaporer et ne soit pas absorbée par les vêtements. Plus les couleurs sont claires, mieux c’est parce qu’elles reflètent les rayons du soleil. Protégez vos yeux avec des lunettes de soleil.

Quoi et combien boire ?

Le traumatologue est clair là-dessus, “la meilleure boisson de récupération est l’eau”. La quantité ?Le Dr Ávila Espagne recommande “250 ml toutes les 30 minutes, l’athlète ne doit pas avoir la sensation de soif, car lorsqu’il apparaît l’athlète est déshydraté.” Une fois que nous avons terminé notre séance, il est temps de récupérer tout le liquide qui nous avons perdu à cause de la sueur.

Ces directives d’hydratation visent principalement à prévenir les coups de chaleur.

Dans le cas où pendant l’exercice nous ressentons un mal de tête, des nausées, des vertiges ou une tachycardie, nous devons immédiatement nous arrêter et trouver un endroit libre pour nous reposer et nous allonger.

Ensuite, vous devez boire de l’eau par petites gorgées et si vous ne récupérez pas correctement, appelez ou rendez-vous dans un centre de santé.